Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Хорошую попытку сделал Шутало Йосип . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Г О О О О Л - Тавшан Элаис забивает с левой ноги!

88' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Тахирович Бенджамин не смог попасть в створ ударом издали

86' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

85' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

83' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

81' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

79' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

74' Марта Арьяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

71' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Аякс

66' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Аякс

63' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Пропер Дирк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

56' Сандлер Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Нюйтинк Брэм нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.

55' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

54' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Аякс

53' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Тейлор Кеннет из команды Аякс нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

51' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника