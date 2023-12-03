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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Альмерия
0:0
Первый тайм: 45+'
Бетис
0'
27' Красная карточка
Бельерин Эктор

Ход матча

27'
 
Бельерин Эктор
30'
 
Руибаль Айтор
Виллиан Жозе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 120
Альмерия 9.2% (11)
X 8.3% (10)
Бетис 82.5% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Альмерия
Ничья
Бетис
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
17
Посо
Алехандро
22
Монтес
Сесар
3
Гонсалес
Эдгар
15
Акиеме
Серхио
5
Робертоне
Лукас
11
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
19
Аррибас
Серхио
10
Эмбарба
Адриан
7
Рамазани
Ларжи
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
22
Иско
Аларкон
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
12
Виллиан
Жозе
10
Перес
Айосе
Альмерия
4-2-3-1
Бетис
4-3-3

История личных встреч

Альмерия
Бетис

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:1
ТМК
2:1
ТМС
0:2
КК
2:1
КК
3:4
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
1:0
ПД
1:1
ПД
3:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
1.43

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.83
1.42

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.33
Суарес Луис III 4 (1) 0.27
Рамазани Ларжи 2 0.13
Баптистао Лео 2 0.13
Акиеме Серхио 2 0.13
Каики Да Силва 1 0.07
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.4
Перес Айосе 4 0.27
Иско Аларкон 2 0.13
Рока Марк 2 0.13
Диао Ассане 2 0.13
Гидо Родригес 1 0.07
Эззалзули Абде 1 0.07
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Гонсалес Эдгар 2 1
Баптистао Лео 3 0
Баба Иддрису 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Морено Висенте 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 4 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Иглесиас Борха 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Абнер 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Диао Ассане 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Бетис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
7
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

1
10
Альмерия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Бетис
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
10%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
4
31%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

19
2
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
37%
1
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
1
50%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
3
19%
4
21%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Пропущено

37
15
17 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
4
11%
0
0%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
8
22%
4
27%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
7
19%
4
27%
61-75
10
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2
Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7
Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1
Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2

Результаты матчей

Альмерия
Бетис

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 0:0 Заявка 15 6 7 2 18 - 16 25
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Алавес
 Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
13.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
4.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
5.
Бетис
 0:0 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Бетис
 0:0 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
19.
Альмерия
 0:0 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
  • 44'
    Акиеме Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 44'
    Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 43'
    Оооо... вот это был удар! Аррибас Серхио должен был забить с этой позиции.
  • 43'
    Аррибас Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 43'
    Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 42'
    Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Мелеро Гонсало наказан за толчок Гидо Родригес
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Альмерия 9.2% (11)
    X 8.3% (10)
    Бетис 82.5% (99)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Бетис
    3.60
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    3.75
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    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Бетис

    Исход игры
    Альмерия
    9% (11)
    Ничья
    8.2% (10)
    Бетис
    82.8% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.13% (68)
    Меньше
    40.87% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    66.09% (76)
    Нет
    33.91% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    47.5% (58)
    0:1 Бетис
    22.1% (27)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    0:2 Бетис
    5.7% (7)
    1:3 Бетис
    3.3% (4)
    2:1 Альмерия
    3.3% (4)
    1:0 Альмерия
    2.5% (3)
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