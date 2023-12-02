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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 5869 Главный судья: Нихуйс Бас
Валвейк
2:2
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
21' Гол
Укили Яссин
2:0
60' Гол
Укили Яссин
2:1
74' Гол в свои ворота
Ван ден Бёйс Дарио
2:2
80' Гол
Бас Юлиан
90'+4

Ход матча

21'
Укили Яссин
(Леливелд Юлиан)
1:0
56'
Баккали Закария
Клеонизе Денильо
 
60'
Укили Яссин
2:0
68'
 
Удденес Оскар
Лампру Лазарос
69'
 
Аграфиотис Николас
Сандра Сиссе
74'
2:1
Ван ден Бёйс Дарио
77'
 
Науйокс Ноа
Ньивпорт Свен
77'
 
Оморова Ричи
Пэрротт Трой
78'
Стеванович Филип
Локеза Крис
 
78'
Нимейер Рёвен
Гаари Жюрьен
 
80'
2:2
Бас Юлиан

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 245 Количество передач 261
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
14
Локеза
Крис
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
29
Крамер
Михил
10
Стеванович
Филип
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
8
Сандра
Сиссе
4
Эль-Яакуби
Редуан
33
Бас
Юлиан
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
14
Дриауех
Каухайб
Валвейк
4-3-3
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Эксельсиор

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:0
Э
5:2
ПДПОЗВЭ
1:1
ПДПОЗВЭ
2:1
ТМК
2:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:0
ЭГГД
1:1
ЭГГД
1:2
ВД(GD
0:5
ВД(GD
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.46
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
73

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Укили Яссин 6 0.46
Крамер Михил 4 (2) 0.31
Стеванович Филип 2 0.15
Клеонизе Денильо 1 0.08
Локеза Крис 1 0.08
Мин Давид 1 0.08
Маргарет Рихонелл 1 0.08
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 5 0.36
Пэрротт Трой 4 0.29
Дриауех Каухайб 3 0.21
Лампру Лазарос 2 0.14
Бас Юлиан 2 0.14
Удденес Оскар 2 0.14
Загре Артур 1 0.07
Оморова Ричи 1 0.07
Хореман Сибе 1 0.07
Сандра Сиссе 1 0.07
Виделль Каспер 1 0.07
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 5 0
Крамер Михил 3 0
Румерату Годфрид 3 0
Укили Яссин 3 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Адевойе Шоун 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Фелида Кевин 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 0
Бас Юлиан 4 0
Лампру Лазарос 2 1
Хореман Сибе 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Смеулерс Ян 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0

Результаты матчей

Валвейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
5
Валвейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

4
7
Валвейк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Эксельсиор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
6
43%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
7
50%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
8%
1
4%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
3
23%
6
26%
76-90

Пропущено

22
28
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
4
18%
2
7%
31-45
4
18%
8
29%
46-60
3
14%
10
36%
61-75
6
27%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2
Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1
Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1

Результаты матчей

Валвейк
Эксельсиор

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
9
1.5
9
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 9 2 1 31 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 4 3 24 - 17 22
6.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
7.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
10.
Хераклес
 0:0 Заявка 14 4 4 6 20 - 32 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
13.
Валвейк
 Заявка 13 4 1 8 16 - 29 13
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 2 6 4 25 - 25 12
16.
Утрехт
 Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 15 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 14 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
11.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Валвейк
 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Валвейк: 51%, Эксельсиор: 49%.
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5869 болельщиков
  • 94'
    Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 93'
    Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Виделль Каспер из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Нимейер Рёвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Науйокс Ноа из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Валвейк: 51%, Эксельсиор: 49%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Валвейк 2:2 Эксельсиор онлайн

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