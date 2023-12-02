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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Фортуна Ситтард
3:1
Конец матча
Витесс
0'
1:0
1' Гол
Сирхейс Кай
2:0
23' Гол
Сирхейс Кай
31' Желтая карточка
Мёленстен Мелле
45' Желтая карточка
Дейкс Митчелл
3:0
47' Гол
Нослин Тейяни
49' Вторая желтая карточка
Мёленстен Мелле
3:1
64' Гол
Манхуф Миллион
3:1
73' Не забитый пенальти
Сирхейс Кай
3:1
76' Не забитый пенальти
Сирхейс Кай
76' Желтая карточка
Ороз Алоис
90'+6

Ход матча

1'
Сирхейс Кай
(Пинту Иву)
1:0
23'
Сирхейс Кай
(Пинту Иву)
2:0
31'
 
Мёленстен Мелле
45'
Дейкс Митчелл
 
47'
Нослин Тейяни
(Дейкс Митчелл)
3:0
49'
 
Мёленстен Мелле
54'
 
Исима-Мирен Николя
Тилеманс Матейс
64'
3:1
Манхуф Миллион
(Ван Гинкел Марко)
66'
 
Де Регт Гиан
Бутра Амин
73'
Сирхейс Кай
3:1
76'
Сирхейс Кай
3:1
76'
 
Ороз Алоис
77'
Гриффит Иман
Нослин Тейяни
 
78'
Робберехт Милан
Ферати Арианит
 
84'
 
Ван Звам Джованни
Ороз Алоис
86'
Бельхейр Мухамед
Сирхейс Кай
 
88'
Вита Реми
Кордоба Иньиго
 
88'
Оратмангун Рагнар
Халилович Ален
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 431 Количество передач 472
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
3
Фофана
Садик
2
Вут
Симен
35
Дейкс
Митчелл
19
Ферати
Арианит
6
Дуарте
Дерой
77
Нослин
Тейяни
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
20
Мёленстен
Мелле
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
22
Домджони
Тони
13
Корнелисс
Энцо
21
Тилеманс
Матейс
42
Манхуф
Миллион
8
Ван
Гинкел
Марко
7
Бутра
Амин
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Витесс
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Витесс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:2
Э
2:1
Э
2:1
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

1.5
3.17

Среднее время на гол

60
28

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

19
28

Голов в среднем за матч

1.73
2.55

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
35

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 (1) 0.29
Халилович Ален 2 0.14
Нослин Тейяни 2 0.14
Озьякуп Огузхан 1 0.07
Дуарте Дерой 1 0.07
Розье Лорейнц 1 0.07
Бельхейр Мухамед 1 0.07
Гут Родриго 1 0.07
Робберехт Милан 1 0.07
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.29
Манхуф Миллион 4 0.29
Ороз Алоис 1 0.07
Тилеманс Матейс 1 0.07
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 5 0
Дейкс Митчелл 4 0
Сиовас Димитрис 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Лазетич Марко 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Мёленстен Мелле 2 1
Аркус Карлан 3 0
Козловски Кацпер 3 0
Хендрикс Рамон 3 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Домджони Тони 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Де Регт Гиан 1 0
Перссон Йоэль 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Витесс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
3
Фортуна Ситтард
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Витесс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

2
1
Фортуна Ситтард
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Витесс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
2
18%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
4
50%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
6
30%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
3
15%
31-45
1
13%
4
20%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
2
25%
3
15%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
6
38%
3
27%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
5
45%
76-90

Пропущено

24
31
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
4%
6
19%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
6
25%
4
13%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
8
33%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1
Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1
Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Витесс

Точный счет

0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
2
12
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 9 2 1 31 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 4 3 24 - 17 22
6.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
7.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
10.
Хераклес
 0:0 Заявка 14 4 4 6 20 - 32 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
13.
Валвейк
 Заявка 13 4 1 8 16 - 29 13
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 2 6 4 25 - 25 12
16.
Утрехт
 Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 15 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 14 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
11.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Валвейк
 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Фортуна Ситтард заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Робберехт Милан успешно блокирует удар.
  • 96'
    Де Регт Гиан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 48%, Витесс: 52%.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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