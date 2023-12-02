Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Это был отличный перфоманс от команды Фортуна Ситтард , есть о чем петь фанатам в перерыве.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Домджони Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Нослин Тейяни нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

41' Фофана Садик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

37' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Сирхейс Кай нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

37' Пинту Иву создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Халилович Ален выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Халилович Ален пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

35' Хорошую попытку сделал Бутра Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Кордоба Иньиго получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Кордоба Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Халилович Ален выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Дуарте Дерой пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

26' Халилович Ален выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Г О О О О Л - Сирхейс Кай правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

23' Пинту Иву создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Фофана Садик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Аркус Карлан пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

19' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сирхейс Кай нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

18' Ферати Арианит создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Витесс

15' Нослин Тейяни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

13' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Витесс пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Витесс

12' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Вут Симен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Витесс

5' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ван Гинкел Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

3' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фортуна Ситтард будет все-таки засчитан.

2' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фортуна Ситтард

1' Г О О О О Л - Сирхейс Кай правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

1' Витесс начинает с центра поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру