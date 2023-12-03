Тур: 14. Стадион: Велодром. Главный судья: Делажо Вилли
0'
1:0
8' ПенальтиОбамеянг Пьер-Эмерик
36' Желтая карточкаСантамария Батист
61' Красная карточкаВу Кристофер
2:0
65' ГолУнаи Аззедин
67' Красная карточкаНдиайе Ильман
76' Желтая карточкаМатич Неманья
78' Undefined phrase: football_event_Арит Амин
81' Желтая карточкаМуге Франсуа
90' Желтая карточкаГуйри Амин
90'+8
Ход матча
8'
61'
65'
2:0
67'
76'
78'
81'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
415 Количество передач 538
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
15
Ву
Кристофер
10
Гуйри
Амин
28
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Муге ФрансуаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Омари ВармедПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Ренн
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
105.6%
11.1%
19 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
34 матча
41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
55.9%
17.6%
26.5%
19 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Среднее время на гол
55
60
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.39
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
51
43
Голов в среднем за матч
1.5
1.26
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
60
71
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|3
|0.23
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2 (1)
|0.15
|Унаи Аззедин
|2
|0.15
|Оливейра Витор
|2
|0.15
|Ндиайе Ильман
|1
|0.08
|Мбемба Шансель
|1
|0.08
|Жиго Самуэль
|1
|0.08
|Клосс Жонатан
|1
|0.08
|Согло Эмран
|1
|0.08
|Арит Амин
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
|Мурильо Микаэль
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|3 (2)
|0.21
|Гуйри Амин
|3
|0.21
|Салах Ибрагим
|3
|0.21
|Блас Людовик
|2
|0.14
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.14
|Трюффер Адриен
|1
|0.07
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.07
|Доку Жереми
|1
|0.07
|Ву Кристофер
|1
|0.07
|Теате Артур
|1
|0.07
|Дуэ Дезире
|1
|0.07
|Террье Мартен
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|5
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Жиго Самуэль
|3
|0
|Балерди Леонардо
|1
|1
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Омари Вармед
|2
|1
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Мюинга Арно
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ренн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
4
16
Марсель
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Ренн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
4
20
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
17
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
50%
3
18%
1-15
2
33%
3
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
17%
4
24%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
6
50%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Забито
14
21
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
5
36%
4
19%
1-15
4
29%
4
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
21%
4
19%
61-75
2
14%
5
24%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
4
27%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
8
47%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
20%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2
Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2
Ренн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1
Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5
Результаты матчей
Марсель
Ренн
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Марсель
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
42
53
15
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
95
67
59
112
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 19
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 2:0 Ренн
Исход игры
Марсель
75.6% (90)
Ничья
20.2% (24)
Ренн
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (60)
Меньше
47.37% (54)
Обе команды забьют
Да
70.18% (80)
Нет
29.82% (34)
Популярный счёт
2:1 Марсель
41.2% (49)
1:1 Ничья
16.8% (20)
1:0 Марсель
16% (19)
2:0 Марсель
10.9% (13)
1:2 Ренн
3.4% (4)
3:1 Марсель
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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