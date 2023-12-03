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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Марсель
2:0
Конец матча
Ренн
0'
1:0
8' Пенальти
Обамеянг Пьер-Эмерик
36' Желтая карточка
Сантамария Батист
61' Красная карточка
Ву Кристофер
2:0
65' Гол
Унаи Аззедин
67' Красная карточка
Ндиайе Ильман
76' Желтая карточка
Матич Неманья
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Арит Амин
81' Желтая карточка
Муге Франсуа
90' Желтая карточка
Гуйри Амин
90'+8

Ход матча

8'
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:0
36'
 
Сантамария Батист
40'
 
Омари Вармед
Теате Артур
46'
Мурильо Микаэль
Клосс Жонатан
 
58'
 
Мюинга Арно
Сантамария Батист
61'
 
Ву Кристофер
65'
Унаи Аззедин
(Мурильо Микаэль)
2:0
67'
Ндиайе Ильман
 
70'
Балерди Леонардо
Сарр Исмаила
 
70'
Оливейра Витор
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
76'
 
Матич Неманья
77'
Муге Франсуа
Лоди Ренан
 
78'
Арит Амин
 
79'
 
Ле Фе Энцо
Террье Мартен
79'
 
Йылдырым Бертуг
Буриго Бенжамен
79'
 
Блас Людовик
Ассиньон Лоренс
81'
Муге Франсуа
 
87'
Верету Жордан
Арит Амин
 
90'
 
Гуйри Амин

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 415 Количество передач 538
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Марсель 75.6% (90)
X 20.2% (24)
Ренн 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
99
Мбемба
Шансель
12
Лоди
Ренан
19
Кондогбия
Жоффрей
8
Унаи
Аззедин
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
30
Манданда
Стив
15
Ву
Кристофер
16
Белосьян
Женуэль
5
Теате
Артур
14
Буриго
Бенжамен
3
Трюффер
Адриен
21
Матич
Неманья
8
Сантамария
Батист
10
Гуйри
Амин
28
Ле
Фе
Энцо
7
Террье
Мартен
Марсель
4-2-3-1
Ренн
3-4-2-1

История личных встреч

Марсель
Ренн

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

105.6%
11.1%
19 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

34 матча

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

55.9%
17.6%
26.5%
19 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:1
К
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:3
КЛ
2:2
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
2:5
Л1
0:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
4:4
Л1
3:1

Голы

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.39
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

51
43

Голов в среднем за матч

1.5
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

60
71

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.23
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.15
Унаи Аззедин 2 0.15
Оливейра Витор 2 0.15
Ндиайе Ильман 1 0.08
Мбемба Шансель 1 0.08
Жиго Самуэль 1 0.08
Клосс Жонатан 1 0.08
Согло Эмран 1 0.08
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0
Мурильо Микаэль 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 3 (2) 0.21
Гуйри Амин 3 0.21
Салах Ибрагим 3 0.21
Блас Людовик 2 0.14
Мюинга Арно 2 (1) 0.14
Трюффер Адриен 1 0.07
Ассиньон Лоренс 1 0.07
Доку Жереми 1 0.07
Ву Кристофер 1 0.07
Теате Артур 1 0.07
Дуэ Дезире 1 0.07
Террье Мартен 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 5 0
Верету Жордан 3 0
Жиго Самуэль 3 0
Балерди Леонардо 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Оливейра Витор 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Омари Вармед 2 1
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Дуэ Гела 0 1
Буриго Бенжамен 1 0
Сантамария Батист 1 0
Гуйри Амин 1 0
Мюинга Арно 1 0
Теате Артур 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ренн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

4
16
Марсель
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Ренн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

4
20

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
17
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
50%
3
18%
1-15
2
33%
3
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
17%
4
24%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
6
50%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Забито

14
21
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
5
36%
4
19%
1-15
4
29%
4
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
21%
4
19%
61-75
2
14%
5
24%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
4
27%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
8
47%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2
Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2
Ренн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1
Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5

