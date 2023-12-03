Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Соу Джибрил - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Удар от ворот произведет Вильярреал

47' Эн-Несири Юссеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Хорошую попытку сделал Эн-Несири Юссеф . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Удар от ворот произведет Вильярреал

46' Окампос Лукас не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Педраса Альфонсо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Ньянзу Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Вильярреал

43' Ракитич Иван из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хуанлу Санчес из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Соу Джибрил получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Соу Джибрил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Баэна Алехандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Акунья Маркос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Окампос Лукас из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Удар от ворот произведет Севилья

35' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Морено Херард получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Ох, нехорошо это выглядит. Акунья Маркос получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Морено Херард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хуанлу Санчес из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Ньянзу Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Морено Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Акунья Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Вильярреал

29' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Ньянзу Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Акунья Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

22' Баэна Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Соу Джибрил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хуанлу Санчес из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фернандо Режес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Хуанлу Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Удар от ворот произведет Вильярреал

18' Эн-Несири Юссеф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Удар от ворот произведет Вильярреал

16' Лукебакио Доди из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Ньянзу Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фернандо Режес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Севилья

11' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

11' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

9' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

7' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Вильярреал

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Севилья начинает с центра поля