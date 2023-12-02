Тур: 16. Стадион: Летцигрунд.
4:0
Второй тайм: 80'
0'
1:0
46' ГолФеррейра Филипе
2:0
50' ГолФеррейра Филипе
3:0
57' ГолНденге Тсии-Виллиам
4:0
65' ГолМабил Авер
76' Желтая карточкаКустодио Оливье
Ход матча
46'
1:0
50'
2:0
57'
65'
4:0
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
54
Liam
Bollati
15
Секо
Аюму
21
Мабил
Авер
25
Летица
Карло
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
22
Калу
Самуэль
- Основной состав
- Вратарь
-
54 Liam BollatiЗащитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
53 Tim Meyer
-
40 Robin Kalem
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Калу СамуэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
28 Сузуки ТоитиНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Грасcхоппер
Лозанна
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
23.8%
17 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
33 матча
48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
24.2%
60.6%
15.2%
8 побед 20 ничьих 5 побед
Второй тайм
51.5%
30.3%
18.2%
17 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.81
0.65
Среднее время на гол
110
139
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
1.27
0.82
Тотал матчей
2.5
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
70
110
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|6
|0.38
|Мабил Авер
|4
|0.25
|Феррейра Филипе
|3
|0.19
|Francis Momoh
|3
|0.19
|Giotto Morandi
|2
|0.13
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.06
|Брэдли Финк
|1
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.06
|Бабунски Дориан
|1
|0.06
|Дадашов Ренат
|1
|0.06
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|7 (4)
|0.44
|Саншеш Алвин
|4
|0.25
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.19
|Лабо Бригтон
|3
|0.19
|Калу Самуэль
|2
|0.13
|Бальде Алиу
|2
|0.13
|Илие Рареш
|1
|0.06
|Каблан Крис
|1
|0.06
|Dominik Schwizer
|1
|0.06
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|5
|0
|Кристерс Тоберс
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Каблан Крис
|3
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Кустодио Оливье
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лозанна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
10
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лозанна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
4
11
Грасcхоппер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Лозанна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
6
21
Голы по времени матча
Забито
12
12
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
8%
1
8%
1-15
5
42%
1
8%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
5
42%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
6
43%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
3
19%
4
40%
76-90
Забито
19
26
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
3
16%
1
4%
1-15
7
37%
3
12%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
3
16%
6
23%
61-75
2
11%
10
38%
76-90
Пропущено
26
21
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
8%
2
10%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
7
27%
4
19%
61-75
6
23%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1
Лозанна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4
Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Лозанна
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
4 раза 57%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
44
25
35
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
17
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
411
78
312
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|2.
|14
|8
|4
|2
|32 - 15
|28
|3.
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|5.
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|6.
|14
|6
|1
|7
|26 - 24
|19
|7.
|0:4
|16
|5
|4
|7
|24 - 27
|19
|8.
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|9.
|4:0
|16
|5
|2
|9
|24 - 25
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|28 - 36
|16
|11.
|1:1
|15
|3
|3
|9
|19 - 31
|12
|12.
|1:1
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|6.
|0:4
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|4:0
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|10.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|12.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|6.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|8.
|0:4
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|17 - 25
|5
|10.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|11.
|4:0
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|12.
|1:1
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4