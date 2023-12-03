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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Барселона
1:0
Первый тайм: 43'
Атлетико М
0'
1:0
28' Гол
Фелиш Жоау
31' Желтая карточка
Хименес Хосе
34' Желтая карточка
Витсель Аксель
38' Желтая карточка
Коке Хорхе

Ход матча

28'
Фелиш Жоау
1:0
31'
 
Хименес Хосе
34'
 
Витсель Аксель
38'
 
Коке Хорхе

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 177
Барселона 62.7% (111)
X 22.6% (40)
Атлетико М 14.7% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
Ничья
Атлетико М
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13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
2
Канселу
Жоау
8
Педри
22
Гюндоган
Илкай
21
Де
Йонг
Френки
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
14
Фелиш
Жоау
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
25
Рикельме
Родриго
7
Гризманн
Антуан
19
Мората
Альваро
Барселона
4-3-3
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Барселона
Атлетико М

32 матча

78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
20 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 8 побед

44 матча

56.8%
25%
18.2%
25 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.5%
34.1%
20.4%
20 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
16 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
С
2:3
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:1
П
1:2
КК
1:1
КК
1:2
П
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
П
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
2:3
КК
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1
П
0:0
СИ
0:0
СИ
1:1
П
1:2
П
4:1
П
1:2
П
5:0
П
3:0
П
1:2
П
2:1
П
5:2
П
4:3
КК
2:1
КК
1:3
П
6:1
ПД
4:2

Голы

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

2.23
1.36

Среднее время на гол

40
66

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.27
0.86

Среднее время на гол

70
104

Всего голов

77
49

Голов в среднем за матч

1.75
1.11

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
41

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 7 (2) 0.47
Торрес Ферран 3 0.2
Фелиш Жоау 2 0.13
Канселу Жоау 2 0.13
Рафинья Диас 2 0.13
Гюндоган Илкай 1 0.07
Кунде Жюль 1 0.07
Гави 1 0.07
Ямаль Ламин 1 0.07
Роберто Серхи 1 0.07
Де Йонг Френки 1 0.07
Араухо Рональд 1 0.07
Педри 1 0.07
Лопес Фермин 1 0.07
Гиу Марк 1 0.07
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 9 (2) 0.64
Мората Альваро 7 0.5
Корреа Анхель 3 0.21
Лино Сэмуел 2 0.14
Рикельме Родриго 2 0.14
Льоренте Маркос 2 0.14
Молина Науэль 2 0.14
Депай Мемфис 2 0.14
Витсель Аксель 1 0.07
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 5 0
Левандовски Роберт 3 0
Ромеу Ориоль 3 0
Де Йонг Френки 3 0
Рафинья Диас 1 1
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Канселу Жоау 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Педри 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Торрес Ферран 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Гиу Марк 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 4 0
Мората Альваро 2 1
Коке Хорхе 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Хименес Хосе 3 0
Ньигес Сауль 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Витсель Аксель 1 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Рикельме Родриго 1 0
Савич Стефан 1 0
Облак Ян 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Барселона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Атлетико М
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
17
Барселона
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Атлетико М
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

14
13
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
8
57%
5
38%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
2
18%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

25
30
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
12%
2
7%
1-15
1
4%
6
20%
16-30
4
16%
5
17%
31-45
1
4%
2
7%
46-60
5
20%
6
20%
61-75
11
44%
9
30%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
31%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2
Атлетико М
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0
Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1

