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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 12500 Главный судья: Нагтегал Марк
НЕК Неймеген
1:2
Конец матча
Аякс
0'
0:1
57' Гол
Хлинссон Кристиан
0:2
88' Гол
Боргес Карлос
1:2
90' Гол
Тавшан Элаис
90'+5

Ход матча

46'
 
Шутало Йосип
Гааей Антон
57'
0:1
Хлинссон Кристиан
(Бробби Брайан)
64'
Гонсалес Роберто
Бас Юри
 
64'
Тавшан Элаис
Хансен Сонтье
 
66'
 
Акпом Чуба
Бробби Брайан
85'
Ларсен Ларс Олден
Нюйтинк Брэм
 
85'
 
Боргес Карлос
Бергвейн Стевен
88'
0:2
Боргес Карлос
(Бергёйс Стивен)
90'
Тавшан Элаис
(Вердонк Калвин)
1:2
90'
 
Банель Джейдон
Хлинссон Кристиан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 436 Количество передач 565
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
10
Хансен
Сонтье
8
Маттссон
Магнус
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
40
Рамай
Диант
3
Гааей
Антон
2
Ренсх
Девайн
4
Хато
Йоррель
42
Марта
Арьяни
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
38
Хлинссон
Кристиан
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Аякс

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
250%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

4.3%
39.1%
56.6%
1 победа 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

8.7%
30.4%
60.9%
2 победы 7 ничьих 14 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:5
Э
5:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
1:6
Э
4:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:4
К
3:2
Э
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.73
0.75

Среднее время на гол

123
120

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

2.67
2.91

Среднее время на гол

33
30

Всего голов

40
41

Голов в среднем за матч

1.74
1.78

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

51
50

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 8 (1) 0.62
Дост Бас 4 (1) 0.31
Огава Коки 4 0.31
Пропер Дирк 2 0.15
Росс Матиас 2 0.15
Бас Юри 2 0.15
Гонсалес Роберто 1 0.08
Ван Рой Барт 1 0.08
Тавшан Элаис 1 0.08
Хансен Сонтье 1 0.08
Шоне Лассе 0 0
Вердонк Калвин 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 7 (4) 0.54
Бробби Брайан 6 0.46
Акпом Чуба 5 0.38
Хлинссон Кристиан 4 0.31
Бергёйс Стивен 2 0.15
Ван ден Бомен Бранко 2 0.15
Боргес Карлос 1 0.08
Кудус Мохаммед 1 0.08
Тейлор Кеннет 1 0.08
Тахирович Бенджамин 1 0.08
Хато Йоррель 1 0.08
Классен Дэви 1 0.08
Медич Яков 1 0.08
Соса Борна 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Тавшан Элаис 1 1
Вердонк Калвин 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Шоне Лассе 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Пропер Дирк 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Аякс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
10
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
14
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Аякс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
6
38%
2
17%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
14%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
7
50%
4
24%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
4
44%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

22
27
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
5%
3
11%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
5
23%
4
15%
31-45
5
23%
5
19%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
6
27%
7
26%
76-90

Пропущено

25
26
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
12%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
20%
6
23%
31-45
3
12%
8
31%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
11
44%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3
НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0
Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2
Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Аякс

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
4 раза 50%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
3
5 раз 38%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
2
4
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
4
1.5
5
2
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
9
4
5
8
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 14 0 0 50 - 6 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 2 2 44 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
4.
Твенте
 Заявка 14 9 3 2 28 - 15 30
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
7.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
8.
Аякс
 Заявка 13 5 3 5 34 - 32 18
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
Валвейк
 Заявка 13 4 1 8 16 - 29 13
14.
Утрехт
 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 24 13
15.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 2 6 5 26 - 27 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 15 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 21 - 5 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Валвейк
 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
15.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
16.
Утрехт
 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Аякс
 Заявка 7 1 3 3 18 - 21 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
15.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 19 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 43%, Аякс: 57%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12500 болельщиков
  • 95'
    НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    НЕК Неймеген пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
  • 95'
    Банель Джейдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Боргес Карлос. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Аякс начинает контратаку
  • 93'
    НЕК Неймеген пытается что-то создать.
  • 93'
    НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
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    • 93'
      Оооо... вот это был удар! Акпом Чуба должен был забить с этой позиции.
    • 93'
      Акпом Чуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Боргес Карлос из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Боргес Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Аякс начинает контратаку
    • 93'
      Марта Арьяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      НЕК Неймеген пытается что-то создать.
    • 92'
      Тахирович Бенджамин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Шутало Йосип из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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