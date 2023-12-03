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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Севилья
0:0
Первый тайм: 6'
Вильярреал
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 125
Севилья 53.6% (67)
X 34.4% (43)
Вильярреал 12% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Севилья
Ничья
Вильярреал
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
26
Хуанлу
Санчес
14
Ньянзу
Танги
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
18
Соу
Джибрил
20
Фернандо
Режес
5
Окампос
Лукас
10
Ракитич
Иван
11
Лукебакио
Доди
15
Эн-Несири
Юссеф
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
26
Альтимира
Адриа
4
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
15
Моралес
Луис
Севилья
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Вильярреал

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

35 матчей

48.6%
28.6%
22.8%
17 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
П
2:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
П
2:2
П
3:2
КК
3:0
КК
3:3
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
0:2
П
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
3:2

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.72
1.41

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.71
0.83

Среднее время на гол

52
108

Всего голов

60
39

Голов в среднем за матч

1.71
1.11

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.36
Ракитич Иван 2 0.14
Лукебакио Доди 2 0.14
Ламела Эрик 2 0.14
Окампос Лукас 1 0.07
Сусо Хесус 1 0.07
Соу Джибрил 1 0.07
Гудель Неманья 1 0.07
Мир Рафа 1 0.07
Салас Кике 1 0.07
Педроса Адриа 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (2) 0.53
Сорлот Александр 6 0.4
Моралес Луис 3 0.2
Баэна Алехандро 1 0.07
Парехо Даниэль 1 (1) 0.07
Куэнка Хорхе 1 0.07
Фойт Хуан 1 0.07
Педраса Альфонсо 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 5 0
Рамос Серхио 3 1
Навас Хесус 3 1
Окампос Лукас 4 0
Ракитич Иван 3 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Сумаре Бубакари 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Сусо Хесус 2 0
Салас Кике 2 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Соу Джибрил 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Комесанья Санти 4 0
Пино Йереми 4 0
Педраса Альфонсо 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Капу Этьен 3 0
Фемения Кико 3 0
Морено Альберто 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Террац Рамон 2 0
Ахомач Илиас 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вильярреал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
3
Севилья
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

3
6
Севилья
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Вильярреал
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
2
18%
2
29%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
4
44%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
5
36%
76-90

Пропущено

9
16
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
3
33%
3
19%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
16%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
6
32%
5
24%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
16%
3
12%
1-15
6
32%
7
28%
16-30
1
5%
4
16%
31-45
4
21%
4
16%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
2
11%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0
Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2
Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1
Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2

Результаты матчей

Севилья
Вильярреал

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Севилья
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
4
4
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
1
4
9
1.5
5
9
2
11
2.5
3
11
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 15 6 7 2 18 - 16 25
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 4 4 7 21 - 25 16
13.
Алавес
 Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 0:0 Заявка 14 2 7 5 19 - 19 13
16.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
4.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 9 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 0:0 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Севилья начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Севилья.
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      2.09 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 125
    Севилья 53.6% (67)
    X 34.4% (43)
    Вильярреал 12% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Вильярреал
    2.09
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    4.00
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    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 0:0 Вильярреал

    Исход игры
    Севилья
    53.6% (67)
    Ничья
    34.4% (43)
    Вильярреал
    12% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    87.83% (101)
    Нет
    12.17% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    37.6% (47)
    1:1 Ничья
    27.2% (34)
    1:0 Севилья
    10.4% (13)
    1:2 Вильярреал
    7.2% (9)
    2:2 Ничья
    6.4% (8)
    3:1 Севилья
    1.6% (2)
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    Вильярреал
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