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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Утрехт
0:0
Первый тайм: 15'
АЗ Алкмаар
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
АЗ Алкмаар
4.60
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3.80
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4.70
Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
34
Фламинго
Райан
24
Виргевер
Ник
36
Yannick
Leliendal
6
Боздоган
Джан
7
Йенсен
Виктор
8
Фрауло
Оскар
26
Бауссайд
Отман
37
Лидберг
Исак
21
Сёнтьенс
Матс
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
5
Пенетра
Алешандре
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
6
Данташ
Тьягу
14
Михайлович
Джордже
8
Класи
Йорди
21
Поку
Эрнест
9
Павлидис
Вангелис
15
Ван
Боммел
Рубен
Утрехт
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
АЗ Алкмаар

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

35 матчей

37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:2
Э
5:5
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:1
Э
0:1
Э
2:2
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
ЛЕ
3:0
ЛЕ
3:0
Э
2:3
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
6:2
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
6:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.12

Среднее время на гол

46
80

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

2.35
1.28

Среднее время на гол

38
70

Всего голов

75
42

Голов в среднем за матч

2.14
1.2

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

42
75

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрауло Оскар 2 0.14
Фламинго Райан 2 0.14
Лидберг Исак 1 0.07
Сёнтьенс Матс 1 0.07
Боздоган Джан 1 0.07
Тоорнстра Йенс 1 0.07
Ван дер Хорн Майк 1 0.07
Модибо Саньян 1 0.07
Йенсен Виктор 1 0.07
Ромени Оле 1 0.07
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Рамселар Барт 0 0
Азаркан Маруан 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 16 1.23
Де Вит Дани 4 (1) 0.31
Лахдо Майкель 3 0.23
Класи Йорди 2 0.15
Ван Боммел Рубен 2 0.15
Инди Мартинс 1 0.08
Ван Бредероде Мирон 1 0.08
Данташ Тьягу 1 0.08
Сугавара Юкинари 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Хорн Майк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Инди Мартинс 2 0
Базур Рихедли 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
1
Утрехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
АЗ Алкмаар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
17
Утрехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
АЗ Алкмаар
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

15
4
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
1
25%
61-75
4
27%
1
25%
76-90

Забито

4
17
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 6
2
50%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
1
25%
5
29%
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

12
28
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
2
17%
6
21%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
2
17%
2
7%
31-45
2
17%
10
36%
46-60
2
17%
2
7%
61-75
2
17%
6
21%
76-90

Пропущено

25
7
7 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
1
14%
16-30
5
20%
1
14%
31-45
6
24%
1
14%
46-60
6
24%
2
29%
61-75
6
24%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1
Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0

Результаты матчей

Утрехт
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Утрехт
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
4
2
1
5
3.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
4
2
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
9
3
2
11
2.5
6
6
1
12
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 14 0 0 50 - 6 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 2 2 44 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
4.
Твенте
 Заявка 14 9 3 2 28 - 15 30
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
7.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
8.
Аякс
 Заявка 13 5 3 5 34 - 32 18
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
Валвейк
 Заявка 13 4 1 8 16 - 29 13
14.
Утрехт
 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 24 13
15.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 2 6 5 26 - 27 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 15 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 21 - 5 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Валвейк
 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
15.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
16.
Утрехт
 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Аякс
 Заявка 7 1 3 3 18 - 21 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
15.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 19 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
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    Ничья
    АЗ Алкмаар
    4.60
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    3.80
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    4.70
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