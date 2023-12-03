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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 9820 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Гоу Эхед Иглс
1:3
Конец матча
Твенте
0'
0:1
1' Гол
Угальде Манфред
0:2
24' Гол
Стейн Сем
62' Желтая карточка
Кюйперс Бас
1:2
71' Гол
Льянсана Энрик
1:3
76' Гол
Эль-Идрис Юнус Та
90'+7

Ход матча

1'
0:1
Угальде Манфред
(Стейн Сем)
24'
0:2
Стейн Сем
(Угальде Манфред)
46'
Адеканье Бобби
Линторст Эверт
 
46'
Льянсана Энрик
Амофа Джамал
 
62'
Кюйперс Бас
 
68'
 
Эль-Идрис Юнус Та
Регер Юри
69'
Батен Тибо
Мартинсен Якоб
 
71'
Льянсана Энрик
1:2
76'
1:3
Эль-Идрис Юнус Та
(Даан Ротс)
78'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Стейн Сем
88'
 
Эйтинг Карел
Кьёлё Матиас
88'
Эдвардсен Виктор
Эдвардсен Оливер
 
89'
 
Макс Брюнс
Даан Ротс
89'
 
Ван Берген Митчелл
Угальде Манфред

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 545 Количество передач 367
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
18
Виллюмссон
Виллюм
8
Линторст
Эверт
29
Мартинсен
Якоб
9
Со
Силла
23
Эдвардсен
Оливер
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
17
Ван
Хоренбек
Алек
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
14
Стейн
Сем
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
27
Угальде
Манфред
8
Регер
Юри
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Твенте

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
ТМС
2:0
К
2:5
ПД
1:2
ПД
0:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:3
К
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:1

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

0.86
1.63

Среднее время на гол

105
55

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.29

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.27
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
61

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 5 0.36
Со Силла 5 0.36
Эдвардсен Оливер 4 0.29
Ромменс Филипп 3 (1) 0.21
Кюйперс Бас 3 0.21
Эдвардсен Виктор 2 0.14
Льянсана Энрик 2 0.14
Крамер Йорис 1 0.07
Дейл Матс 0 0
Адеканье Бобби 0 0
Наубер Геррит 0 0
Батен Тибо 0 0
Мартинсен Якоб 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 9 (1) 0.64
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0.36
Угальде Манфред 4 0.29
Даан Ротс 2 0.14
Влап Михел 2 0.14
Юнювар Наджи 1 0.07
Садилек Михал 1 0.07
Проппер Робин 1 0.07
Регер Юри 1 0.07
Эль-Идрис Юнус Та 1 0.07
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Кюйперс Бас 3 0
Адеканье Бобби 1 1
Наубер Геррит 2 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 4 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Твенте
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
3
Гоу Эхед Иглс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Твенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

3
12
Гоу Эхед Иглс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Твенте
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

4
15

Голы по времени матча

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
6
30%
5
33%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
5
38%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

25
28
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
2
8%
5
18%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
5
20%
5
18%
31-45
1
4%
3
11%
46-60
6
24%
2
7%
61-75
8
32%
10
36%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
7
35%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1
Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Твенте

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
4
3
5
2
2.5
3
4
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
9
5
5
9
2.5
6
8
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 14 0 0 50 - 6 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 2 2 44 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
4.
Твенте
 Заявка 14 9 3 2 28 - 15 30
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
7.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
8.
Аякс
 Заявка 13 5 3 5 34 - 32 18
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
Валвейк
 Заявка 13 4 1 8 16 - 29 13
14.
Утрехт
 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 24 13
15.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 2 6 5 26 - 27 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 15 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 21 - 5 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Валвейк
 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
15.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
16.
Утрехт
 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Аякс
 Заявка 7 1 3 3 18 - 21 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
15.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 19 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Твенте заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 58%, Твенте: 42%.
  • 97'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Ван Берген Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Гоу Эхед Иглс идет вперед с потенциально опасной атакой.
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