Тур: 14. Стадион: Луи II. Главный судья: Стина Жереми
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Кён
Филипп
14
Якобс
Исмаил
21
Аклиуш
Манес
14
Эстев
Максим
77
Сако
Фалае
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
37 Тео АллиЗащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
43 Фэй СериньеНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Монпелье
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
25 матчей
52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.92
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.17
0.92
Среднее время на гол
77
97
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
1.56
1.2
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Головин Александр
|5
|0.36
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|0.36
|Минамино Такуми
|4
|0.29
|Балогун Фоларин
|4
|0.29
|Аклиуш Манес
|3
|0.21
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.07
|Якобс Исмаил
|1
|0.07
|Марипан Гильермо
|1
|0.07
|Закария Денис
|1
|0.07
|Боаду Мирон
|1
|0.07
|Синго Вилфред
|1
|0.07
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.5
|Саванье Тежи
|5 (5)
|0.36
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.36
|Норден Арно
|2
|0.14
|Фаяд Халил
|1
|0.07
|Хазри Вахби
|1
|0.07
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|5
|0
|Головин Александр
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Камара Мохамед
|3
|0
|Магасса Сунгуту
|3
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
|Диоп Эден
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстев Максим
|2
|1
|Куяте Кики
|3
|0
|Шотар Жорис
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Саванье Тежи
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
Результаты матчей
Монако
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
12
6
Монако
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Монпелье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
27%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Забито
27
19
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
4%
1
5%
1-15
8
30%
30%
3
16%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
7
26%
3
16%
46-60
4
15%
5
26%
61-75
2
7%
3
16%
76-90
Пропущено
19
16
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
6
32%
5
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
3
16%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0
Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0
Монпелье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0
Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3
Результаты матчей
Монако
Монпелье
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Монако
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
51
25
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
52
33
34
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
103
58
67
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|3.
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|7.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|14.
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 21
|13
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|13 - 17
|13
|16.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 24
|12
|17.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|10.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|15.
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|6
|12.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|6
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако 1:0 Монпелье
Исход игры
Монако
96.8% (122)
Ничья
1.6% (2)
Монпелье
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (70)
Меньше
39.13% (45)
Обе команды забьют
Да
58.26% (67)
Нет
41.74% (48)
Популярный счёт
2:1 Монако
38.1% (48)
2:0 Монако
29.4% (37)
3:1 Монако
11.9% (15)
1:0 Монако
5.6% (7)
3:0 Монако
3.2% (4)
1:2 Монпелье
1.6% (2)
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