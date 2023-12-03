Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Команда Твенте играла лучше в этом тайме.

47' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

47' Матиас Кьело ошибается в защите.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

44' Со Силла пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Мартинсен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Мартинсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Твенте

36' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Регер Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Стейн Сем пробил со штрафного прямо в стенку

24' Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с правой ноги!

24' Угальде Манфред создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Твенте

19' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сампстед Альфонс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ван Хоренбек Алек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хорошую попытку сделал Угальде Манфред . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Регер Юри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ван Хоренбек Алек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ромменс Филипп пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

7' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Стейн Сем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Твенте начинает с центра поля