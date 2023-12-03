Тур: 15. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Муньис Алехандро
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Монтес
Сесар
13
Силва
Руи
28
Риад
Чади
20
Абнер
22
Иско
Аларкон
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
12
Виллиан
Жозе
10
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 КайкиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
38 Диао АссанеНападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
10 Перес АйосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энрике Луис
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Альмерия
Бетис
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
1.43
Среднее время на гол
40
63
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.83
1.42
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|5
|0.33
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.27
|Рамазани Ларжи
|2
|0.13
|Баптистао Лео
|2
|0.13
|Акиеме Серхио
|2
|0.13
|Каики Да Силва
|1
|0.07
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|6
|0.4
|Перес Айосе
|4
|0.27
|Иско Аларкон
|2
|0.13
|Рока Марк
|2
|0.13
|Диао Ассане
|2
|0.13
|Гидо Родригес
|1
|0.07
|Эззалзули Абде
|1
|0.07
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Гонсалес Эдгар
|2
|1
|Баптистао Лео
|3
|0
|Баба Иддрису
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|5
|0
|Иско Аларкон
|4
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Перес Айосе
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Диао Ассане
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Бетис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
7
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
1
10
Альмерия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Бетис
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
1
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
10%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
4
31%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
19
2
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
37%
1
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
1
50%
76-90
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
3
19%
4
21%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Пропущено
37
15
17 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
4
11%
0
0%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
8
22%
4
27%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
7
19%
4
27%
61-75
10
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2
Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7
Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1
Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2
Результаты матчей
Альмерия
Бетис
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
410
59
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|19 - 19
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 20
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|0:0 Заявка
|15
|0
|4
|11
|16 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|5.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|19.
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
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|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Бетис
Исход игры
Альмерия
9% (11)
Ничья
8.2% (10)
Бетис
82.8% (101)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
66.09% (76)
Нет
33.91% (39)
Популярный счёт
1:2 Бетис
47.5% (58)
0:1 Бетис
22.1% (27)
1:1 Ничья
7.4% (9)
0:2 Бетис
5.7% (7)
1:3 Бетис
3.3% (4)
2:1 Альмерия
3.3% (4)
1:0 Альмерия
2.5% (3)
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