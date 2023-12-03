Тур: 15. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 33898 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
1:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
45' Желтая карточкаСоу Джибрил
52' Желтая карточкаХуанлу Санчес
54' Желтая карточкаАльтимира Адриа
60' Желтая карточкаМарселино Гарсия Тораль
1:0
75' ГолСалас Кике
1:1
77' ГолМоралес Луис
90' Undefined phrase: football_event_Бреретон Бен
90' Желтая карточкаРакитич Иван
90'+10
Ход матча
45'
45'
52'
54'
75'
1:0
77'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
484 Количество передач 404
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ньянзу
Танги
18
Соу
Джибрил
10
Ракитич
Иван
15
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
-
30 Ibrahima Sow
-
Главный тренер: Алонсо Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Вильярреал
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
35 матчей
48.6%
28.6%
22.8%
17 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.72
1.41
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.71
0.83
Среднее время на гол
52
108
Всего голов
60
39
Голов в среднем за матч
1.71
1.11
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|5
|0.36
|Ракитич Иван
|2
|0.14
|Лукебакио Доди
|2
|0.14
|Ламела Эрик
|2
|0.14
|Салас Кике
|2
|0.14
|Окампос Лукас
|1
|0.07
|Сусо Хесус
|1
|0.07
|Соу Джибрил
|1
|0.07
|Гудель Неманья
|1
|0.07
|Мир Рафа
|1
|0.07
|Педроса Адриа
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (2)
|0.53
|Сорлот Александр
|6
|0.4
|Моралес Луис
|4
|0.27
|Баэна Алехандро
|1
|0.07
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.07
|Куэнка Хорхе
|1
|0.07
|Фойт Хуан
|1
|0.07
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Ахомач Илиас
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Навас Хесус
|3
|1
|Ракитич Иван
|4
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Сумаре Бубакари
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Акунья Маркос
|2
|0
|Сусо Хесус
|2
|0
|Соу Джибрил
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|4
|1
|Педраса Альфонсо
|3
|1
|Комесанья Санти
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Капу Этьен
|3
|0
|Фемения Кико
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Ахомач Илиас
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Альтимира Адриа
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вильярреал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
4
Севилья
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
3
6
Севилья
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Вильярреал
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
2
17%
2
25%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
5
36%
76-90
Пропущено
9
16
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
3
33%
3
19%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
15%
2
9%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
6
30%
6
27%
76-90
Пропущено
20
26
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
15%
3
12%
1-15
6
30%
7
27%
16-30
1
5%
4
15%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
3
15%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0
Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2
Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1
Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2
Результаты матчей
Севилья
Вильярреал
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 60%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Севилья
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
44
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
141
410
510
212
312
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|4.
|0:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 13
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|20 - 20
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 20
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|16 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|1:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 1:1 Вильярреал
Исход игры
Севилья
53.6% (67)
Ничья
33.6% (42)
Вильярреал
12.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
86.96% (100)
Нет
13.04% (15)
Популярный счёт
2:1 Севилья
37.6% (47)
1:1 Ничья
27.2% (34)
1:0 Севилья
10.4% (13)
1:2 Вильярреал
7.2% (9)
2:2 Ничья
5.6% (7)
3:1 Севилья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!