Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Твенте

36' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Регер Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Стейн Сем пробил со штрафного прямо в стенку

24' Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с правой ноги!

24' Угальде Манфред создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Твенте

19' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сампстед Альфонс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ван Хоренбек Алек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хорошую попытку сделал Угальде Манфред . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Регер Юри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ван Хоренбек Алек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ромменс Филипп пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

7' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Стейн Сем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Твенте начинает с центра поля