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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Гавр
0:1
Первый тайм: 45'
ПСЖ
0'
10' Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи
0:1
23' Гол
Мбаппе Килиан

Ход матча

8'
 
Угарте Мануэль
Фабиан Руис
10'
 
Доннарумма Джанлуиджи
12'
 
Тенас Арнау
Баркола Бредли
23'
0:1
Мбаппе Килиан
(Дембеле Усман)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 124
Гавр 0.8% (1)
X 1.6% (2)
ПСЖ 97.6% (121)
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Прогноз на матч от Liveresult
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30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
23
Касимир
Хосуэ
9
Байо
Мохамед
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
15
Данилу
Перейра
26
Мукиэле
Норди
28
Солер
Карлос
17
Витинья
II
8
Фабиан
Руис
19
Кан-Ин
Ли
10
Дембеле
Усман
7
Мбаппе
Килиан
29
Баркола
Бредли
Гавр
5-3-2
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Гавр
ПСЖ

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
2:0
ТМС
0:9
Л1
3:0
Л1
1:3

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

2.5
6

Среднее время на гол

36
15

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.29
Байо Мохамед 3 0.21
Кузяев Далер 2 0.14
Льорис Готье 1 0.07
Мбемба Нолан 1 0.07
Грандсир Самуэль 1 0.07
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Кечта Яссин 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 15 (4) 1.07
Хакими Ашраф 3 0.21
Коло-Муани Рандаль 3 0.21
Рамуш Гонсалу 3 0.21
Витинья II 3 0.21
Заир-Эмери Уоррен 2 0.14
Асенсио Марко 2 0.14
Дембеле Усман 1 0.07
Фабиан Руис 1 0.07
Солер Карлос 1 0.07
Кан-Ин Ли 1 0.07
Баркола Бредли 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Угарте Мануэль 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 1
Санганте Аруна 4 0
Байо Мохамед 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Айю Андре 0 1
Туре Абдулайе 1 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ПСЖ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
1
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ПСЖ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
18
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
ПСЖ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
43%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
3
43%
5
25%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

14
34
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
21%
5
15%
1-15
1
7%
5
15%
16-30
1
7%
8
24%
31-45
3
21%
5
15%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
4
29%
7
21%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0
Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1
ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Гавр
ПСЖ

