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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 14253 Главный судья: Муньис Алехандро
Альмерия
0:0
Конец матча
Бетис
0'
27' Красная карточка
Бельерин Эктор
52' Желтая карточка
Рока Марк
74' Желтая карточка
Диао Ассане
83' Желтая карточка
Силва Руи
90'+5

Ход матча

27'
 
Бельерин Эктор
30'
 
Руибаль Айтор
Виллиан Жозе
46'
 
Эззалзули Абде
Перес Айосе
52'
 
Рока Марк
62'
Лопи Дион
Мелеро Гонсало
 
74'
 
Диао Ассане
74'
 
Энрике Луис
Диао Ассане
74'
Лазаро
Эмбарба Адриан
 
74'
Фетталь Дими Рашад
Рамазани Ларжи
 
83'
 
Папастатопулос Сократис
Песселья Херман
83'
 
Силва Руи
86'
Брандарис Хуан
Посо Алехандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 506 Количество передач 304
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Альмерия 9% (11)
X 8.2% (10)
Бетис 82.8% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
17
Посо
Алехандро
22
Монтес
Сесар
3
Гонсалес
Эдгар
15
Акиеме
Серхио
5
Робертоне
Лукас
11
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
19
Аррибас
Серхио
10
Эмбарба
Адриан
7
Рамазани
Ларжи
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
22
Иско
Аларкон
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
12
Виллиан
Жозе
10
Перес
Айосе
Альмерия
4-2-3-1
Бетис
4-3-3

История личных встреч

Альмерия
Бетис

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:1
ТМК
2:1
ТМС
0:2
КК
2:1
КК
3:4
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
1:0
ПД
1:1
ПД
3:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
1.43

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.83
1.42

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.33
Суарес Луис III 4 (1) 0.27
Рамазани Ларжи 2 0.13
Баптистао Лео 2 0.13
Акиеме Серхио 2 0.13
Каики Да Силва 1 0.07
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.4
Перес Айосе 4 0.27
Иско Аларкон 2 0.13
Рока Марк 2 0.13
Диао Ассане 2 0.13
Гидо Родригес 1 0.07
Эззалзули Абде 1 0.07
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Гонсалес Эдгар 2 1
Баптистао Лео 3 0
Баба Иддрису 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Морено Висенте 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 4 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Иглесиас Борха 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Рока Марк 2 0
Абнер 2 0
Диао Ассане 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Силва Руи 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бетис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
7
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

1
10
Альмерия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Бетис
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
10%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
4
31%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

19
2
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
37%
1
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
1
50%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
3
19%
4
21%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Пропущено

37
15
17 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 8
4
11%
0
0%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
8
22%
4
27%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
7
19%
4
27%
61-75
10
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2
Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7
Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1
Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2

Результаты матчей

Альмерия
Бетис

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 15 6 7 2 18 - 16 25
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 4 4 7 21 - 25 16
13.
Алавес
 Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 0:0 Заявка 14 2 7 5 19 - 19 13
16.
Кадис
 Заявка 14 2 5 7 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
4.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 9 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 0:0 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Бетис сравняла счет.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Альмерия: 62%, Бетис: 38%.
  • 94'
    Абнер из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Альмерия пытается что-то создать.
  • 94'
    Альмерия начинает контратаку
  • 94'
    Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 93'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Силва Руи взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Руибаль Айтор из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 92'
    Шанс! Гонсалес Эдгар из команды Альмерия пробил головой, но мимо
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Силва Руи из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Лазаро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Руибаль Айтор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Брандарис Хуан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 90'
      Энрике Луис IX оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Иско Аларкон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Бетис пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Альмерия 9% (11)
    X 8.2% (10)
    Бетис 82.8% (101)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Бетис

    Исход игры
    Альмерия
    9% (11)
    Ничья
    8.2% (10)
    Бетис
    82.8% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.13% (68)
    Меньше
    40.87% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    66.09% (76)
    Нет
    33.91% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    47.5% (58)
    0:1 Бетис
    22.1% (27)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    0:2 Бетис
    5.7% (7)
    1:3 Бетис
    3.3% (4)
    2:1 Альмерия
    3.3% (4)
    1:0 Альмерия
    2.5% (3)
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