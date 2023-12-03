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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Мальорка
0:0
Второй тайм: 64'
Алавес
0'
24' Желтая карточка
Санчес Антонио
27' Желтая карточка
Гевара Андер
36' Желтая карточка
Дьедью Амат
46' Желтая карточка
Саму Кошта

Ход матча

24'
Санчес Антонио
 
27'
 
Гевара Андер
36'
Дьедью Амат
 
46'
Ларин Кайл
Санчес Антонио
 
46'
Саму Кошта
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 123
Мальорка 54.5% (67)
X 39% (48)
Алавес 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мальорка
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
21
Раильо
Антонио
24
Вальент
Мартин
18
Санчес
Антонио
11
Коста
Хауме
10
Дардер
Серхи
5
Маскарель
Омар
12
Саму
Кошта
9
Пратс
Абдон
23
Дьедью
Амат
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
18
Гуриди
Хон
21
Реббах
Абдеррахман
32
Омородион
Сэмюэль
11
Риоха
Луис
Мальорка
5-3-2
Алавес
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Алавес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.2

Среднее время на гол

64
450

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Среднее время на гол

75
225

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.3
0.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
300

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.33
Мурики Ведат 4 (1) 0.27
Родригес Даниэль I 1 0.07
Санчес Антонио 1 0.07
Раильо Антонио 1 0.07
Саму Кошта 1 0.07
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0
Маффео Пабло 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 4 0.27
Кике Гарсия 2 0.13
Риоха Луис 1 0.07
Дуарте Рубен 1 0.07
Седлар Александр 1 0.07
Гевара Андер 1 0.07
Реббах Абдеррахман 1 0.07
Хави Лопеc 0 0
Гуриди Хон 0 0
Хаджи Янис 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Родригес Даниэль I 5 0
Хавьер Агирре 4 0
Настасич Матия 3 0
Коста Хауме 3 0
Вальент Мартин 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Саму Кошта 3 0
Копете Хосе 3 0
Маффео Пабло 1 1
Ларин Кайл 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Лато Тони 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Ману Морланес 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гевара Андер 5 0
Дуарте Рубен 4 0
Гарсия Луис 4 0
Горосабел Андони 3 0
Риоха Луис 3 0
Абкар Абделькабир 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Сивера Антонио 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Алавес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Мальорка
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Алавес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

4
8
Мальорка
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Алавес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
20%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
4
36%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
23%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Пропущено

20
20
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
20%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
25%
6
30%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
6
30%
1
5%
61-75
1
5%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0
Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1
Алавес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10
Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2

Результаты матчей

Мальорка
Алавес

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
2
12
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 14 6 6 2 18 - 16 24
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Алавес
 0:0 Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
13.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
4.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 0:0 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 0:0 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
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Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Контроль мяча: Мальорка: 60%, Алавес: 40%.
    • 60'
      Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 58'
      Ларин Кайл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35% пользователей.
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    Прогнозы 123
    Мальорка 54.5% (67)
    X 39% (48)
    Алавес 6.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Алавес
    3.80
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    2.95
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Алавес

    Исход игры
    Мальорка
    54.5% (67)
    Ничья
    39% (48)
    Алавес
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.93% (25)
    Меньше
    78.07% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (68)
    Нет
    40.35% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (43)
    1:0 Мальорка
    30.1% (37)
    2:1 Мальорка
    17.9% (22)
    0:1 Алавес
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Мальорка
    1.6% (2)
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    Мальорка
    Алавес
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