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Приветствую вас на матче Лиги 1 "Монако" - "Монпелье". Монегаски замыкают тройку лучших с 24 очками в активе, что на 6 меньше, чем у лидирующего ПСЖ. Команда из Монпелье идет на 13-й позиции и опережает "Лорьян" из зоны вылета на пару баллов.



Немного статистики:

«Монако» - фаворит матча по мнению букмекеров;

«Монако» за пять последних игр одержал две победы;

«Монпелье» не может одержать победу на протяжении четырёх игр;

Команды дважды встречались в прошлом сезоне и обменялись выездными победами всухую.



Сегодня ожидаем отличной игры от "Монако" и Александра Головина. Работать для вас будет Константин Лицин.