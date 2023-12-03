Мбаппе у центрального круга поборолся с двумя соперниками и не смог сделать пас вперёд направо на ход Хакими.

Опери слева навесил к воротам, где Байо не попал головой по мячу.

Кин-Ин Ли на фланге ударил по ногам Кузяева.

Опери справа со штрафного навесил на Сангате, который головой пробил немного выше перекладины.

Касимир в центре получил мяч и с пятнадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.

Кузяев в центре поля придержал руками Кан-Ин Ли.

Мбаппе слева навесил к воротам, где Мбаппе ногой пробить в сторону ворот в прыжке не смог.

Удар Кан-Ин Ли слева из пределов штрафной площади заблокировал Сангате.

Кан-Ин Ли от углового флага навесил к ближней штанге, где оказался только один соперник, выбивший мяч от ворот.

Кан-Ин Ли на чужой половине поля ударил по ногам Него.

Мбаппе после передачи Кан-Ин Ли с линии штрафной площади точно пробил в левый угол, но арбитры фиксируют офсайд и гол не засчитывают.

"Гавр" много комбинирует в центре поля, но даже преимущество в одного игрока не позволяет хозяевам выходить на ударные позиции.

Витинья на фланге чисто отобрал мяч у Касимира.

Кузяев справа попытался вывести к воротам Байо, но Тенас вовремя выдвинулся вперёд и забрал мяч в ногах у Мохамеда.

Него попытался справа к воротам вывести Байо, но попал мячом в ногу Солера.

"Гавр" контролирует мяч в центре поля. Сумеют ли хозяева воспользоваться численным преимуществом?

Опери у центрального круга ударил по ногам Хакими.

Дембеле слева отправил к воротам Мбаппе. Килиан вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Десма сумел ногой отбить мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! МБАППЕ!!! В меньшинстве гости выходят вперёд. Дембеле справаи сделал пас в центр на Мбаппе, который с линии штрафной площади точно пробил в правый нижний угол ворот. Десма застыл на месте и проводил мяч взглядом.

Касимир справа не смог прокинуть мяч мимо Дембеле у штрафной площади.

Касимир на чужой половине поля ударил по ногам Кан-Ин Ли.

Сегодня фамилии игроков "ПСЖ" на футболках нанесены на корейском языке. Французский клуб продвигает свою форму на азиатских рынках.

15' Кан-Ин Ли в центре поля врезал по ногам Байо.

14' Опери со штрафного пробил в стенку. Мяч попал в голову Данилу.

13' Касимир в это время покинул поле на носилках.

12' Замена в составе "ПСЖ": вместо Бредли Барколы на поле вышел Аргнау Тенас.

11' Доннарумма выскочил за пределы штрафной площади и ударил ногой Касимира, выскакивавшего один на один с голкипером.

10' Гости исполнили угловой удар. Мяч вынесен на Витинью, которому Льорис не позволил справа прорваться в штрафную площадь.

9' Замена в составе "ПСЖ": вместо Фабиана Руиса на поле вышел Мануэль Угарте.

8' Кузяев от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Доннарумма отбил мяч на Льориса, удар которого на линии ворот отразил Солер.

7' У Фабиана Руиса проблемы с плечом. Отправился он к докторам за пределы поля.

6' Кузяев от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где удар Туре ногой соперники заблокировали.

5' Хозяева разыграли угловой и сразу заработали следующий "стандарт".

4' Касимир у центрального круга в столкновении с Мукиэле получил небольшое повреждение. Мбаппе помог Хосуэ подняться с газона.

3' Хозяева активно начали встречу. По правому флангу они пробрались вперёд. По воротам издали никто бить не решился, а подойти ближе не удалось.

2' "Гавр" играет в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "ПСЖ" - в белой форме.