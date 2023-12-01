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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Фейеноорд
 
Позже
ПСВ
Прогнозы 49
Фейеноорд 28.6% (14)
X 26.5% (13)
ПСВ 44.9% (22)
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ПСВ

История личных встреч

Фейеноорд
ПСВ

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

38 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
16 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
34.2%
34.2%
12 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:1
Э
2:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
С
0:0
Э
1:3
К
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
С
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
4:3
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
К
2:1
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
10:0
Э
0:0
К
0:3
Э
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.63
1.21

Среднее время на гол

55
74

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.89
1.21

Среднее время на гол

47
74

Всего голов

67
46

Голов в среднем за матч

1.76
1.21

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

51
74

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 18 (1) 1.38
Тимбер Квинтен 4 0.31
Пайшао Игор 4 0.31
Стенгс Келвин 3 0.23
Минте Янкуба 3 0.23
Гертрейда Лютсхарел 3 0.23
Виффер Матс 2 0.15
Лингр Ондржей 1 0.08
Иванушец Лука 1 0.08
Сейер Лео 1 0.08
Ниукоп Барт 1 0.08
Уэда Аясэ 1 0.08
Миламбо Антони 1 0.08
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Ганцко Давид 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 10 (3) 0.77
Тиль Гус 6 0.46
Лосано Ирвинг 5 0.38
Тильман Малик 5 0.38
Ланг Ноа 4 0.31
Веерман Йоэй 3 0.23
Бакайоко Жоан 3 0.23
Вертессен Йорбе 3 0.23
Пепи Рикардо 3 (1) 0.23
Сайбари Исмаэль 2 0.15
Рамальо Андре 2 0.15
Схаутен Йерди 1 0.08
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Боскальи Оливье 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Дест Серджиньо 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Пайшао Игор 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Ганцко Давид 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схаутен Йерди 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Фейеноорд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
ПСВ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

19
24
Фейеноорд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ПСВ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
3
15%
6
26%
61-75
3
15%
7
30%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
15%
2
8%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
15%
9
38%
46-60
4
20%
1
4%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Забито

40
47
18 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 11
1 Не забивали 0
7
18%
2
4%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
4
10%
7
15%
31-45
7
18%
13
28%
46-60
7
18%
7
15%
61-75
8
20%
12
26%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
9%
1
17%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0
Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0
ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3

Результаты матчей

Фейеноорд
ПСВ

Точный счет

6:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:4
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
4
3 раза 50%
3
2 раза 33%
6
1 раз 17%

Точный счет

6:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:4
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
4
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
2.5
6
1
3
3
3.5
3
4
2
4
4.5
1
6
2
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
2.5
3
4
3.5
4
2
1
6
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
1.5
7
6
2.5
12
1
6
7
3.5
7
6
3
10
4.5
2
11
2
11
5.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 9 2 1 31 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 4 3 24 - 17 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
7.
Херенвен
 Заявка 13 5 1 7 20 - 26 16
8.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
9.
Хераклес
 Заявка 13 4 3 6 20 - 32 15
10.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 4 6 12 - 27 13
14.
Валвейк
 Заявка 12 4 0 8 14 - 27 12
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 2 6 4 25 - 25 12
16.
Утрехт
 Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 13 2 2 9 15 - 31 8
18.
Витесс
 Заявка 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Херенвен
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 18 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2023, осталось 2 дня 3 часа 38 минут.

    Главный судья: Маккили Дэнни

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 31.3% пользователей.
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    • Прогнозы 49
    Фейеноорд 28.6% (14)
    X 26.5% (13)
    ПСВ 44.9% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    ПСВ
    3.70
    3.70
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    2.95
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    Прогнозы на матч Фейеноорд - ПСВ

    Исход игры
    Фейеноорд
    27.1% (13)
    Ничья
    27.1% (13)
    ПСВ
    45.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (34)
    Меньше
    26.09% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:2 ПСВ
    31.3% (15)
    2:1 Фейеноорд
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    2:2 Ничья
    12.5% (6)
    2:3 ПСВ
    6.3% (3)
    3:2 Фейеноорд
    4.2% (2)
    1:0 Фейеноорд
    4.2% (2)
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