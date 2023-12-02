Тур: 14. Стадион: Фортуна Ситтард. Главный судья: Alex Bos
3:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолСирхейс Кай
2:0
23' ГолСирхейс Кай
31' Желтая карточкаМёленстен Мелле
45' Желтая карточкаДейкс Митчелл
3:0
47' ГолНослин Тейяни
49' Вторая желтая карточкаМёленстен Мелле
3:1
64' ГолМанхуф Миллион
3:1
73' Не забитый пенальтиСирхейс Кай
3:1
76' Не забитый пенальтиСирхейс Кай
76' Желтая карточкаОроз Алоис
90'+6
Ход матча
1'
1:0
23'
2:0
31'
45'
47'
3:0
49'
64'
73'
3:1
76'
3:1
76'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
431 Количество передач 472
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
1
Ром
Элой
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
-
17 Гриффит ИманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
-
25 Де Регт ГианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
-
44 Алтена ЙордиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хамулич СаидНападающий
-
52 Kaya Symon
-
-
Главный тренер: Edward Sturing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Витесс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
1.5
3.17
Среднее время на гол
60
28
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
19
28
Голов в среднем за матч
1.73
2.55
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
35
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|4 (1)
|0.29
|Халилович Ален
|2
|0.14
|Нослин Тейяни
|2
|0.14
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.07
|Дуарте Дерой
|1
|0.07
|Розье Лорейнц
|1
|0.07
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.07
|Гут Родриго
|1
|0.07
|Робберехт Милан
|1
|0.07
|Пинту Иву
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.29
|Манхуф Миллион
|4
|0.29
|Ороз Алоис
|1
|0.07
|Тилеманс Матейс
|1
|0.07
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|5
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Кордоба Иньиго
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Мёленстен Мелле
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Хендрикс Рамон
|3
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Тилеманс Матейс
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Витесс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
3
Фортуна Ситтард
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Витесс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
2
1
Фортуна Ситтард
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Витесс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
2
18%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
4
50%
76-90
Пропущено
8
20
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
6
30%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
3
15%
31-45
1
13%
4
20%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
2
25%
3
15%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
6
38%
3
27%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
5
45%
76-90
Пропущено
24
31
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
4%
6
19%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
6
25%
4
13%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
8
33%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1
Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1
Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Витесс
Точный счет
0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
43
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
77
59
212
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|48 - 5
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 10
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 32
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|32 - 31
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|16 - 29
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|25 - 25
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 12
|9
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 1
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|16 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5