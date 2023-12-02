Тур: 14. Стадион: Крас. Главный судья: Хиглер Деннис
0:5
Конец матча
0'
0:1
59' ГолВеланас Одиссеус
0:2
62' ГолДрёйф Ферди
0:3
67' ГолДрёйф Ферди
71' Желтая карточкаТвигт Калвин
0:4
82' ГолТай Леннарт
0:5
87' ГолДрёйф Ферди
88' Желтая карточкаЗеефейк Ликвинсио
90'+4
Ход матча
59'
0:1
62'
0:2
67'
71'
82'
0:4
87'
0:5
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 10
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
319 Количество передач 470
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
28
Флинт
Джош
17
Твигт
Калвин
21
Мюрен
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Нападающий
-
14 Куол ГарангНападающий
-
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дрёйф ФердиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
ПЕК Зволле
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2.4
2.25
Среднее время на гол
37
40
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.78
1.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
47
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.36
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.21
|Milan de Haan
|3
|0.21
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.14
|Куол Гаранг
|1
|0.07
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.07
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.36
|Тай Леннарт
|4
|0.29
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0.21
|Веллиос Апостолос
|3
|0.21
|Веланас Одиссеус
|2
|0.14
|Намли Юнес
|2
|0.14
|Рейндерс Элиано
|1
|0.07
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Зеефейк Ликвинсио
|2
|0
|Мио Бакхаус
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Хуве Квинси
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|4
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Намли Юнес
|3
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Веланас Одиссеус
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
Волендам
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
3
4
Волендам
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
ПЕК Зволле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
38%
3
20%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
1
13%
5
33%
76-90
Пропущено
16
12
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
6
50%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Пропущено
20
9
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
3
33%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90
Забито
15
22
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
13%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
5
33%
7
32%
76-90
Пропущено
36
21
11 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
14%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
17%
1
5%
31-45
9
25%
4
19%
46-60
3
8%
3
14%
61-75
13
36%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3
Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0
Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1
Результаты матчей
Волендам
ПЕК Зволле
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Волендам
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
311
410
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|48 - 5
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 10
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 32
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|32 - 31
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|16 - 29
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|25 - 25
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 12
|9
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 1
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|16 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5