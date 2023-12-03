Тур: 14. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9820 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
1:3
Конец матча
0'
0:1
1' ГолУгальде Манфред
0:2
24' ГолСтейн Сем
62' Желтая карточкаКюйперс Бас
1:2
71' ГолЛьянсана Энрик
1:3
76' ГолЭль-Идрис Юнус Та
90'+7
Ход матча
1'
0:1
24'
0:2
62'
71'
1:2
76'
1:3
89'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
545 Количество передач 367
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
25
Амофа
Джамал
9
Со
Силла
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Со СиллаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Нападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Твенте
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
0.86
1.63
Среднее время на гол
105
55
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1.29
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.27
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
61
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|5
|0.36
|Со Силла
|5
|0.36
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.29
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.21
|Кюйперс Бас
|3
|0.21
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.14
|Льянсана Энрик
|2
|0.14
|Крамер Йорис
|1
|0.07
|Дейл Матс
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Мартинсен Якоб
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|9 (1)
|0.64
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5
|0.36
|Угальде Манфред
|4
|0.29
|Даан Ротс
|2
|0.14
|Влап Михел
|2
|0.14
|Юнювар Наджи
|1
|0.07
|Садилек Михал
|1
|0.07
|Проппер Робин
|1
|0.07
|Регер Юри
|1
|0.07
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0.07
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|4
|1
|Кюйперс Бас
|3
|0
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|4
|1
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Проппер Робин
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Твенте
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
3
Гоу Эхед Иглс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Твенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
3
12
Гоу Эхед Иглс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Твенте
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
4
15
Голы по времени матча
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
6
30%
5
33%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
5
38%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Забито
25
28
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
2
8%
5
18%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
5
20%
5
18%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
6
24%
2
7%
61-75
8
32%
10
36%
76-90
Пропущено
20
15
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
7
35%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1
Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Твенте
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
43
52
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
59
95
59
68
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|50 - 6
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|44 - 13
|32
|3.
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 10
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 15
|30
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|34 - 32
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|16 - 29
|13
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 24
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|26 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|21 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|18 - 21
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|19 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|16 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5