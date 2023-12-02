Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

49' Команда Валвейк имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Хорошую попытку сделал Лампру Лазарос . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Стеванович Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

43' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Загре Артур из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Клеонизе Денильо получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

36' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Локеза Крис пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

35' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Лампру Лазарос пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

31' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор в офсайде

29' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

29' Лампру Лазарос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Оооо... вот это был удар! Сандра Сиссе должен был забить с этой позиции.

28' Хорошую попытку сделал Сандра Сиссе . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Хореман Сибе пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

28' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Эксельсиор

27' Румерату Годфрид не смог попасть в створ ударом издали

27' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Валвейк будет все-таки засчитан.

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Валвейк

21' Г О О О О Л - Укили Яссин забивает с правой ноги!

21' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Леливелд Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сандра Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Валвейк

10' Пэрротт Трой не смог попасть в створ ударом издали

10' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Эксельсиор

9' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хорошую попытку сделал Локеза Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Стеванович Филип пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

7' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

6' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

5' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Дриауех Каухайб пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

4' Лампру Лазарос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Крамер Михил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Локеза Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эксельсиор начинает с центра поля