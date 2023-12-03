Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Брест играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Зеффан Мехди пробил со штрафного прямо в стенку

47' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

45' Матч возобновлен

44' Локо Брэдли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет Брест

43' Бутубба Биляль из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Клермон

38' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Г О О О О Л - Перейра-Лаже Матиаш левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

34' Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Клермон

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Клермон

25' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Клермон

24' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Брест

23' Аллевина Джим не смог попасть в створ ударом издали

21' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Г О О О О О Л - Дель Кастильо Ромен из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Mory Diaw прыгнул не в ту сторону.

19' Конате Шейк получил желтую карточку от судьи

19' После проверки VAR судья изменил решение - Брест пробьет пенальти!

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брест

17' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

17' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Дель Кастильо Ромен пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

16' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Клермон

15' Шардонне Брендан не смог попасть в створ ударом издали

14' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Клермон

12' Мунье Стив из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' Камара Махди из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Маньен Йоанн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Клермон

4' Камара Махди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брест начинает с центра поля