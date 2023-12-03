Тур: 14. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Маккили Дэнни
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
ПСВ
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
38 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
16 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
34.2%
34.2%
12 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.63
1.21
Среднее время на гол
55
74
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.89
1.21
Среднее время на гол
47
74
Всего голов
67
46
Голов в среднем за матч
1.76
1.21
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
51
74
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (1)
|1.38
|Тимбер Квинтен
|4
|0.31
|Пайшао Игор
|4
|0.31
|Стенгс Келвин
|3
|0.23
|Минте Янкуба
|3
|0.23
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.23
|Виффер Матс
|2
|0.15
|Лингр Ондржей
|1
|0.08
|Иванушец Лука
|1
|0.08
|Сейер Лео
|1
|0.08
|Ниукоп Барт
|1
|0.08
|Уэда Аясэ
|1
|0.08
|Миламбо Антони
|1
|0.08
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|10 (3)
|0.77
|Тиль Гус
|6
|0.46
|Лосано Ирвинг
|5
|0.38
|Тильман Малик
|5
|0.38
|Ланг Ноа
|4
|0.31
|Веерман Йоэй
|3
|0.23
|Бакайоко Жоан
|3
|0.23
|Вертессен Йорбе
|3
|0.23
|Пепи Рикардо
|3 (1)
|0.23
|Сайбари Исмаэль
|2
|0.15
|Рамальо Андре
|2
|0.15
|Схаутен Йерди
|1
|0.08
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Дест Серджиньо
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схаутен Йерди
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Фейеноорд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
ПСВ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
19
24
Фейеноорд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ПСВ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
3
15%
6
26%
61-75
3
15%
7
30%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
15%
2
8%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
15%
9
38%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Забито
40
47
18 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 11
1 Не забивали 0
7
18%
2
4%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
4
10%
7
15%
31-45
7
18%
13
28%
46-60
7
18%
7
15%
61-75
8
20%
12
26%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
9%
1
17%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0
Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0
ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3
Результаты матчей
Фейеноорд
ПСВ
Точный счет
6:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:4
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
4
3 раза 50%
3
2 раза 33%
6
1 раз 17%
Точный счет
6:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:4
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
4
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
61
33
34
24
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
76
121
67
76
310
211
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|48 - 5
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 10
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|32 - 31
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|16 - 29
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|25 - 25
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 1
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|16 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фейеноорд - ПСВ
Исход игры
Фейеноорд
32.2% (38)
Ничья
33.1% (39)
ПСВ
34.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
73.21% (82)
Меньше
26.79% (30)
Обе команды забьют
Да
90.18% (101)
Нет
9.82% (11)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
22.9% (27)
1:2 ПСВ
21.2% (25)
1:1 Ничья
16.9% (20)
2:2 Ничья
13.6% (16)
2:3 ПСВ
5.9% (7)
1:0 Фейеноорд
4.2% (5)
3:2 Фейеноорд
2.5% (3)
2:0 Фейеноорд
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!