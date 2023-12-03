  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 33898 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Севилья
1:1
Конец матча
Вильярреал
0'
45' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
45' Желтая карточка
Соу Джибрил
52' Желтая карточка
Хуанлу Санчес
54' Желтая карточка
Альтимира Адриа
60' Желтая карточка
Марселино Гарсия Тораль
1:0
75' Гол
Салас Кике
1:1
77' Гол
Моралес Луис
90' Undefined phrase: football_event_
Бреретон Бен
90' Желтая карточка
Ракитич Иван
90'+10

Ход матча

45'
 
Педраса Альфонсо
45'
Соу Джибрил
 
46'
Педроса Адриа
Акунья Маркос
 
52'
Хуанлу Санчес
 
54'
 
Альтимира Адриа
60'
 
Марселино Гарсия Тораль
71'
 
Капу Этьен
Комесанья Санти
71'
 
Морено Альберто
Альтимира Адриа
72'
Салас Кике
Ньянзу Танги
 
75'
Салас Кике
(Педроса Адриа)
1:0
77'
1:1
Моралес Луис
84'
 
Коклен Франсис
Парехо Даниэль
84'
 
Ахомач Илиас
Морено Альберто
87'
 
Бреретон Бен
Моралес Луис
90'
Торрес Оливер
Фернандо Режес
 
90'
 
Бреретон Бен
90'
Ракитич Иван
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 484 Количество передач 404
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Севилья 53.6% (67)
X 33.6% (42)
Вильярреал 12.8% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
26
Хуанлу
Санчес
14
Ньянзу
Танги
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
18
Соу
Джибрил
20
Фернандо
Режес
5
Окампос
Лукас
10
Ракитич
Иван
11
Лукебакио
Доди
15
Эн-Несири
Юссеф
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
26
Альтимира
Адриа
4
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
15
Моралес
Луис
Севилья
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Вильярреал

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

35 матчей

48.6%
28.6%
22.8%
17 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
П
2:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
П
2:2
П
3:2
КК
3:0
КК
3:3
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
0:2
П
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
3:2

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.72
1.41

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.71
0.83

Среднее время на гол

52
108

Всего голов

60
39

Голов в среднем за матч

1.71
1.11

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.36
Ракитич Иван 2 0.14
Лукебакио Доди 2 0.14
Ламела Эрик 2 0.14
Салас Кике 2 0.14
Окампос Лукас 1 0.07
Сусо Хесус 1 0.07
Соу Джибрил 1 0.07
Гудель Неманья 1 0.07
Мир Рафа 1 0.07
Педроса Адриа 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (2) 0.53
Сорлот Александр 6 0.4
Моралес Луис 4 0.27
Баэна Алехандро 1 0.07
Парехо Даниэль 1 (1) 0.07
Куэнка Хорхе 1 0.07
Фойт Хуан 1 0.07
Педраса Альфонсо 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 5 0
Рамос Серхио 3 1
Навас Хесус 3 1
Ракитич Иван 4 0
Окампос Лукас 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Сумаре Бубакари 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Сусо Хесус 2 0
Соу Джибрил 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Салас Кике 2 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Педроса Адриа 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Педраса Альфонсо 3 1
Комесанья Санти 4 0
Пино Йереми 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Капу Этьен 3 0
Фемения Кико 3 0
Морено Альберто 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Террац Рамон 2 0
Ахомач Илиас 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вильярреал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
4
Севилья
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

3
6
Севилья
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Вильярреал
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
2
17%
2
25%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
5
36%
76-90

Пропущено

9
16
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
3
33%
3
19%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
15%
2
9%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
6
30%
6
27%
76-90

Пропущено

20
26
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
15%
3
12%
1-15
6
30%
7
27%
16-30
1
5%
4
15%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
3
15%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0
Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2
Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1
Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2

Результаты матчей

Севилья
Вильярреал

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 60%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Севилья
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
4
4
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
1
4
10
1.5
5
10
2
12
2.5
3
12
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Барселона
 1:0 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
4.
Атлетико М
 0:1 Заявка 14 10 1 3 30 - 13 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 15 6 7 2 18 - 16 25
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Вильярреал
 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13.
Алавес
 Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 14 2 7 5 20 - 20 13
16.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0:1 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 1:0 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 1:0 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 0:1 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Севилья: 56%, Вильярреал: 44%.
  • 100'
    Морено Херард успешно блокирует удар.
  • 100'
    Гудель Неманья пробил со штрафного прямо в стенку
  • 99'
    Ахомач Илиас из команды Вильярреал заходит слишком далеко, он валит Педроса Адриа.
  • 98'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Вильярреал, будет отменен из-за фола.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Севилья 53.6% (67)
    X 33.6% (42)
    Вильярреал 12.8% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Севилья 1:1 Вильярреал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:1 Вильярреал

    Исход игры
    Севилья
    53.6% (67)
    Ничья
    33.6% (42)
    Вильярреал
    12.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.39% (66)
    Меньше
    42.61% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (100)
    Нет
    13.04% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    37.6% (47)
    1:1 Ничья
    27.2% (34)
    1:0 Севилья
    10.4% (13)
    1:2 Вильярреал
    7.2% (9)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    3:1 Севилья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть