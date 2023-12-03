Тур: 14. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Нагтегал Марк
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
161 Количество передач 362
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
-
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Аякс
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
250%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
4.3%
39.1%
56.6%
1 победа 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
8.7%
30.4%
60.9%
2 победы 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.73
0.75
Среднее время на гол
123
120
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
2.67
2.91
Среднее время на гол
33
30
Всего голов
40
41
Голов в среднем за матч
1.74
1.78
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
51
50
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|8 (1)
|0.62
|Дост Бас
|4 (1)
|0.31
|Огава Коки
|4
|0.31
|Пропер Дирк
|2
|0.15
|Росс Матиас
|2
|0.15
|Бас Юри
|2
|0.15
|Гонсалес Роберто
|1
|0.08
|Ван Рой Барт
|1
|0.08
|Хансен Сонтье
|1
|0.08
|Шоне Лассе
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Тавшан Элаис
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|7 (4)
|0.54
|Бробби Брайан
|6
|0.46
|Акпом Чуба
|5
|0.38
|Хлинссон Кристиан
|3
|0.23
|Бергёйс Стивен
|2
|0.15
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.15
|Кудус Мохаммед
|1
|0.08
|Тейлор Кеннет
|1
|0.08
|Тахирович Бенджамин
|1
|0.08
|Хато Йоррель
|1
|0.08
|Классен Дэви
|1
|0.08
|Медич Яков
|1
|0.08
|Соса Борна
|0
|0
|Боргес Карлос
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|2
|1
|Тавшан Элаис
|1
|1
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Пропер Дирк
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аякс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
10
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
14
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Аякс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
5
33%
1
10%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
6
50%
3
19%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
4
44%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
21
25
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
4
16%
31-45
5
24%
4
16%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
5
24%
6
24%
76-90
Пропущено
23
25
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
13%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
22%
6
24%
31-45
2
9%
8
32%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
10
43%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3
НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0
Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2
Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Аякс
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
1
3 раза 43%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
3
5 раз 42%
0
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
43
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
57
84
57
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|50 - 6
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|44 - 13
|32
|3.
|2:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 10
|29
|5.
|0:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 19
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|9.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|32 - 31
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|16 - 29
|13
|14.
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|25 - 25
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|21 - 5
|16
|4.
|0:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|5.
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|2:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|0:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|15.
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|16 - 20
|4
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|19 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|16 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5