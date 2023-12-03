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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Монако
1:0
Первый тайм: 23'
Монпелье
0'
1:0
9' Гол
Минамино Такуми
20' Желтая карточка
Скардовелли Вандерсон

Ход матча

9'
Минамино Такуми
1:0
20'
Скардовелли Вандерсон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 120
Монако 96.7% (116)
X 1.7% (2)
Монпелье 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
Ничья
Монпелье
4.35
6.45
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9.93
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Кён
Филипп
2
Скардовелли
Вандерсон
99
Синго
Вилфред
3
Марипан
Гильермо
14
Якобс
Исмаил
6
Закария
Денис
4
Камара
Мохамед
18
Минамино
Такуми
21
Аклиуш
Манес
17
Головин
Александр
29
Балогун
Фоларин
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
14
Эстев
Максим
77
Сако
Фалае
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
9
Аль-Тамари
Мусса
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
Монако
4-2-3-1
Монпелье
5-4-1

История личных встреч

Монако
Монпелье

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:4
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:2
КЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
6:2
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.92
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Среднее время на гол

77
97

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

1.56
1.2

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Головин Александр 5 0.36
Бен-Йеддер Виссам 5 0.36
Минамино Такуми 4 0.29
Балогун Фоларин 4 0.29
Аклиуш Манес 3 0.21
Скардовелли Вандерсон 1 0.07
Якобс Исмаил 1 0.07
Марипан Гильермо 1 0.07
Закария Денис 1 0.07
Боаду Мирон 1 0.07
Синго Вилфред 1 0.07
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.5
Саванье Тежи 5 (5) 0.36
Аль-Тамари Мусса 5 0.36
Норден Арно 2 0.14
Фаяд Халил 1 0.07
Хазри Вахби 1 0.07
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 5 0
Головин Александр 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Синго Вилфред 3 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Диоп Эден 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстев Максим 2 1
Куяте Кики 3 0
Шотар Жорис 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Саванье Тежи 2 0
Адамс Акор 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Ферри Жордан 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0

Результаты матчей

Монако
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

12
6
Монако
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Монпелье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
27%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
4%
1
5%
1-15
8
30%
30%
3
16%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
7
26%
3
16%
46-60
4
15%
5
26%
61-75
2
7%
3
16%
76-90

Пропущено

19
16
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
6
32%
5
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
3
16%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0
Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0
Монпелье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0
Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3

Результаты матчей

Монако
Монпелье

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Монако
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
1
1.5
2
5
3
3
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
5
2
1.5
3
3
3
4
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
10
3
1.5
5
8
6
7
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 1:0 Заявка 14 8 3 3 28 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 1:0 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
9.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 14 3 5 6 21 - 21 13
15.
Тулуза
 0:0 Заявка 14 2 7 5 13 - 17 13
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 14 2 6 6 17 - 24 12
17.
Клермон
 0:1 Заявка 14 2 4 8 11 - 23 10
18.
Лион
 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:0 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
6.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
10.
Брест
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 6 1 4 1 8 - 6 7
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 1:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 1:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 0:1 Заявка 7 2 1 4 9 - 10 6
12.
Клермон
 0:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Монако Головин Александр 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Подача от правой бровки, мяч долетает до противоположного угла штрафной, Головин там принял, с партнером обыгрался, до удара дело не дошло. 
  • 20'
    Отличный отрезок демонстрирует "Монпелье". Два опасных момента, стандарт, больше владения мячом. Интересно, как игра пойдет дальше. 
  • 19'
    Штрафной "Монпелье" на чужой половине. Мяч закручивается в штрафную и прилетает точно в перчатки Филиппа Кёна. 
  • Травма, повреждение
    18'
    Вандерсон сбил Хазри почти у бровки. Вахби схватился за лицо. Медики на поле. 
  • 17'
    Два отличных шанса сейчас были у "Монпелье", которыми они, однако, не воспользовались. Кён потащил и сумел оставить счет прежним. Но, это уже звоночек для обороны "Монако", сразу дважды за пару минут они упускали форвардов соперника. 
  • Опасный момент
    16'
    Перевод на левый фланг в исполнении "Монако", гости перехватили. Быстро и сразу втроем летели монпельерцы, прошел пас, и еще одно рандеву с Кёном, из которого он выходит победителем! 
  • Опасный момент
    15'
    Головин с угла в штрафную, "Монако" теряет мяч, в контратаку летит Аль-Тамари, отвоевывает мяч у защитника, один на один оказывается с Кёном, бьет, но голкипер тащит ногой!
  • 14'
    Диагональ на Скардовелли, Вандерсон принял мяч, однако быстро к нему пришел соперника. Угловой. 
  • 13'
    Трудно пока "Монпелье" даются выходы в атаку. Чаще всего средняя линяя "Монако" останавливает соперника. 
  • 12'
    Попытка "Монпелье" на контратаку, Шотар слегка ошибся с передачей, но аут остался за командой гостей. 
  • 11'
    "Монпелье" зарабатывает штрафной на левом фланге. Подача в толпу, выскочил мяч направо, там Аль-Тамари пошел в дриблинг, однако упустил игровой снаряд. 
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Минамино!!! Быстрый контрвыпад монегасков, передача в центр, сильный удар Скардовелли из опорной зоны, Лекомт отбил, но первым на добивании оказался Минамино!
  • 9'
    Длинная диагональ от "Монпелье" не прошла задумка, контратака "Монако"...
  • 8'
    Перехват хозяев на своей половине, Головин протащил вперед, отдал передачу, но не стал рисковать его партнер. "Монако" контролирует сферу. 
  • 7'
    Передача справа в штрафную, Балогун принял мяч, развернулся и сразу пробил в створ. Прямо в Лекомта. 
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    • 5'
      Медленно, но верно начинают обе команды. Чуть активнее смотрится "Монако", оно и вполне ожидаемо, все-таки монегаски классом выше. 
    • 4'
      Подача "Монпелье" с правого фланга. Никого нет на замыкании, Кён забирает мяч. 
    • Угловой
      3'
      Подача с угла поля от Александра. А точнее не подача, а пас к линии штрафной, откуда сразу следует удар прямо в касание. Оборона блокирует. 
    • 2'
      Головин отправил своего партнера в забег по левому краю, защитник опередил. Угловой. 
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 1:0 Монпелье

    Исход игры
    Монако
    96.8% (122)
    Ничья
    1.6% (2)
    Монпелье
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (70)
    Меньше
    39.13% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    58.26% (67)
    Нет
    41.74% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    38.1% (48)
    2:0 Монако
    29.4% (37)
    3:1 Монако
    11.9% (15)
    1:0 Монако
    5.6% (7)
    3:0 Монако
    3.2% (4)
    1:2 Монпелье
    1.6% (2)
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    Монпелье
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