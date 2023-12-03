Тур: 14. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Болланжье Марк
0'
19' Желтая карточкаКонате Шейк
1:0
20' ПенальтиДель Кастильо Ромен
2:0
34' ГолПерейра-Лаже Матиаш
44' Желтая карточкаЛоко Брэдли
3:0
51' ГолДель Кастильо Ромен
70' Желтая карточкаЗеффан Мехди
90'+5
Ход матча
19'
20'
34'
44'
51'
70'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
583 Количество передач 423
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
15 Конате ШейкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Маурер АйманПолузащитник
-
10 Чам МухаммедНападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брест
Клермон
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.82
Среднее время на гол
75
110
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.29
0.9
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
70
99
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.38
|Мунье Стив
|2
|0.15
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.15
|Лала Кенни
|1
|0.08
|Камара Махди
|1
|0.08
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.08
|Брассье Лилиан
|1
|0.08
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.08
|Сатриано Мартин
|1
|0.08
|Думбия Камори
|1
|0.08
|Лебо Адриен
|0
|0
|Локо Брэдли
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.21
|Маньен Йоанн
|2
|0.14
|Конате Шейк
|2
|0.14
|Гоналон Максим
|1
|0.07
|Ожье Флоран
|1
|0.07
|Ветеска Матеуш
|1
|0.07
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.07
|Николсон Шамар
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|5
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Камара Махди
|4
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|4
|1
|Конате Шейк
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Pascal Gastien
|1
|1
|Гастьен Йоан
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Кейта Хабиб
|2
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
Результаты матчей
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Клермон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Брест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Клермон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
6
1
Брест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Клермон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
4
57%
1-15
4
67%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
13
10
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Пропущено
15
17
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
5
29%
29%
1-15
7
47%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0
Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1
Клермон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0
Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3
Результаты матчей
Брест
Клермон
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Брест
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
25
23
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
67
57
310
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 19
|27
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|6
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 3:0 Клермон
Исход игры
Брест
84.6% (99)
Ничья
12% (14)
Клермон
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
50.44% (57)
Нет
49.56% (56)
Популярный счёт
2:1 Брест
36.8% (43)
1:0 Брест
36.8% (43)
1:1 Ничья
8.5% (10)
2:0 Брест
8.5% (10)
0:0 Ничья
1.7% (2)
1:2 Клермон
1.7% (2)
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