Результаты матчей

Барселона
Атлетико М

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Барселона
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
6
1
2
5
2.5
4
3
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
8
6
1.5
9
4
3
11
2.5
6
7
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Барселона
 1:0 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
4.
Атлетико М
 0:1 Заявка 14 10 1 3 30 - 13 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 15 6 7 2 18 - 16 25
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Вильярреал
 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13.
Алавес
 Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 14 2 7 5 20 - 20 13
16.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0:1 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 1:0 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 1:0 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 0:1 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Де Пауль из глубины поля забрасывал мяч вперёд в направлении рывка Мораты, но Араухо в высоком прыжке дотянулся до игрового снаряда, сработав тем самым на перехвате.
  • 42'
    Комбинационная игра на чужой половине поля не слишком хорошо получается у "Атлетико", достаточно высокий процент брака при пасах вперёд.
  • 41'
    Стараются активно действовать мадридцы под занавес первого тайма, но каталонцы реагируют на это, также прибавляя в движении. Обе команды очень хорошо подготовлены в физическом плане.
  • Желтая карточка
    40'
    Рафинья правым флангом разгонял перспективную контратаку "Барселоны", которую нарушением правил сорвал Коке, за что сразу же получил заслуженную жёлтую карточку.
  • Угловой
    39'
    Угловой с левого фланга для гостей выполнил Гризманн, отправив мяч на ближнюю штангу, но там головой отбил мяч Левандовски.
  • Опасный момент
    38'
    В быстрой контратаке "Барселоны" прострельная передача прошла с правого края на дальний край штрафной площади на Гризманна, который сильно бил по воротам, но под выстрел успел подкатиться де Йонг.
  • Судья
    37'
    На правом фланге атаки Рафинья был уверен, что заработал аут для своей команды, но судьи отдали мяч "матрасникам". Очень недоволен таким решением 11-й номер "блауграны".
  • Желтая карточка
    36'
    Витсель получил жёлтую карточку врезав по ногам Фелишу, который секундой ранее ловко его обыграл. Два центрбека "Атлетико" теперь на "горчичниках".
  • Опасный момент
    35'
    Со стандарта следовала подача в штрафную площадку, но мяч был отбит. В атаке вторым темпом Эрмосо с левого края штрафной площади пробил с разворота, но не попал в дальний нижний угол ворот.
  • Фол, нарушение
    34'
    На правом фланге в глубине поля заработал штрафной удар Молина, умело закрыв мяч корпусом от Фелиша. Жоау после свистка начал иронично улыбаться.
  • 33'
    Старается Диего Симеоне сейчас подсказывать что-то своим подопечным. Будет пытаться аргентинский специалист что-то поменять до перерыва.
  • Желтая карточка
    32'
    Хименес грубовато атаковал Левандовски сзади при борьбе за высоко летящий мяч, за что получил в свой пассив жёлтую карточку.
  • 31'
    Хорошая первая треть матча получилась для "Барселоны". Интересно, сможет ли "Атлетико" после этого что-то радикально изменить в рисунке игры?
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Жоау Фелиш!!!
    Португалец забивает своему бывшему клубу и празднует свой успех. Рафинья выдал пас на ход Фелишу, который прорвался к левому углу вратарской площади и мягко перебросил выскочившего навстречу Облака.
  • 28'
    67 на 33 - такова сейчас статистика матча по владению мячом в процентном соотношении. Достаточно большое преимущество "Барселоны".
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      27'
      Угловой на правом фланге накоротке разыграли "сине-гранатовые", но ничем интересным это не закончилось - соперники вынудили их отпасовать мяч к центральной линии.
    • 26'
      Кунде с правого фланга пытался прорваться в чужую штрафную площадку вдоль лицевой линии, но не вышло. Красиво упал после этого француз, но никакого пенальти, конечно, не будет.
    • 25'
      Нельзя сказать сейчас, что мы видим какой-то запредельный темп в этой игре, но острота у ворот "Атлетико" всё равно сохраняется.
    • 24'
      Педри по центральной оси на высокой скорости пытался прорваться в чужую штрафную площадку, но чисто у него из-под ног сумел выбить мяч Витсель.
    • Угловой
      23'
      Очередной свой угловой команда Хави заработала на левом фланге. Навесная подача пошла в центр вратарской площади, но там Облаку кулаками удалось выбить мяч в поле.
