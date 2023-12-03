Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Оооо... вот это был удар! Баптистао Лео должен был забить с этой позиции.

44' Хорошую попытку сделал Баптистао Лео . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Акиеме Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Удар от ворот произведет Бетис

43' Оооо... вот это был удар! Аррибас Серхио должен был забить с этой позиции.

43' Аррибас Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Матч возобновлен

40' Силва Руи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Бетис

38' Робертоне Лукас из команды Альмерия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

37' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Альмерия

30' Удар от ворот произведет Бетис

28' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Бетис

27' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Альмерия

26' Оооо... вот это был удар! Диао Ассане должен был забить с этой позиции.

26' Диао Ассане оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Рока Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

22' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

21' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

20' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Бетис

17' Робертоне Лукас пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

16' Удар от ворот произведет Альмерия

16' Виллиан Жозе не смог попасть в створ ударом издали

16' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

15' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

11' Иско Аларкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Бетис

3' Риад Чади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Мелеро Гонсало из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бетис начинает с центра поля