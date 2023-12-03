  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 18267 Главный судья: Бланк Эрвин
Утрехт
1:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
22' Undefined phrase: football_event_
Пенетра Алешандре
0:1
40' Гол
Павлидис Вангелис
1:1
49' Гол
Йенсен Виктор
56' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
90'+4

Ход матча

22'
 
Пенетра Алешандре
24'
Рамселар Барт
Лидберг Исак
 
40'
0:1
Павлидис Вангелис
(Мёллер Вольфе Давид)
49'
Йенсен Виктор
1:1
56'
 
Мёллер Вольфе Давид
70'
 
Ван Бредероде Мирон
Ван Боммел Рубен
70'
 
Касиус Денсо
Мёллер Вольфе Давид
70'
 
Де Вит Дани
Данташ Тьягу
79'
Тоорнстра Йенс
Йенсен Виктор
 
85'
Бут Тейлор
Сёнтьенс Матс
 
86'
Икбал Зидан
Боздоган Джан
 
86'
Азаркан Маруан
Бауссайд Отман
 
88'
 
Одгор Йенс
Павлидис Вангелис
88'
 
Гаудмейн Кензо
Михайлович Джордже

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 436 Количество передач 502
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
34
Фламинго
Райан
24
Виргевер
Ник
36
Yannick
Leliendal
6
Боздоган
Джан
7
Йенсен
Виктор
8
Фрауло
Оскар
26
Бауссайд
Отман
37
Лидберг
Исак
21
Сёнтьенс
Матс
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
5
Пенетра
Алешандре
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
6
Данташ
Тьягу
14
Михайлович
Джордже
8
Класи
Йорди
21
Поку
Эрнест
9
Павлидис
Вангелис
15
Ван
Боммел
Рубен
Утрехт
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
АЗ Алкмаар

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

35 матчей

37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:2
Э
5:5
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:1
Э
0:1
Э
2:2
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
ЛЕ
3:0
ЛЕ
3:0
Э
2:3
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
6:2
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
6:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.12

Среднее время на гол

46
80

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

2.35
1.28

Среднее время на гол

38
70

Всего голов

75
42

Голов в среднем за матч

2.14
1.2

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

42
75

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрауло Оскар 2 0.14
Фламинго Райан 2 0.14
Йенсен Виктор 2 0.14
Лидберг Исак 1 0.07
Сёнтьенс Матс 1 0.07
Боздоган Джан 1 0.07
Тоорнстра Йенс 1 0.07
Ван дер Хорн Майк 1 0.07
Модибо Саньян 1 0.07
Ромени Оле 1 0.07
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Рамселар Барт 0 0
Азаркан Маруан 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 17 1.31
Де Вит Дани 4 (1) 0.31
Лахдо Майкель 3 0.23
Класи Йорди 2 0.15
Ван Боммел Рубен 2 0.15
Инди Мартинс 1 0.08
Ван Бредероде Мирон 1 0.08
Данташ Тьягу 1 0.08
Сугавара Юкинари 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Поку Эрнест 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Садик Ибраим 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Хорн Майк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Мёллер Вольфе Давид 3 0
Инди Мартинс 2 0
Базур Рихедли 2 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
2
Утрехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
АЗ Алкмаар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
17
Утрехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
АЗ Алкмаар
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
5
42%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

16
5
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
4
25%
1
20%
61-75
4
25%
1
20%
76-90

Забито

4
17
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
2
50%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
1
25%
5
29%
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

13
29
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
7 Не забивали 1
2
15%
6
21%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
2
15%
3
10%
31-45
3
23%
10
34%
46-60
2
15%
2
7%
61-75
2
15%
6
21%
76-90

Пропущено

26
8
8 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
6
23%
1
13%
31-45
6
23%
2
25%
46-60
6
23%
2
25%
61-75
6
23%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1
Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0

Результаты матчей

Утрехт
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Утрехт
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
1
1
6
2.5
4
2
1
6
3.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
1
4
10
1.5
9
4
2
12
2.5
6
7
1
13
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 14 0 0 50 - 6 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 2 2 44 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Твенте
 Заявка 14 9 3 2 28 - 15 30
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
7.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
8.
Аякс
 Заявка 13 5 3 5 34 - 32 18
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
Валвейк
 Заявка 13 4 1 8 16 - 29 13
14.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
15.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 2 6 5 26 - 27 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 15 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 21 - 5 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Валвейк
 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
15.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Аякс
 Заявка 7 1 3 3 18 - 21 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
15.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 19 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 17 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18267 болельщиков
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Утрехт: 47%, АЗ Алкмаар: 53%.
  • 94'
    Фламинго Райан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
  • 94'
    Тоорнстра Йенс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Утрехт 1:1 АЗ Алкмаар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     