Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хорошую попытку сделал Ассиньон Лоренс . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Мюинга Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Муге Франсуа получил желтую карточку от судьи

81' Удар от ворот произведет Марсель

81' Гуйри Амин не смог попасть в створ ударом издали

79' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Марсель отменен из-за положения "вне игры".

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Марсель

78' Мурильо Микаэль из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Мурильо Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Матич Неманья получил желтую карточку от судьи

74' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Трюффер Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Трюффер Адриен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Фантастический гол, где все сам сделал Аззеддин Унахи!

65' Г О О О О Л - Аззеддин Унахи забивает с правой ноги!

65' Мурильо Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Кондогбия Жоффрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Кондогбия Жоффрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Удар от ворот произведет Марсель

58' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Аззеддин Унахи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Марсель

49' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Мурильо Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Мурильо Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.