Тур: 16. Стадион: Летцигрунд.
5:0
Конец матча
0'
1:0
46' ГолФеррейра Филипе
2:0
50' ГолФеррейра Филипе
3:0
57' ГолНденге Тсии-Виллиам
4:0
65' ГолМабил Авер
76' Желтая карточкаКустодио Оливье
80' Желтая карточкаКристерс Тоберс
4:0
81' Не забитый пенальтиСене Кали
5:0
90' ГолМатам Тео Ндика
90'+5
Ход матча
46'
1:0
50'
2:0
57'
65'
4:0
76'
80'
81'
4:0
85'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
301 Количество передач 393
-
43 Владение мячом, % 57
54
Liam
Bollati
15
Секо
Аюму
21
Мабил
Авер
25
Летица
Карло
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
22
Калу
Самуэль
- Основной состав
- Вратарь
-
54 Liam BollatiЗащитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
53 Tim Meyer
-
40 Robin Kalem
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Калу СамуэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
28 Сузуки ТоитиНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Грасcхоппер
Лозанна
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
23.8%
17 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
33 матча
48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
24.2%
60.6%
15.2%
8 побед 20 ничьих 5 побед
Второй тайм
51.5%
30.3%
18.2%
17 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.81
0.65
Среднее время на гол
110
139
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
1.27
0.82
Тотал матчей
2.5
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
70
110
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|6
|0.38
|Мабил Авер
|4
|0.25
|Феррейра Филипе
|3
|0.19
|Francis Momoh
|3
|0.19
|Giotto Morandi
|2
|0.13
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.06
|Брэдли Финк
|1
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.06
|Бабунски Дориан
|1
|0.06
|Дадашов Ренат
|1
|0.06
|Матам Тео Ндика
|1
|0.06
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|7 (4)
|0.44
|Саншеш Алвин
|4
|0.25
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.19
|Лабо Бригтон
|3
|0.19
|Калу Самуэль
|2
|0.13
|Бальде Алиу
|2
|0.13
|Илие Рареш
|1
|0.06
|Каблан Крис
|1
|0.06
|Dominik Schwizer
|1
|0.06
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|5
|0
|Кристерс Тоберс
|5
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Каблан Крис
|3
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Кустодио Оливье
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Лозанна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
10
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лозанна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
4
11
Грасcхоппер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Лозанна
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
6
21
Голы по времени матча
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
6%
1
8%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
5
42%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
3
30%
4
25%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
6
43%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
3
19%
4
40%
76-90
Забито
24
26
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
3
13%
1
4%
1-15
7
29%
29%
3
12%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
4
17%
6
23%
61-75
3
13%
10
38%
76-90
Пропущено
26
26
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
8%
2
8%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
1
4%
8
31%
46-60
7
27%
5
19%
61-75
6
23%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1
Лозанна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4
Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Лозанна
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
44
35
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
511
79
412
313
214
214
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4