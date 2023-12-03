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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Брест
3:0
Конец матча
Клермон
0'
19' Желтая карточка
Конате Шейк
1:0
20' Пенальти
Дель Кастильо Ромен
2:0
34' Гол
Перейра-Лаже Матиаш
44' Желтая карточка
Локо Брэдли
3:0
51' Гол
Дель Кастильо Ромен
70' Желтая карточка
Зеффан Мехди
90'+5

Ход матча

19'
 
Конате Шейк
20'
Дель Кастильо Ромен
1:0
34'
Перейра-Лаже Матиаш
(Мунье Стив)
2:0
44'
Локо Брэдли
 
51'
Дель Кастильо Ромен
(Камара Махди)
3:0
62'
 
Чам Мухаммед
Рашани Эльбасан
62'
 
Киэ Грежон
Николсон Шамар
67'
Ле Дуарон Жереми
Дель Кастильо Ромен
 
67'
Думбия Камори
Маньетти Уго
 
70'
 
Зеффан Мехди
72'
 
Пельмар Анди
Зеффан Мехди
72'
 
Кейта Хабиб
Гоналон Максим
78'
Лебо Адриен
Перейра-Лаже Матиаш
 
78'
Мартен Жонас
Камара Махди
 
81'
 
Армугом Йоэль
Конате Шейк
85'
Сатриано Мартин
Мунье Стив
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 583 Количество передач 423
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 117
Брест 84.6% (99)
X 12% (14)
Клермон 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
9
Мунье
Стив
26
Перейра-Лаже
Матиаш
99
Диао
Мори
15
Конате
Шейк
5
Кофрие
Максимилиано
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
2
Зеффан
Мехди
7
Маньен
Йоанн
12
Гоналон
Максим
11
Аллевина
Джим
8
Бутубба
Биляль
23
Николсон
Шамар
18
Рашани
Эльбасан
Брест
4-3-3
Клермон
3-4-3

История личных встреч

Брест
Клермон

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
1:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.82

Среднее время на гол

75
110

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.29
0.9

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

70
99

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.38
Мунье Стив 2 0.15
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.15
Лала Кенни 1 0.08
Камара Махди 1 0.08
Лис-Мелу Пьерр 1 0.08
Брассье Лилиан 1 0.08
Ле Дуарон Жереми 1 0.08
Сатриано Мартин 1 0.08
Думбия Камори 1 0.08
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 (1) 0.21
Маньен Йоанн 2 0.14
Конате Шейк 2 0.14
Гоналон Максим 1 0.07
Ожье Флоран 1 0.07
Ветеска Матеуш 1 0.07
Киэ Грежон 1 (1) 0.07
Николсон Шамар 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 5 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Камара Махди 4 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Лала Кенни 1 0
Маньетти Уго 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Браими Билаль 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 4 1
Конате Шейк 4 0
Гоналон Максим 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Pascal Gastien 1 1
Гастьен Йоан 2 0
Диао Мори 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пельмар Анди 1 0

Результаты матчей

Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Клермон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Брест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Клермон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

6
1
Брест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Клермон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
4
57%
1-15
4
67%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

13
10
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Пропущено

15
17
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
5
29%
29%
1-15
7
47%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0
Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1
Клермон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0
Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3

Результаты матчей

Брест
Клермон

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Брест
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
5
2
3
1.5
1
6
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
7
5
7
1.5
3
10
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 14 8 3 3 29 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
8.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
9.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
14.
Монпелье
 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 13
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
6.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
10.
Брест
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
15.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
18.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Весь список
  • 92'
    Сатриано Мартин из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Киэ Грежон из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Лебо Адриен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Мартен Жонас задерживает мяч рукой
  • 91'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 117
    Брест 84.6% (99)
    X 12% (14)
    Клермон 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 3:0 Клермон

    Исход игры
    Брест
    84.6% (99)
    Ничья
    12% (14)
    Клермон
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.59% (47)
    Меньше
    58.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    50.44% (57)
    Нет
    49.56% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    36.8% (43)
    1:0 Брест
    36.8% (43)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    2:0 Брест
    8.5% (10)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Клермон
    1.7% (2)
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