    • Офсайд
      22'
      Гризманн в ответной атаке с левого фланга мягко подавал в штрафную площадку, но барселонцы отбились, да ещё и у Антуана был зафиксирован офсайд.
    • 21'
      Кунде снова по правому флангу подключился в атаку, но сейчас его прострел был блокирован, а мяч срикошетил в руки Облаку.
    • Угловой
      20'
      Угловой на правом фланге заработали хозяева, стараниями Рафиньи. Сам бразилец от флажка выполнил подачу во вратарскую площадь, но там сработали мадридские защитники.
    • Офсайд
      19'
      Со стандарта последовала подача в штрафную площадь "Барселоны", но обороняющиеся ребята отбились. При попытке атаки вторым темпом у Рикельме было зафиксировано положение "вне игры".
    • Фол, нарушение
      18'
      Канселу в глубине поля опасно сыграл прямой ногой против Молины. Арбитр решил пожалеть нарушителя на первый раз и не показывать ему жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      17'
      С левого края диагональная подача следовала в район дальней штанги, куда набегал Рафинья, но росточка ему не хватило, чтобы допрыгнуть до мяча и переправить его в ворота.
    • 16'
      Не в лучшей форме сейчас Роберт Левандовски, о чём свидетельствует его неважная реализация. Это стало проявляться после недавно перенесённой травмы.
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! Кунде в ответной атаке подключился вперёд правым краем, прострелил в центр на Левандовски, который с ходу пробивал без сопротивления метров с пяти, но мяч пошёл мимо ворот.
    • 14'
      Обострили игру левым краем гости, прошёл пас в штрафную площадку на Гризманна, который попытался с разворота прострелить в центр, но мяч задел ногу Араухо, от которой срикошетил в руки Пенье.
    • 13'
      Постепенно стартовый сумбур встречи начал всё же идти на убыль. Мадридцы сейчас принялись неспешно пасоваться поперёк поля.
    • 11'
      Обеспокоенным у кромки поля выглядит Диего Симеоне, что неудивительно. Слишком неубедительно действуют его подопечные у собственных владений.
    • Офсайд
      10'
      Заброс из глубины поля прошёл в штрафную площадку гостей, Левандовский выполнил скидку на Фелиша, который пробил с ходу над перекладиной. Но при этом судьи зафиксировали положение "вне игры".
    • 9'
      Отметим, что слабовато действуют обе команды в защите в дебюте встречи. Если дело так пойдёт дальше, то голов в этом матче должно быть в избытке.
    • Опасный момент
      8'
      Рафинья с правого фланга выполнил подачу в район линии вратарской площади, откуда Левандовски пробил головой, но не попал в створ. Очень опасно всё выглядело.
    • Опасный момент
      7'
      Молина на правом фланге обыгрался с Молиной, ворвался в штрафную площадку и пытался правой ногой пробить головой, но из-за сопротивления де Йонга у него получился кикс.
    • 6'
      Впервые перешли центральную линию поля "матрасники", но пока что заработан только аут на левом фланге. Пока что в атаке гости демонстрировать свою агрессию не стремятся.
    • Угловой
      5'
      С левого фланга угловой подали каталонцы, Облак на выходе забрал мяч, да ещё и против словенского вратаря зафиксирован фол со стороны Кристенсена.
    • Опасный момент
      4'
      Активней на стартовых минутах встречи действует "Барселона". Передача на Левандовски прошла в центр штрафной площади от Фелиша, поляк с разворота пробивал с левой ноги, но под выстрел успел броситься Эрмосо.
    • Опасный момент
      3'
      Рафинья продрался на дриблинге фактически к правому углу вратарской площади, но удар с нерабочей правой ноги у него получился неважным - существенно мимо дальнего нижнего угла ворот.
    • 2'
      Прекрасного качества газон на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса. Футболисты имеют все условия, чтобы показать свой лучший футбол. Посмотрим, кто же это сделает лучше.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 1:0 Атлетико М

    Исход игры
    Барселона
    62.4% (113)
    Ничья
    22.7% (41)
    Атлетико М
    14.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (77)
    Меньше
    35.29% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (102)
    Нет
    14.29% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    29.8% (54)
    1:1 Ничья
    13.8% (25)
    1:0 Барселона
    7.7% (14)
    1:2 Атлетико М
    5% (9)
    2:2 Ничья
    2.8% (5)
    3:2 Барселона
    2.8% (5)
    2:0 Барселона
    1.7% (3)
    3:1 Барселона
    1.7% (3)
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