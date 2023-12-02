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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Волендам
0:5
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
0:1
59' Гол
Веланас Одиссеус
0:2
62' Гол
Дрёйф Ферди
0:3
67' Гол
Дрёйф Ферди
71' Желтая карточка
Твигт Калвин
0:4
82' Гол
Тай Леннарт
0:5
87' Гол
Дрёйф Ферди
88' Желтая карточка
Зеефейк Ликвинсио
90'+4

Ход матча

46'
Плат Брайан
Бенамар Бенаисса
 
57'
Маулун Робин
Мирани Деймон
 
57'
Куол Гаранг
Zach Booth
 
58'
 
Дрёйф Ферди
Бюрместер Зико
59'
0:1
Веланас Одиссеус
(Намли Юнес)
62'
0:2
Дрёйф Ферди
(Веланас Одиссеус)
67'
0:3
Дрёйф Ферди
(Ансельмо Гарсия-Макналти)
71'
Твигт Калвин
 
75'
Мбуямба Ксавьер
Буур Оскар
 
77'
 
Рейндерс Элиано
Веланас Одиссеус
82'
0:4
Тай Леннарт
(Рейндерс Элиано)
83'
Зеефейк Ликвинсио
Milan de Haan
 
85'
 
Эль-Аззузи Ануар
Томас Райан
85'
 
Серрано Нико
Ансельмо Гарсия-Макналти
87'
0:5
Дрёйф Ферди
(Серрано Нико)
88'
Зеефейк Ликвинсио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 10
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 319 Количество передач 470
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
36
Milan
de
Haan
4
Мирани
Деймон
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
7
Zach
Booth
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
30
Томас
Райан
28
Бюрместер
Зико
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
18
Веланас
Одиссеус
Волендам
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

История личных встреч

Волендам
ПЕК Зволле

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
2:2
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
4:1
ВД(GD
4:2
ВД(GD
0:3
ВД(GD
1:2

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2.4
2.25

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.78
1.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
47

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.36
Бенамар Бенаисса 3 0.21
Milan de Haan 3 0.21
Твигт Калвин 2 (1) 0.14
Куол Гаранг 1 0.07
Ван Мигем Дарил 1 0.07
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Дуири Ашраф 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.36
Тай Леннарт 4 0.29
Ван Ден Берг Дэйв 3 0.21
Веллиос Апостолос 3 0.21
Веланас Одиссеус 2 0.14
Намли Юнес 2 0.14
Рейндерс Элиано 1 0.07
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Зеефейк Ликвинсио 2 0
Мио Бакхаус 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Хуве Квинси 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 4 0
Лам Томас 3 0
Намли Юнес 3 0
Ван Ден Берг Дэйв 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Ван Полен Брам 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0

Результаты матчей

Волендам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4
Волендам
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

3
4
Волендам
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
ПЕК Зволле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Пропущено

16
12
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
6
50%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
3
33%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90

Забито

15
22
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
13%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
5
33%
7
32%
76-90

Пропущено

36
21
11 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
14%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
17%
1
5%
31-45
9
25%
4
19%
46-60
3
8%
3
14%
61-75
13
36%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3
Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0
Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1

Результаты матчей

Волендам
ПЕК Зволле

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Волендам
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 9 2 1 31 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 4 3 24 - 17 22
6.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
7.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
10.
Хераклес
 0:0 Заявка 14 4 4 6 20 - 32 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
13.
Валвейк
 Заявка 13 4 1 8 16 - 29 13
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 2 6 4 25 - 25 12
16.
Утрехт
 Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 15 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 14 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
11.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Валвейк
 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    ПЕК Зволле заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Волендам: 41%, ПЕК Зволле: 59%.
  • 94'
    Тай Леннарт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Мбуямба Ксавьер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    ПЕК Зволле контролирует мяч.
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