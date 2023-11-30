Тур: 14. Стадион: Луи II. Главный судья: Стина Жереми
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Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Монако
Монпелье
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
25 матчей
52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.92
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.17
0.92
Среднее время на гол
77
97
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
1.56
1.2
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Головин Александр
|5
|0.38
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|0.38
|Минамино Такуми
|4
|0.31
|Балогун Фоларин
|4
|0.31
|Аклиуш Манес
|3
|0.23
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.08
|Якобс Исмаил
|1
|0.08
|Марипан Гильермо
|1
|0.08
|Закария Денис
|1
|0.08
|Боаду Мирон
|1
|0.08
|Синго Вилфред
|1
|0.08
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.54
|Саванье Тежи
|5 (5)
|0.38
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.38
|Норден Арно
|2
|0.15
|Фаяд Халил
|1
|0.08
|Хазри Вахби
|1
|0.08
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|5
|0
|Головин Александр
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Камара Мохамед
|3
|0
|Магасса Сунгуту
|3
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
|Диоп Эден
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстев Максим
|2
|1
|Куяте Кики
|3
|0
|Шотар Жорис
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Саванье Тежи
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
Результаты матчей
Монако
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
12
6
Монако
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Монпелье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
27%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Забито
27
19
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
4%
1
5%
1-15
8
30%
30%
3
16%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
7
26%
3
16%
46-60
4
15%
5
26%
61-75
2
7%
3
16%
76-90
Пропущено
19
16
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
6
32%
5
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
3
16%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0
Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0
Монпелье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0
Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3
Результаты матчей
Монако
Монпелье
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Монако
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
51
25
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
52
33
34
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
103
58
67
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|14 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 18
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|21 - 20
|13
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
|Ланс
|Гради Жонатан
|5
Прогнозы на матч Монако - Монпелье
Исход игры
Монако
95.6% (43)
Ничья
0% (0)
Монпелье
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
45.24% (19)
Нет
54.76% (23)
Популярный счёт
2:0 Монако
33.3% (15)
2:1 Монако
22.2% (10)
3:1 Монако
15.6% (7)
1:0 Монако
11.1% (5)
3:0 Монако
6.7% (3)
1:2 Монпелье
4.4% (2)
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