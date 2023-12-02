Тур: 14. Стадион: Мандемейкерс. Зрители: 5869 Главный судья: Нихуйс Бас
2:2
Конец матча
0'
1:0
21' ГолУкили Яссин
2:0
60' ГолУкили Яссин
2:1
74' Гол в свои воротаВан ден Бёйс Дарио
2:2
80' ГолБас Юлиан
90'+4
Ход матча
21'
1:0
60'
2:0
74'
80'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
245 Количество передач 261
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Эксельсиор
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.46
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
73
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Укили Яссин
|6
|0.46
|Крамер Михил
|4 (2)
|0.31
|Стеванович Филип
|2
|0.15
|Клеонизе Денильо
|1
|0.08
|Локеза Крис
|1
|0.08
|Мин Давид
|1
|0.08
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.08
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|5
|0.36
|Пэрротт Трой
|4
|0.29
|Дриауех Каухайб
|3
|0.21
|Лампру Лазарос
|2
|0.14
|Бас Юлиан
|2
|0.14
|Удденес Оскар
|2
|0.14
|Загре Артур
|1
|0.07
|Оморова Ричи
|1
|0.07
|Хореман Сибе
|1
|0.07
|Сандра Сиссе
|1
|0.07
|Виделль Каспер
|1
|0.07
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|5
|0
|Крамер Михил
|3
|0
|Румерату Годфрид
|3
|0
|Укили Яссин
|3
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Адевойе Шоун
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|0
|Бас Юлиан
|4
|0
|Лампру Лазарос
|2
|1
|Хореман Сибе
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
5
Валвейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
4
7
Валвейк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Эксельсиор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
12
14
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
6
43%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
7
50%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
8%
1
4%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
3
23%
6
26%
76-90
Пропущено
22
28
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
4
18%
2
7%
31-45
4
18%
8
29%
46-60
3
14%
10
36%
61-75
6
27%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2
Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1
Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1
Результаты матчей
Валвейк
Эксельсиор
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
122
49
95
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|48 - 5
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 10
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 32
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|32 - 31
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|16 - 29
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|25 - 25
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 14
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 12
|9
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 1
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|16 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5