Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

84' Намли Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Ван Полен Брам . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Дрёйф Ферди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Волендам

75' Лам Томас не смог попасть в створ ударом издали

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

67' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Идет дождь, трудные условия для игроков.

66' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

66' Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus держит все под контролем

64' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

64' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Г О О О О Л - Дрёйф Ферди забивает с правой ноги!

61' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПЕК Зволле будет все-таки засчитан.

60' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПЕК Зволле

59' Г О О О О Л - Веланас Одиссеус забивает с правой ноги!

58' Удар от ворот произведет Волендам

58' Дэйви ван ден Берг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Бюрместер Зико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Мюрен Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Хорошую попытку сделал Улд-Ших Биляль . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Волендам

54' Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали

52' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Zach Booth навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Намли Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хорошую попытку сделал Намли Юнес . Удар в створ, но вратарь начеку

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника