Тур: 14. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12500 Главный судья: Нагтегал Марк
1:2
Конец матча
Ход матча
57'
88'
0:2
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 9
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
436 Количество передач 565
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
-
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Аякс
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
250%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
4.3%
39.1%
56.6%
1 победа 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
8.7%
30.4%
60.9%
2 победы 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.73
0.75
Среднее время на гол
123
120
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
2.67
2.91
Среднее время на гол
33
30
Всего голов
40
41
Голов в среднем за матч
1.74
1.78
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
51
50
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|8 (1)
|0.62
|Дост Бас
|4 (1)
|0.31
|Огава Коки
|4
|0.31
|Пропер Дирк
|2
|0.15
|Росс Матиас
|2
|0.15
|Бас Юри
|2
|0.15
|Гонсалес Роберто
|1
|0.08
|Ван Рой Барт
|1
|0.08
|Тавшан Элаис
|1
|0.08
|Хансен Сонтье
|1
|0.08
|Шоне Лассе
|0
|0
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|7 (4)
|0.54
|Бробби Брайан
|6
|0.46
|Акпом Чуба
|5
|0.38
|Хлинссон Кристиан
|4
|0.31
|Бергёйс Стивен
|2
|0.15
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.15
|Боргес Карлос
|1
|0.08
|Кудус Мохаммед
|1
|0.08
|Тейлор Кеннет
|1
|0.08
|Тахирович Бенджамин
|1
|0.08
|Хато Йоррель
|1
|0.08
|Классен Дэви
|1
|0.08
|Медич Яков
|1
|0.08
|Соса Борна
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|2
|1
|Тавшан Элаис
|1
|1
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Пропер Дирк
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Аякс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
10
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
14
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Аякс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
6
38%
2
17%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
14%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
7
50%
4
24%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
4
44%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
22
27
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
5%
3
11%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
5
23%
4
15%
31-45
5
23%
5
19%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
6
27%
7
26%
76-90
Пропущено
25
26
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
12%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
20%
6
23%
31-45
3
12%
8
31%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
11
44%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3
НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0
Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2
Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Аякс
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
4 раза 50%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
3
5 раз 38%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
42
44
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
14
52
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
58
94
58
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|50 - 6
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|44 - 13
|32
|3.
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 10
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 15
|30
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|34 - 32
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|16 - 29
|13
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 24
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|26 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|21 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|18 - 21
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|19 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|16 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5