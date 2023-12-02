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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Волендам
0:0
Перерыв
ПЕК Зволле
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 194 Количество передач 207
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
ПЕК Зволле
3.90
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Все Коэффициенты
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
36
Milan
de
Haan
4
Мирани
Деймон
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
7
Zach
Booth
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
30
Томас
Райан
28
Бюрместер
Зико
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
18
Веланас
Одиссеус
Волендам
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

История личных встреч

Волендам
ПЕК Зволле

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
2:2
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
4:1
ВД(GD
4:2
ВД(GD
0:3
ВД(GD
1:2

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2.4
2.25

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.78
1.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
47

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.36
Бенамар Бенаисса 3 0.21
Milan de Haan 3 0.21
Твигт Калвин 2 (1) 0.14
Куол Гаранг 1 0.07
Ван Мигем Дарил 1 0.07
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Дуири Ашраф 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 3 0.21
Ван Ден Берг Дэйв 3 0.21
Веллиос Апостолос 3 0.21
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.14
Намли Юнес 2 0.14
Веланас Одиссеус 1 0.07
Рейндерс Элиано 1 0.07
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 3 0
Твигт Калвин 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Мио Бакхаус 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Хуве Квинси 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 4 0
Лам Томас 3 0
Намли Юнес 3 0
Ван Ден Берг Дэйв 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Ван Полен Брам 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0

Результаты матчей

Волендам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4
Волендам
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ПЕК Зволле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

3
4
Волендам
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ПЕК Зволле
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
36%
6
50%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
3
33%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
20%
3
18%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

31
21
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
16%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
19%
1
5%
31-45
8
26%
4
19%
46-60
1
3%
3
14%
61-75
11
35%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3
Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0
Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1

Результаты матчей

Волендам
ПЕК Зволле

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Волендам
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 9 2 1 31 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 4 3 24 - 17 22
6.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
8.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
9.
Хераклес
 Заявка 13 4 3 6 20 - 32 15
10.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
11.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 14 4 3 7 15 - 23 15
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
14.
Валвейк
 Заявка 12 4 0 8 14 - 27 12
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 2 6 4 25 - 25 12
16.
Утрехт
 Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
17.
Волендам
 0:0 Заявка 14 2 3 9 15 - 31 9
18.
Витесс
 Заявка 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
7.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
9.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
11.
Волендам
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 18 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 0:0 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Волендам: 48%, ПЕК Зволле: 52%.
  • 47'
    ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Дэйви ван ден Берг нанес удар, но тот был заблокирован.
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