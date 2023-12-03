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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
НЕК Неймеген
0:0
Перерыв
Аякс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 161 Количество передач 362
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

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НЕК Неймеген
Ничья
Аякс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
10
Хансен
Сонтье
8
Маттссон
Магнус
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
40
Рамай
Диант
3
Гааей
Антон
2
Ренсх
Девайн
4
Хато
Йоррель
42
Марта
Арьяни
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
38
Хлинссон
Кристиан
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Аякс

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
250%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

4.3%
39.1%
56.6%
1 победа 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

8.7%
30.4%
60.9%
2 победы 7 ничьих 14 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:5
Э
5:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
1:6
Э
4:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:4
К
3:2
Э
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.73
0.75

Среднее время на гол

123
120

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

2.67
2.91

Среднее время на гол

33
30

Всего голов

40
41

Голов в среднем за матч

1.74
1.78

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

51
50

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 8 (1) 0.62
Дост Бас 4 (1) 0.31
Огава Коки 4 0.31
Пропер Дирк 2 0.15
Росс Матиас 2 0.15
Бас Юри 2 0.15
Гонсалес Роберто 1 0.08
Ван Рой Барт 1 0.08
Хансен Сонтье 1 0.08
Шоне Лассе 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Тавшан Элаис 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 7 (4) 0.54
Бробби Брайан 6 0.46
Акпом Чуба 5 0.38
Хлинссон Кристиан 3 0.23
Бергёйс Стивен 2 0.15
Ван ден Бомен Бранко 2 0.15
Кудус Мохаммед 1 0.08
Тейлор Кеннет 1 0.08
Тахирович Бенджамин 1 0.08
Хато Йоррель 1 0.08
Классен Дэви 1 0.08
Медич Яков 1 0.08
Соса Борна 0 0
Боргес Карлос 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Тавшан Элаис 1 1
Вердонк Калвин 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Шоне Лассе 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Пропер Дирк 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аякс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
10
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
14
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Аякс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
5
33%
1
10%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
6
50%
3
19%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
4
44%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

21
25
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
4
16%
31-45
5
24%
4
16%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
5
24%
6
24%
76-90

Пропущено

23
25
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
13%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
22%
6
24%
31-45
2
9%
8
32%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
10
43%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3
НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0
Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2
Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Аякс

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
1
3 раза 43%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
3
5 раз 42%
0
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
2
4
3
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
8
4
5
7
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 14 0 0 50 - 6 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 2 2 44 - 13 32
3.
Твенте
 2:0 Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 9 2 1 31 - 10 29
5.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 14 6 4 4 24 - 19 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
7.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
9.
Аякс
 0:0 Заявка 13 4 4 5 32 - 31 16
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
Валвейк
 Заявка 13 4 1 8 16 - 29 13
14.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 13 2 7 4 25 - 25 13
15.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
16.
Утрехт
 Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 15 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 21 - 5 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 7 5 1 1 19 - 6 16
5.
Твенте
 2:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 0:0 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Валвейк
 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
15.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 2:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
14.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
15.
Аякс
 0:0 Заявка 7 0 4 3 16 - 20 4
16.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 19 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 33%, Аякс: 67%.
  • 48'
    Аякс контролирует мяч.
  • 48'
    Огава Коки нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.
  • 47'
    НЕК Неймеген пытается что-то создать.
  • 47'
    Бас Юри из команды НЕК Неймеген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 47'
    НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 45'
    Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды НЕК Неймеген поставил подножку. Пострадал Хлинссон Кристиан
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    НЕК Неймеген
    Ничья
    Аякс
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