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
6 раз 46%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гавр
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
6
1
1
5
2.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
10
3
1
12
2.5
9
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 14 10 3 1 35 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
9.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Гавр
 0:1 Заявка 14 3 7 4 12 - 14 16
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Монпелье
 Заявка 13 3 5 5 21 - 20 13
14.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Лион
 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
6.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
14.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 0:1 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Клермон
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    44'
    Кузяев в центре поля придержал руками Кан-Ин Ли.
  • Опасный момент
    43'
    Касимир в центре получил мяч и с пятнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.
  • 42'
    Опери справа со штрафного навесил на Сангате, который головой пробил немного выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    41'
    Кин-Ин Ли на фланге ударил по ногам Кузяева.
  • 40'
    Заброс Кечта вперёд по центру соперники перехватили.
  • 39'
    Опери слева навесил к воротам, где Байо не попал головой по мячу.
  • 38'
    Мбаппе у центрального круга поборолся с двумя соперниками и не смог сделать пас вперёд направо на ход Хакими.
  • 37'
    Кузяев справа попытался вывести к воротам Байо, но Тенас вовремя выдвинулся вперёд и забрал мяч в ногах у Мохамеда.
  • 36'
    Витинья на фланге чисто отобрал мяч у Касимира.
  • 34'
    "Гавр" много комбинирует в центре поля, но даже преимущество в одного игрока не позволяет хозяевам выходить на ударные позиции.
  • Офсайд
    33'
    Мбаппе после передачи Кан-Ин Ли с линии штрафной площади точно пробил в левый угол, но арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают.
  • Фол, нарушение
    32'
    Кан-Ин Ли на чужой половине поля ударил по ногам Него.
  • Угловой
    30'
    Кан-Ин Ли от углового флага навесил к ближней штанге, где оказался только один соперник, выбивший мяч от ворот.
  • 29'
    Удар Кан-Ин Ли слева из пределов штрафной площади заблокировал Сангате.
  • 28'
    Мбаппе слева навесил к воротам, где Мбаппе ногой пробить в сторону ворот в прыжке не смог.
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    • 27'
      Сегодня фамилии игроков "ПСЖ" на футболках нанесены на корейском языке. Французский клуб продвигает свою форму на азиатских рынках.
    • Фол, нарушение
      26'
      Касимир на чужой половине поля ударил по ногам Кан-Ин Ли.
    • 25'
      Касимир справа не смог прокинуть мяч мимо Дембеле у штрафной площади.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      МБАППЕ!!! В меньшинстве гости выходят вперёд. Дембеле справаи сделал пас в центр на Мбаппе, который с линии штрафной площади точно пробил в правый нижний угол ворот. Десма застыл на месте и проводил мяч взглядом.
    • Фол, нарушение
      22'
      Сангате у центрального круга придержал руками Мбаппе.
    • 21'
      Туре справа с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • Опасный момент
      20'
      Дембеле слева отправил к воротам Мбаппе. Килиан вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Десма сумел ногой отбить мяч.
    • Фол, нарушение
      18'
      Опери у центрального круга ударил по ногам Хакими.
    • 17'
      "Гавр" контролирует мяч в центре поля. Сумеют ли хозяева воспользоваться численным преимуществом?
    • 16'
      Него попытался справа к воротам вывести Байо, но попал мячом в ногу Солера.
    • 15'
      Кан-Ин Ли в центре поля врезал по ногам Байо.
    • 14'
      Опери со штрафного пробил в стенку. Мяч попал в голову Данилу.
    • Травма, повреждение
      13'
      Касимир в это время покинул поле на носилках.
    • Замена
      12'
      Замена в составе "ПСЖ": вместо Бредли Барколы на поле вышел Аргнау Тенас.
    • Красная карточка
      11'
      Доннарумма выскочил за пределы штрафной площади и ударил ногой Касимира, выскакивавшего один на один с голкипером.
    • Угловой
      10'
      Гости исполнили угловой удар. Мяч вынесен на Витинью, которому Льорис не позволил справа прорваться в штрафную площадь.
    • Замена
      9'
      Замена в составе "ПСЖ": вместо Фабиана Руиса на поле вышел Мануэль Угарте.
    • Угловой
      8'
      Кузяев от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Доннарумма отбил мяч на Льориса, удар которого на линии ворот  отразил Солер.
    • Травма, повреждение
      7'
      У Фабиана Руиса проблемы с плечом. Отправился он к докторам за пределы поля.
    • Угловой
      6'
      Кузяев от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где удар Туре ногой соперники заблокировали.
    • Угловой
      5'
      Хозяева разыграли угловой и сразу заработали следующий "стандарт".
    • Травма, повреждение
      4'
      Касимир у центрального круга в столкновении с Мукиэле получил небольшое повреждение. Мбаппе помог Хосуэ подняться с газона.
    • 3'
      Хозяева активно начали встречу. По правому флангу они пробрались вперёд. По воротам издали никто бить не решился, а подойти ближе не удалось.
    • 2'
      "Гавр" играет в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "ПСЖ" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Осеане"!
    • Первый тайм
    • 45'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 44'
      Кузяев Далер из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Кан-Ин Ли.
    • 43'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 43'
      Оооо... вот это был удар! Касимир Хосуэ должен был забить с этой позиции.
    • 43'
      Касимир Хосуэ оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Санганте Аруна из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Мукиэле Норди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 41'
      Шанс! Санганте Аруна из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 41'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Кан-Ин Ли из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Кузяев Далер
    • 40'
      Контроль мяча: Гавр: 54%, ПСЖ: 46%.
    • 40'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Данилу Перейра ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 39'
      Гавр контролирует мяч.
    • 38'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 38'
