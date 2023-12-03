Тур: 14. Стадион: Галгенваард. Зрители: 18267 Главный судья: Бланк Эрвин
1:1
Конец матча
0'
22' Undefined phrase: football_event_Пенетра Алешандре
0:1
40' ГолПавлидис Вангелис
1:1
49' ГолЙенсен Виктор
56' Желтая карточкаМёллер Вольфе Давид
90'+4
Ход матча
40'
49'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 9
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
436 Количество передач 502
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
24
Виргевер
Ник
37
Лидберг
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Лидберг ИсакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Новоа УгоЗащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
АЗ Алкмаар
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
35 матчей
37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.94
1.12
Среднее время на гол
46
80
Всего голов
40
23
Голов в среднем за матч
2.35
1.28
Среднее время на гол
38
70
Всего голов
75
42
Голов в среднем за матч
2.14
1.2
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
42
75
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрауло Оскар
|2
|0.14
|Фламинго Райан
|2
|0.14
|Йенсен Виктор
|2
|0.14
|Лидберг Исак
|1
|0.07
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.07
|Боздоган Джан
|1
|0.07
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.07
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.07
|Модибо Саньян
|1
|0.07
|Ромени Оле
|1
|0.07
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Рамселар Барт
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|17
|1.31
|Де Вит Дани
|4 (1)
|0.31
|Лахдо Майкель
|3
|0.23
|Класи Йорди
|2
|0.15
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.15
|Инди Мартинс
|1
|0.08
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.08
|Данташ Тьягу
|1
|0.08
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Мейнанс Свен
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|3
|0
|Инди Мартинс
|2
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
2
Утрехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
АЗ Алкмаар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
17
Утрехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
АЗ Алкмаар
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
5
42%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
16
5
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
4
25%
1
20%
61-75
4
25%
1
20%
76-90
Забито
4
17
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 7
2
50%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
1
25%
5
29%
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
13
29
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
7 Не забивали 1
2
15%
6
21%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
2
15%
3
10%
31-45
3
23%
10
34%
46-60
2
15%
2
7%
61-75
2
15%
6
21%
76-90
Пропущено
26
8
8 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
6
23%
1
13%
31-45
6
23%
2
25%
46-60
6
23%
2
25%
61-75
6
23%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1
Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0
Результаты матчей
Утрехт
АЗ Алкмаар
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Утрехт
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
51
16
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
61
25
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
121
410
94
212
67
113
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|50 - 6
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|44 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 11
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 15
|30
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|34 - 32
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|16 - 29
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|26 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|21 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|18 - 21
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|19 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|17 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5