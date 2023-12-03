Тур: 15. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Фигероа Хорхе
0'
24' Желтая карточкаСанчес Антонио
27' Желтая карточкаГевара Андер
36' Желтая карточкаДьедью Амат
46' Желтая карточкаСаму Кошта
Ход матча
24'
27'
36'
46'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коста
Хауме
10
Дардер
Серхи
12
Саму
Кошта
23
Дьедью
Амат
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
-
34 Pau Mascaro
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Алавес
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.2
Среднее время на гол
64
450
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Среднее время на гол
75
225
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.3
0.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
69
300
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|5
|0.33
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.27
|Родригес Даниэль I
|1
|0.07
|Санчес Антонио
|1
|0.07
|Раильо Антонио
|1
|0.07
|Саму Кошта
|1
|0.07
|Дардер Серхи
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|4
|0.27
|Кике Гарсия
|2
|0.13
|Риоха Луис
|1
|0.07
|Дуарте Рубен
|1
|0.07
|Седлар Александр
|1
|0.07
|Гевара Андер
|1
|0.07
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.07
|Хави Лопеc
|0
|0
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|4
|1
|Родригес Даниэль I
|5
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Саму Кошта
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Маффео Пабло
|1
|1
|Ларин Кайл
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гевара Андер
|5
|0
|Дуарте Рубен
|4
|0
|Гарсия Луис
|4
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Абкар Абделькабир
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Марин Рафа
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Алавес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Мальорка
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Алавес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
4
8
Мальорка
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Алавес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
20%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
4
36%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
23%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Пропущено
20
20
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
20%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
25%
6
30%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
6
30%
1
5%
61-75
1
5%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0
Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1
Алавес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10
Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2
Результаты матчей
Мальорка
Алавес
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
410
212
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|18 - 16
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|12.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|19 - 19
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|17.
|0:0 Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 20
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|0:0 Заявка
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
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|Беллингем Джуд
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|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Алавес
Исход игры
Мальорка
54.5% (67)
Ничья
39% (48)
Алавес
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
21.93% (25)
Меньше
78.07% (89)
Обе команды забьют
Да
59.65% (68)
Нет
40.35% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (43)
1:0 Мальорка
30.1% (37)
2:1 Мальорка
17.9% (22)
0:1 Алавес
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:0 Мальорка
1.6% (2)
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