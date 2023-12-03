  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Гоу Эхед Иглс
0:2
Перерыв
Твенте
0'
0:1
1' Гол
Угальде Манфред
0:2
24' Гол
Стейн Сем

Ход матча

1'
0:1
Угальде Манфред
(Стейн Сем)
24'
0:2
Стейн Сем
(Угальде Манфред)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 281 Количество передач 182
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Твенте
37.00
Реклама, fon.bet
3.75
Реклама, tennisi.bet
1.97
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
18
Виллюмссон
Виллюм
8
Линторст
Эверт
29
Мартинсен
Якоб
9
Со
Силла
23
Эдвардсен
Оливер
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
17
Ван
Хоренбек
Алек
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
14
Стейн
Сем
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
27
Угальде
Манфред
8
Регер
Юри
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Твенте

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
ТМС
2:0
К
2:5
ПД
1:2
ПД
0:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:3
К
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:1

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

0.86
1.63

Среднее время на гол

105
55

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.29

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.27
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
61

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 5 0.36
Со Силла 5 0.36
Эдвардсен Оливер 4 0.29
Ромменс Филипп 3 (1) 0.21
Кюйперс Бас 3 0.21
Эдвардсен Виктор 2 0.14
Крамер Йорис 1 0.07
Льянсана Энрик 1 0.07
Дейл Матс 0 0
Адеканье Бобби 0 0
Наубер Геррит 0 0
Батен Тибо 0 0
Мартинсен Якоб 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 9 (1) 0.64
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0.36
Угальде Манфред 4 0.29
Даан Ротс 2 0.14
Влап Михел 2 0.14
Юнювар Наджи 1 0.07
Садилек Михал 1 0.07
Проппер Робин 1 0.07
Регер Юри 1 0.07
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Адеканье Бобби 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 4 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Твенте
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
3
Гоу Эхед Иглс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Твенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

3
12
Гоу Эхед Иглс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Твенте
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

3
15

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
26%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
6
32%
4
33%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
5
38%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

24
25
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
2
8%
4
16%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
5
21%
5
20%
31-45
1
4%
3
12%
46-60
5
21%
2
8%
61-75
8
33%
9
36%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
35%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1
Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Твенте

Точный счет

0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
1
1.5
4
3
5
1
2.5
3
4
3
3
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
8
5
5
8
2.5
5
8
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 14 0 0 50 - 6 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 2 2 44 - 13 32
3.
Твенте
 2:0 Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 9 2 1 31 - 10 29
5.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 14 6 4 4 24 - 19 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
7.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
9.
Аякс
 0:0 Заявка 13 4 4 5 32 - 31 16
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
Валвейк
 Заявка 13 4 1 8 16 - 29 13
14.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 13 2 7 4 25 - 25 13
15.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
16.
Утрехт
 Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 15 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 21 - 5 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 7 5 1 1 19 - 6 16
5.
Твенте
 2:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 0:0 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 8 2 4 2 15 - 12 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Валвейк
 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
15.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 2:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
14.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
15.
Аякс
 0:0 Заявка 7 0 4 3 16 - 20 4
16.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 19 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    Твенте
    37.00
    Реклама, fon.bet
    3.75
    Реклама, tennisi.bet
    1.97
    Реклама, tennisi.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 0:2 Твенте онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Гоу Эхед Иглс
    Твенте
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     