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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Грасcхоппер
4:0
Второй тайм: 80'
Лозанна
0'
1:0
46' Гол
Феррейра Филипе
2:0
50' Гол
Феррейра Филипе
3:0
57' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
4:0
65' Гол
Мабил Авер
76' Желтая карточка
Кустодио Оливье

Ход матча

46'
Феррейра Филипе
Корбяну Теодор
 
46'
Феррейра Филипе
(Брэдли Финк)
1:0
50'
Феррейра Филипе
(Абраши Амир)
2:0
53'
 
Лабо Бригтон
Илие Рареш
53'
 
Дабанлы Беркай
Anel Husic
57'
Нденге Тсии-Виллиам
(Мабил Авер)
3:0
65'
Мабил Авер
4:0
70'
Giotto Morandi
Мабил Авер
 
71'
 
Dominik Schwizer
Поати Морган
71'
 
Кукурузович Степан
Бернед Антуан
76'
 
Кустодио Оливье

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Лозанна
3.60
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Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
54
Liam
Bollati
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
73
Ходжа
Флориан
21
Мабил
Авер
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Корбяну
Теодор
22
Francis
Momoh
9
Брэдли
Финк
25
Летица
Карло
10
Кустодио
Оливье
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
11
Диабате
Фуссейни
9
Сене
Кали
22
Калу
Самуэль
Грасcхоппер
4-4-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Лозанна

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
23.8%
17 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

33 матча

48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

24.2%
60.6%
15.2%
8 побед 20 ничьих 5 побед

Второй тайм

51.5%
30.3%
18.2%
17 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
0:2
С
3:1
С
3:1
К
2:0
ТМК
1:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
4:1
С
0:0
ТМС
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.81
0.65

Среднее время на гол

110
139

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

1.27
0.82

Тотал матчей

2.5
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

70
110

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 6 0.38
Мабил Авер 4 0.25
Феррейра Филипе 3 0.19
Francis Momoh 3 0.19
Giotto Morandi 2 0.13
Корбяну Теодор 1 (1) 0.06
Брэдли Финк 1 0.06
Шюрпф Паскаль 1 0.06
Бабунски Дориан 1 0.06
Дадашов Ренат 1 0.06
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 7 (4) 0.44
Саншеш Алвин 4 0.25
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.19
Лабо Бригтон 3 0.19
Калу Самуэль 2 0.13
Бальде Алиу 2 0.13
Илие Рареш 1 0.06
Каблан Крис 1 0.06
Dominik Schwizer 1 0.06
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Бернед Антуан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 5 0
Кристерс Тоберс 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абелс Дирк 2 0
Giotto Morandi 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Каблан Крис 3 1
Сене Кали 3 1
Кустодио Оливье 4 0
Anel Husic 4 0
Саншеш Алвин 3 0
Роше Джейми 2 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лозанна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
10
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лозанна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

4
11
Грасcхоппер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Лозанна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

6
21

Голы по времени матча

Забито

12
12
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
8%
1
8%
1-15
5
42%
1
8%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
5
42%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
6
43%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
3
19%
4
40%
76-90

Забито

19
26
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
3
16%
1
4%
1-15
7
37%
3
12%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
3
16%
6
23%
61-75
2
11%
10
38%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
8%
2
10%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
7
27%
4
19%
61-75
6
23%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1
Лозанна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4
Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Лозанна

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
4 раза 57%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4
2
5
2.5
3
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
3
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
7
8
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
2.
Янг Бойз
 14 8 4 2 32 - 15 28
3.
Серветт
 15 8 4 3 26 - 18 28
4.
Санкт-Галлен
 15 8 3 4 28 - 18 27
5.
Люцерн
 15 7 3 5 23 - 26 24
6.
Лугано
 14 6 1 7 26 - 24 19
7.
Лозанна
 0:4 16 5 4 7 24 - 27 19
8.
Ивердон
 15 4 5 6 20 - 31 17
9.
Грасcхоппер
 4:0 16 5 2 9 24 - 25 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 1:1 15 3 3 9 19 - 31 12
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 15 2 5 8 17 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
3.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
5.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 0:4 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Грасcхоппер
 4:0 8 4 1 3 16 - 10 13
8.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
9.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
10.
Базель
 1:1 8 3 2 3 13 - 12 11
11.
Лугано
 6 3 1 2 10 - 7 10
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 8 1 3 4 9 - 11 6
6.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
7.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
8.
Лозанна
 0:4 8 1 2 5 10 - 17 5
9.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 1:1 7 1 1 5 8 - 15 4
11.
Грасcхоппер
 4:0 8 1 1 6 8 - 15 4
12.
Базель
 1:1 7 0 1 6 6 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Серветт Бедья Крис 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (2)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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    Ничья
    Лозанна
    3.60
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    7.70
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