Результаты матчей

Марсель
Ренн

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Марсель
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
2
1.5
5
3
1
5
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
4
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
6
7
1.5
5
9
1
12
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 14 8 3 3 29 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
8.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
9.
Марсель
 Заявка 13 4 5 4 15 - 14 17
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 19 - 19 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
14.
Монпелье
 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 13
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
3.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
5.
Марсель
 Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Брест
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
15.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
6.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
18.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Марсель: 43%, Ренн: 57%.
  • 98'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 97'
    Мбемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 96'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 96'
    Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
  • 96'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Марсель: 44%, Ренн: 56%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 94'
    Матич Неманья из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Омари Вармед из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Оливейра Витор пострадал.
    • 94'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 94'
      Судья сигнализирует, что Ассиньон Лоренс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Муге Франсуа
    • 93'
      Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Марсель контролирует мяч.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Жиго Самуэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Жиго Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Гуйри Амин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Марсель имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Марсель: 38%, Ренн: 62%.
    • 49'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 49'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 47'
      Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 47'
      Ндиайе Ильман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 45'
      Контроль мяча: Марсель: 38%, Ренн: 62%.
    • 45'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 44'
      Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Ренн контролирует мяч.
    • 43'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Жиго Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Лоди Ренан из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 41'
      Сантамария Батист из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Аззеддин Унахи пострадал.
    • 41'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 40'
      Теате Артур получил легкую травму, и его заменил Омари Вармед.
    • 40'
      Теате Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Марсель: 37%, Ренн: 63%.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 39'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Мбемба Шансель из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
    • 38'
      Белосьян Женуэль из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Кондогбия Жоффрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Сантамария Батист получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кондогбия Жоффрей
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Сарр Исмаила из команды Марсель толкнул локтем оппонента. Это Теате Артур заработал фол
    • 35'
      Контроль мяча: Марсель: 36%, Ренн: 64%.
    • 35'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн исполняет угловой.
    • 34'
      Кондогбия Жоффрей из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 34'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Арит Амин.
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Лоди Ренан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 31'
      Ндиайе Ильман из команды Марсель в офсайде
    • 30'
      Марсель контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Марсель: 37%, Ренн: 63%.
    • 30'
      Матич Неманья наказан за толчок Ндиайе Ильман
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 29'
      Марсель контролирует мяч.
    • 28'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Марсель контролирует мяч.
    • 26'
      Мбемба Шансель успешно блокирует удар.
    • 26'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Контроль мяча: Марсель: 32%, Ренн: 68%.
    • 25'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 24'
      Ренн контролирует мяч.
    • 24'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 23'
      Обамеянг Пьер-Эмерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ренн контролирует мяч.
    • 22'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Жиго Самуэль успешно блокирует удар.
    • 22'
      Сантамария Батист из команды Ренн в офсайде
    • 22'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 21'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 20'
      Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Марсель: 33%, Ренн: 67%.
    • 20'
      Марсель контролирует мяч.
    • 19'
      Мбемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Мбемба Шансель из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Лопес Пау из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 17'
      Жиго Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 16'
      Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Гуйри Амин из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 15'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 15'
      Марсель начинает контратаку
    • 15'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Марсель: 36%, Ренн: 64%.
    • 15'
      Жиго Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Сарр Исмаила задерживает мяч рукой
    • 14'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 11'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 10'
      Шанс! Террье Мартен из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 10'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Марсель: 44%, Ренн: 56%.
    • 10'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Г О О О О О Л - Обамеянг Пьер-Эмерик из команды Марсель забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Стив Манданда прыгнул не в ту сторону.
    • 7'
      ПЕНАЛЬТИ - Ву Кристофер из команды Ренн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ндиайе Ильман.
    • 7'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 7'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 5'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Марсель: 50%, Ренн: 50%.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 2'
      Марсель контролирует мяч.
    • 2'
      Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 1'
      Марсель контролирует мяч.
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Марсель контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Марсель начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Марсель 75.6% (90)
    X 20.2% (24)
    Ренн 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марсель 2:0 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 2:0 Ренн

    Исход игры
    Марсель
    75.6% (90)
    Ничья
    20.2% (24)
    Ренн
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (60)
    Меньше
    47.37% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (80)
    Нет
    29.82% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    41.2% (49)
    1:1 Ничья
    16.8% (20)
    1:0 Марсель
    16% (19)
    2:0 Марсель
    10.9% (13)
    1:2 Ренн
    3.4% (4)
    3:1 Марсель
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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