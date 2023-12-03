Тур: 15. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Санчес Хосе
1:0
Первый тайм: 43'
0'
1:0
28' ГолФелиш Жоау
31' Желтая карточкаХименес Хосе
34' Желтая карточкаВитсель Аксель
38' Желтая карточкаКоке Хорхе
Ход матча
28'
1:0
31'
34'
38'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
8
Педри
11
Рафинья
Диас
14
Фелиш
Жоау
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Галан ХавиПолузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Атлетико М
32 матча
78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
20 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 8 побед
44 матча
56.8%
25%
18.2%
25 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.5%
34.1%
20.4%
20 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
16 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
30
Голов в среднем за матч
2.23
1.36
Среднее время на гол
40
66
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.27
0.86
Среднее время на гол
70
104
Всего голов
77
49
Голов в среднем за матч
1.75
1.11
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|0.47
|Торрес Ферран
|3
|0.2
|Фелиш Жоау
|2
|0.13
|Канселу Жоау
|2
|0.13
|Рафинья Диас
|2
|0.13
|Гюндоган Илкай
|1
|0.07
|Кунде Жюль
|1
|0.07
|Гави
|1
|0.07
|Ямаль Ламин
|1
|0.07
|Роберто Серхи
|1
|0.07
|Де Йонг Френки
|1
|0.07
|Араухо Рональд
|1
|0.07
|Педри
|1
|0.07
|Лопес Фермин
|1
|0.07
|Гиу Марк
|1
|0.07
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|0.64
|Мората Альваро
|7
|0.5
|Корреа Анхель
|3
|0.21
|Лино Сэмуел
|2
|0.14
|Рикельме Родриго
|2
|0.14
|Льоренте Маркос
|2
|0.14
|Молина Науэль
|2
|0.14
|Депай Мемфис
|2
|0.14
|Витсель Аксель
|1
|0.07
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|5
|0
|Левандовски Роберт
|3
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Де Йонг Френки
|3
|0
|Рафинья Диас
|1
|1
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Коке Хорхе
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Хименес Хосе
|3
|0
|Ньигес Сауль
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
1
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Атлетико М
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
17
Барселона
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Атлетико М
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
14
13
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
8
57%
5
38%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
2
18%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Забито
25
30
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
12%
2
7%
1-15
1
4%
6
20%
16-30
4
16%
5
17%
31-45
1
4%
2
7%
46-60
5
20%
6
20%
61-75
11
44%
9
30%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
31%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2
Атлетико М
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0
Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1
Результаты матчей
Барселона
Атлетико М
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Барселона
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
33
16
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
112
86
94
311
67
212
112
113
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|4.
|0:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 13
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|20 - 20
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 20
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|16 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|1:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 1:0 Атлетико М
Исход игры
Барселона
62.4% (113)
Ничья
22.7% (41)
Атлетико М
14.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (77)
Меньше
35.29% (42)
Обе команды забьют
Да
85.71% (102)
Нет
14.29% (17)
Популярный счёт
2:1 Барселона
29.8% (54)
1:1 Ничья
13.8% (25)
1:0 Барселона
7.7% (14)
1:2 Атлетико М
5% (9)
2:2 Ничья
2.8% (5)
3:2 Барселона
2.8% (5)
2:0 Барселона
1.7% (3)
3:1 Барселона
1.7% (3)
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