  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Марсель
1:0
Перерыв
Ренн
0'
1:0
8' Пенальти
Обамеянг Пьер-Эмерик
36' Желтая карточка
Сантамария Батист

Ход матча

8'
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:0
36'
 
Сантамария Батист
40'
 
Омари Вармед
Теате Артур

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 207 Количество передач 312
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 119
Марсель 75.6% (90)
X 20.2% (24)
Ренн 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Марсель
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
99
Мбемба
Шансель
12
Лоди
Ренан
19
Кондогбия
Жоффрей
8
Унаи
Аззедин
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
30
Манданда
Стив
15
Ву
Кристофер
16
Белосьян
Женуэль
5
Теате
Артур
14
Буриго
Бенжамен
3
Трюффер
Адриен
21
Матич
Неманья
8
Сантамария
Батист
10
Гуйри
Амин
28
Ле
Фе
Энцо
7
Террье
Мартен
Марсель
4-2-3-1
Ренн
3-4-2-1

История личных встреч

Марсель
Ренн

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

105.6%
11.1%
19 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

34 матча

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

55.9%
17.6%
26.5%
19 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:1
К
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
КЛ
2:2
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
2:5
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
4:4
Л1
3:1

Голы

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.39
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

51
43

Голов в среднем за матч

1.5
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

60
71

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.23
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.15
Оливейра Витор 2 0.15
Ндиайе Ильман 1 0.08
Мбемба Шансель 1 0.08
Жиго Самуэль 1 0.08
Клосс Жонатан 1 0.08
Унаи Аззедин 1 0.08
Согло Эмран 1 0.08
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 3 (2) 0.21
Гуйри Амин 3 0.21
Салах Ибрагим 3 0.21
Блас Людовик 2 0.14
Мюинга Арно 2 (1) 0.14
Трюффер Адриен 1 0.07
Ассиньон Лоренс 1 0.07
Доку Жереми 1 0.07
Ву Кристофер 1 0.07
Теате Артур 1 0.07
Дуэ Дезире 1 0.07
Террье Мартен 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 5 0
Верету Жордан 3 0
Жиго Самуэль 3 0
Балерди Леонардо 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Оливейра Витор 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 6 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Омари Вармед 2 1
Салах Ибрагим 2 0
Дуэ Гела 0 1
Буриго Бенжамен 1 0
Сантамария Батист 1 0
Ву Кристофер 1 0
Мюинга Арно 1 0
Теате Артур 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ренн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

4
16
Марсель
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Ренн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

4
20

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
17
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
3
50%
3
18%
1-15
2
33%
3
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
17%
4
24%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
6
50%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Забито

12
21
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
4
33%
4
19%
1-15
4
33%
4
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
2
17%
5
24%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
4
27%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
8
53%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2
Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2
Ренн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1
Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5

Результаты матчей

Марсель
Ренн

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Марсель
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
2
1.5
5
3
1
4
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
3
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
5
8
1
11
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 14 8 3 3 29 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
8.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
9.
Марсель
 1:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 14 17
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 0:1 Заявка 14 3 6 5 19 - 18 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
14.
Монпелье
 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 13
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
3.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
5.
Марсель
 1:0 Заявка 6 4 2 0 8 - 1 14
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Ренн
 0:1 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Брест
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
15.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
6.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 0:1 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
17.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
18.
Марсель
 1:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Марсель имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Марсель: 38%, Ренн: 62%.
  • 49'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 49'
    Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 47'
    Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 47'
    Ндиайе Ильман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 45'
    Контроль мяча: Марсель: 38%, Ренн: 62%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 44'
      Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Ренн контролирует мяч.
    • 43'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Жиго Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Лоди Ренан из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 41'
      Сантамария Батист из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Аззеддин Унахи пострадал.
    • 41'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 40'
      Теате Артур получил легкую травму, и его заменил Омари Вармед.
    • 40'
      Теате Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Марсель: 37%, Ренн: 63%.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 39'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Мбемба Шансель из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
    • 38'
      Белосьян Женуэль из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Кондогбия Жоффрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Сантамария Батист получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кондогбия Жоффрей
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Сарр Исмаила из команды Марсель толкнул локтем оппонента. Это Теате Артур заработал фол
    • 35'
      Контроль мяча: Марсель: 36%, Ренн: 64%.
    • 35'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн исполняет угловой.
    • 34'
      Кондогбия Жоффрей из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 34'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Арит Амин.
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Лоди Ренан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 31'
      Ндиайе Ильман из команды Марсель в офсайде
    • 30'
      Марсель контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Марсель: 37%, Ренн: 63%.
    • 30'
      Матич Неманья наказан за толчок Ндиайе Ильман
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 29'
      Марсель контролирует мяч.
    • 28'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Марсель контролирует мяч.
    • 26'
      Мбемба Шансель успешно блокирует удар.
    • 26'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Контроль мяча: Марсель: 32%, Ренн: 68%.
    • 25'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 24'
      Ренн контролирует мяч.
    • 24'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 23'
      Обамеянг Пьер-Эмерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ренн контролирует мяч.
    • 22'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Жиго Самуэль успешно блокирует удар.
    • 22'
      Сантамария Батист из команды Ренн в офсайде
    • 22'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 21'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 20'
      Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Марсель: 33%, Ренн: 67%.
    • 20'
      Марсель контролирует мяч.
    • 19'
      Мбемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Мбемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Лопес Пау из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 17'
      Жиго Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 16'
      Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Гуйри Амин из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 15'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 15'
      Марсель начинает контратаку
    • 15'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Марсель: 36%, Ренн: 64%.
    • 15'
      Жиго Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Сарр Исмаила задерживает мяч рукой
    • 14'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 11'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 10'
      Шанс! Террье Мартен из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 10'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Марсель: 44%, Ренн: 56%.
    • 10'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Г О О О О О Л - Обамеянг Пьер-Эмерик из команды Марсель забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Стив Манданда прыгнул не в ту сторону.
    • 7'
      ПЕНАЛЬТИ - Ву Кристофер из команды Ренн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ндиайе Ильман.
    • 7'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 7'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 5'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Марсель: 50%, Ренн: 50%.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 2'
      Марсель контролирует мяч.
    • 2'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 1'
      Марсель контролирует мяч.
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Марсель контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Марсель начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Марсель.
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      BetBoom
      1.87 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Марсель 75.6% (90)
    X 20.2% (24)
    Ренн 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Ренн
    1.94
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:0 Ренн

    Исход игры
    Марсель
    75.6% (90)
    Ничья
    20.2% (24)
    Ренн
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (60)
    Меньше
    47.37% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (80)
    Нет
    29.82% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    41.2% (49)
    1:1 Ничья
    16.8% (20)
    1:0 Марсель
    16% (19)
    2:0 Марсель
    10.9% (13)
    1:2 Ренн
    3.4% (4)
    3:1 Марсель
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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