      Мукиэле Норди из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 35'
      Контроль мяча: Гавр: 54%, ПСЖ: 46%.
    • 35'
      Тенас Арнау взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Витинья II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Данилу Перейра из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 32'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСЖ.
    • 32'
      Мбаппе Килиан из команды ПСЖ в офсайде
    • 32'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 32'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 31'
      Данилу Перейра ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Гавр начинает контратаку
    • 31'
      Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Кан-Ин Ли из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Него Лоик
    • 30'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Гавр: 59%, ПСЖ: 41%.
    • 29'
      Касимир Хосуэ из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Кан-Ин Ли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Санганте Аруна успешно блокирует удар.
    • 29'
      Кан-Ин Ли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Десма Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Мбаппе Килиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 27'
      Кечта Яссин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Касимир Хосуэ из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Кан-Ин Ли
    • 26'
      Кан-Ин Ли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Гавр: 62%, ПСЖ: 38%.
    • 25'
      Опери Кристофер выиграл воздушное противоборство у Угарте Мануэль.
    • 24'
      Команда ПСЖ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 24'
      Кан-Ин Ли сделал ключевой пас для гола!
    • 23'
      Дембеле Усман сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Мбаппе Килиан из команды ПСЖ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 23'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 23'
      Кан-Ин Ли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Санганте Аруна выиграл воздушное противоборство у Мбаппе Килиан.
    • 23'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 22'
      Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Санганте Аруна наказан за толчок Мбаппе Килиан
    • 21'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 21'
      Туре Абдулайе из команды Гавр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 21'
      Касимир Хосуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 70%, ПСЖ: 30%.
    • 20'
      Оооо... вот это был удар! Мбаппе Килиан должен был забить с этой позиции.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Мбаппе Килиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Витинья II создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 20'
      Данилу Перейра из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Кечта Яссин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Опери Кристофер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Хакими Ашраф
    • 18'
      Хакими Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Гавр контролирует мяч.
    • 17'
      Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 16'
      Солер Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Дембеле Усман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Гавр: 70%, ПСЖ: 30%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 15'
      Мукиэле Норди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Кан-Ин Ли из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Байо Мохамед
    • 14'
      Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 14'
      Витинья II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Данилу Перейра успешно блокирует удар.
    • 13'
      Опери Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Тактическая замена. Баркола Бредли уходит с поля и его заменяет Тенас Арнау
    • 11'
      Контроль мяча: Гавр: 69%, ПСЖ: 31%.
    • 10'
      УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Доннарумма Джанлуиджи удален с поля!
    • 10'
      Доннарумма Джанлуиджи из команды ПСЖ опасно и грубо сыграл. Касимир Хосуэ пострадал.
    • 10'
      Доннарумма Джанлуиджи ошибается в защите.
    • 9'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Опери Кристофер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Кан-Ин Ли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 8'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Фабиан Руис получил травму и заменен. Угарте Мануэль выходит на поле.
    • 7'
      Оооо... вот это был удар! Льорис Готье должен был забить с этой позиции.
    • 7'
      Солер Карлос успешно блокирует удар.
    • 7'
      Льорис Готье нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Доннарумма Джанлуиджи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Кузяев Далер из команды Гавр подал угловой справа.
    • 7'
      Витинья II из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 6'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фабиан Руис получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Байо Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Кузяев Далер из команды Гавр подал угловой справа.
    • 5'
      Контроль мяча: Гавр: 70%, ПСЖ: 30%.
    • 5'
      Солер Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Кузяев Далер из команды Гавр разыграл угловой с правого угла.
    • 4'
      Фабиан Руис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 4'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Касимир Хосуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Мукиэле Норди выиграл воздушное противоборство у Касимир Хосуэ.
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 2'
      Гавр контролирует мяч.
    • 1'
      Игрок из команды Гавр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 1'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Гавр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Гавр
    0.8% (1)
    Ничья
    1.6% (2)
    ПСЖ
    97.6% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.65% (64)
    Меньше
    44.35% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    46.96% (54)
    Нет
    53.04% (61)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    34.9% (44)
    1:2 ПСЖ
    24.6% (31)
    1:3 ПСЖ
    15.9% (20)
    0:3 ПСЖ
    7.1% (9)
    0:1 ПСЖ
    4% (5)
    0:4 ПСЖ
    1.6% (2)
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    ПСЖ
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