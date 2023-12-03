Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

90' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Алавес

83' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Алавес

80' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Хорошую попытку сделал Ларин Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Хорошую попытку сделал Омородион Сэмюэль . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Гевара Андер из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Удар от ворот произведет Алавес

75' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

75' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Абкар Абделькабир грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

72' Горосабел Андони грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Сола Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Хорошую попытку сделал Ларин Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

60' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Мальорка

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Ларин Кайл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Удар от ворот произведет Мальорка

57' Марин Рафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матч возобновлен

55' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Алавес

51' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Мальорка

46' Коста Хауме грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

46' Саму Кошта грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

46' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Ларин Кайл