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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Брест
1:0
Первый тайм: 24'
Клермон
0'
19' Желтая карточка
Конате Шейк
1:0
20' Пенальти
Дель Кастильо Ромен

Ход матча

19'
 
Конате Шейк
20'
Дель Кастильо Ромен
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 113
Брест 85.8% (97)
X 10.6% (12)
Клермон 3.5% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
9
Мунье
Стив
26
Перейра-Лаже
Матиаш
99
Диао
Мори
15
Конате
Шейк
5
Кофрие
Максимилиано
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
2
Зеффан
Мехди
7
Маньен
Йоанн
12
Гоналон
Максим
11
Аллевина
Джим
8
Бутубба
Биляль
23
Николсон
Шамар
18
Рашани
Эльбасан
Брест
4-3-3
Клермон
3-4-3

История личных встреч

Брест
Клермон

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
1:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.82

Среднее время на гол

75
110

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.29
0.9

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

70
99

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.23
Мунье Стив 2 0.15
Лала Кенни 1 0.08
Лис-Мелу Пьерр 1 0.08
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.08
Камара Махди 1 0.08
Брассье Лилиан 1 0.08
Ле Дуарон Жереми 1 0.08
Сатриано Мартин 1 0.08
Думбия Камори 1 0.08
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 (1) 0.21
Маньен Йоанн 2 0.14
Конате Шейк 2 0.14
Гоналон Максим 1 0.07
Ожье Флоран 1 0.07
Ветеска Матеуш 1 0.07
Киэ Грежон 1 (1) 0.07
Николсон Шамар 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 5 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Камара Махди 4 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Лала Кенни 1 0
Маньетти Уго 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Локо Брэдли 1 0
Браими Билаль 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 4 1
Конате Шейк 4 0
Гоналон Максим 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Pascal Gastien 1 1
Гастьен Йоан 2 0
Диао Мори 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пельмар Анди 1 0

Результаты матчей

Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Клермон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Брест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Клермон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

6
1
Брест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Клермон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
4
57%
1-15
4
67%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

13
10
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Пропущено

15
17
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
5
29%
29%
1-15
7
47%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0
Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1
Клермон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0
Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3

Результаты матчей

Брест
Клермон

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Брест
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
5
2
3
1.5
1
6
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
7
5
7
1.5
3
10
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 1:0 Заявка 14 8 3 3 28 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 1:0 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
9.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 14 3 5 6 21 - 21 13
15.
Тулуза
 0:0 Заявка 14 2 7 5 13 - 17 13
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 14 2 6 6 17 - 24 12
17.
Клермон
 0:1 Заявка 14 2 4 8 11 - 23 10
18.
Лион
 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:0 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
6.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
10.
Брест
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 6 1 4 1 8 - 6 7
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 1:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 1:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 0:1 Заявка 7 2 1 4 9 - 10 6
12.
Клермон
 0:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Монако Головин Александр 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 24'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 23'
    Аллевина Джим не смог попасть в створ ударом издали
  • 22'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 22'
    Кофрие Максимилиано ослабляет давление, выбив мяч.
  • 21'
    Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 21'
    Вивальдо Боргес до Сантос Нето ослабляет давление, выбив мяч.
  • 21'
    Брест пытается что-то создать.
  • 21'
    Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 20'
    Г О О О О О Л - Дель Кастильо Ромен из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Mory Diaw прыгнул не в ту сторону.
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 57%, Клермон: 43%.
  • 19'
    Конате Шейк получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    После проверки VAR судья изменил решение - Брест пробьет пенальти!
  • 17'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брест.
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    • 17'
      ПЕНАЛЬТИ! - Конате Шейк играет рукой в штрафной! Конате Шейк вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 17'
      Мунье Стив из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 17'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Брест пытается что-то создать.
    • 17'
      Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.
    • 17'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Дель Кастильо Ромен пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем
    • 16'
      Брест пытается что-то создать.
    • 16'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.8% пользователей.
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    Прогнозы 113
    Брест 85.8% (97)
    X 10.6% (12)
    Клермон 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Клермон
    3.95
    5.30
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    5.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:0 Клермон

    Исход игры
    Брест
    84.6% (99)
    Ничья
    12% (14)
    Клермон
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.59% (47)
    Меньше
    58.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    50.44% (57)
    Нет
    49.56% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    36.8% (43)
    1:0 Брест
    36.8% (43)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    2:0 Брест
    8.5% (10)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Клермон
    1.7% (2)
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