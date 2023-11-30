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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Монако
 
Позже
Монпелье
Прогнозы 45
Монако 95.6% (43)
X 0% (0)
Монпелье 4.4% (2)
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4.55
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Монако
Монпелье

История личных встреч

Монако
Монпелье

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:4
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:2
КЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
6:2
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.92
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Среднее время на гол

77
97

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

1.56
1.2

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Головин Александр 5 0.38
Бен-Йеддер Виссам 5 0.38
Минамино Такуми 4 0.31
Балогун Фоларин 4 0.31
Аклиуш Манес 3 0.23
Скардовелли Вандерсон 1 0.08
Якобс Исмаил 1 0.08
Марипан Гильермо 1 0.08
Закария Денис 1 0.08
Боаду Мирон 1 0.08
Синго Вилфред 1 0.08
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.54
Саванье Тежи 5 (5) 0.38
Аль-Тамари Мусса 5 0.38
Норден Арно 2 0.15
Фаяд Халил 1 0.08
Хазри Вахби 1 0.08
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 5 0
Головин Александр 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Синго Вилфред 3 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Диоп Эден 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстев Максим 2 1
Куяте Кики 3 0
Шотар Жорис 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Саванье Тежи 2 0
Адамс Акор 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Ферри Жордан 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0

Результаты матчей

Монако
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

12
6
Монако
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Монпелье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
27%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
4%
1
5%
1-15
8
30%
30%
3
16%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
7
26%
3
16%
46-60
4
15%
5
26%
61-75
2
7%
3
16%
76-90

Пропущено

19
16
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
6
32%
5
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
3
16%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0
Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0
Монпелье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0
Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3

Результаты матчей

Монако
Монпелье

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Монако
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
1
1.5
2
5
3
3
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
5
2
1.5
3
3
3
4
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
10
3
1.5
5
8
6
7
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 18 - 18 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
14.
Монпелье
 Заявка 13 3 5 5 21 - 20 13
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Лион
 Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Клермон
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ланс Гради Жонатан 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2023, осталось 2 дня 6 часов 23 минуты.

    Главный судья: Стина Жереми

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Монпелье.
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    • Прогнозы 45
    Монако 95.6% (43)
    X 0% (0)
    Монпелье 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Монпелье
    4.55
    5.05
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    5.30
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    Прогнозы на матч Монако - Монпелье

    Исход игры
    Монако
    95.6% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Монпелье
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    45.24% (19)
    Нет
    54.76% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    33.3% (15)
    2:1 Монако
    22.2% (10)
    3:1 Монако
    15.6% (7)
    1:0 Монако
    11.1% (5)
    3:0 Монако
    6.7% (3)
    1:2 Монпелье
    4.4% (2)
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