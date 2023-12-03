На правом фланге атаки Рафинья был уверен, что заработал аут для своей команды, но судьи отдали мяч "матрасникам". Очень недоволен таким решением 11-й номер "блауграны".

В быстрой контратаке "Барселоны" прострельная передача прошла с правого края на дальний край штрафной площади на Гризманна, который сильно бил по воротам, но под выстрел успел подкатиться де Йонг.

Угловой с левого фланга для гостей выполнил Гризманн, отправив мяч на ближнюю штангу, но там головой отбил мяч Левандовски.

Рафинья правым флангом разгонял перспективную контратаку "Барселоны", которую нарушением правил сорвал Коке, за что сразу же получил заслуженную жёлтую карточку.

Стараются активно действовать мадридцы под занавес первого тайма, но каталонцы реагируют на это, также прибавляя в движении. Обе команды очень хорошо подготовлены в физическом плане.

Комбинационная игра на чужой половине поля не слишком хорошо получается у "Атлетико", достаточно высокий процент брака при пасах вперёд.

Де Пауль из глубины поля забрасывал мяч вперёд в направлении рывка Мораты, но Араухо в высоком прыжке дотянулся до игрового снаряда, сработав тем самым на перехвате.

67 на 33 - такова сейчас статистика матча по владению мячом в процентном соотношении. Достаточно большое преимущество "Барселоны".

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Жоау Фелиш!!! Португалец забивает своему бывшему клубу и празднует свой успех. Рафинья выдал пас на ход Фелишу, который прорвался к левому углу вратарской площади и мягко перебросил выскочившего навстречу Облака.

Хорошая первая треть матча получилась для "Барселоны". Интересно, сможет ли "Атлетико" после этого что-то радикально изменить в рисунке игры?

Хименес грубовато атаковал Левандовски сзади при борьбе за высоко летящий мяч, за что получил в свой пассив жёлтую карточку.

Старается Диего Симеоне сейчас подсказывать что-то своим подопечным. Будет пытаться аргентинский специалист что-то поменять до перерыва.

На правом фланге в глубине поля заработал штрафной удар Молина, умело закрыв мяч корпусом от Фелиша. Жоау после свистка начал иронично улыбаться.

Со стандарта следовала подача в штрафную площадку, но мяч был отбит. В атаке вторым темпом Эрмосо с левого края штрафной площади пробил с разворота, но не попал в дальний нижний угол ворот.

Витсель получил жёлтую карточку врезав по ногам Фелишу, который секундой ранее ловко его обыграл. Два центрбека "Атлетико" теперь на "горчичниках".

Канселу в глубине поля опасно сыграл прямой ногой против Молины. Арбитр решил пожалеть нарушителя на первый раз и не показывать ему жёлтую карточку.

Со стандарта последовала подача в штрафную площадь "Барселоны", но обороняющиеся ребята отбились. При попытке атаки вторым темпом у Рикельме было зафиксировано положение "вне игры".

Угловой на правом фланге заработали хозяева, стараниями Рафиньи. Сам бразилец от флажка выполнил подачу во вратарскую площадь, но там сработали мадридские защитники.

Кунде снова по правому флангу подключился в атаку, но сейчас его прострел был блокирован, а мяч срикошетил в руки Облаку.

Гризманн в ответной атаке с левого фланга мягко подавал в штрафную площадку, но барселонцы отбились, да ещё и у Антуана был зафиксирован офсайд.

Очередной свой угловой команда Хави заработала на левом фланге. Навесная подача пошла в центр вратарской площади, но там Облаку кулаками удалось выбить мяч в поле.

Педри по центральной оси на высокой скорости пытался прорваться в чужую штрафную площадку, но чисто у него из-под ног сумел выбить мяч Витсель.

Нельзя сказать сейчас, что мы видим какой-то запредельный темп в этой игре, но острота у ворот "Атлетико" всё равно сохраняется.

Кунде с правого фланга пытался прорваться в чужую штрафную площадку вдоль лицевой линии, но не вышло. Красиво упал после этого француз, но никакого пенальти, конечно, не будет.

Угловой на правом фланге накоротке разыграли "сине-гранатовые", но ничем интересным это не закончилось - соперники вынудили их отпасовать мяч к центральной линии.

17' С левого края диагональная подача следовала в район дальней штанги, куда набегал Рафинья, но росточка ему не хватило, чтобы допрыгнуть до мяча и переправить его в ворота.

16' Не в лучшей форме сейчас Роберт Левандовски, о чём свидетельствует его неважная реализация. Это стало проявляться после недавно перенесённой травмы.

15' ОПАСНО! Кунде в ответной атаке подключился вперёд правым краем, прострелил в центр на Левандовски, который с ходу пробивал без сопротивления метров с пяти, но мяч пошёл мимо ворот.

14' Обострили игру левым краем гости, прошёл пас в штрафную площадку на Гризманна, который попытался с разворота прострелить в центр, но мяч задел ногу Араухо, от которой срикошетил в руки Пенье.

13' Постепенно стартовый сумбур встречи начал всё же идти на убыль. Мадридцы сейчас принялись неспешно пасоваться поперёк поля.

11' Обеспокоенным у кромки поля выглядит Диего Симеоне, что неудивительно. Слишком неубедительно действуют его подопечные у собственных владений.

10' Заброс из глубины поля прошёл в штрафную площадку гостей, Левандовский выполнил скидку на Фелиша, который пробил с ходу над перекладиной. Но при этом судьи зафиксировали положение "вне игры".

9' Отметим, что слабовато действуют обе команды в защите в дебюте встречи. Если дело так пойдёт дальше, то голов в этом матче должно быть в избытке.

8' Рафинья с правого фланга выполнил подачу в район линии вратарской площади, откуда Левандовски пробил головой, но не попал в створ. Очень опасно всё выглядело.

7' Молина на правом фланге обыгрался с Молиной, ворвался в штрафную площадку и пытался правой ногой пробить головой, но из-за сопротивления де Йонга у него получился кикс.

6' Впервые перешли центральную линию поля "матрасники", но пока что заработан только аут на левом фланге. Пока что в атаке гости демонстрировать свою агрессию не стремятся.

5' С левого фланга угловой подали каталонцы, Облак на выходе забрал мяч, да ещё и против словенского вратаря зафиксирован фол со стороны Кристенсена.

4' Активней на стартовых минутах встречи действует "Барселона". Передача на Левандовски прошла в центр штрафной площади от Фелиша, поляк с разворота пробивал с левой ноги, но под выстрел успел броситься Эрмосо.

3' Рафинья продрался на дриблинге фактически к правому углу вратарской площади, но удар с нерабочей правой ноги у него получился неважным - существенно мимо дальнего нижнего угла ворот.

2' Прекрасного качества газон на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса. Футболисты имеют все условия, чтобы показать свой лучший футбол. Посмотрим, кто же это сделает лучше.