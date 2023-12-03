Тур: 14. Стадион: Осеан. Главный судья: Дешепи Бастьен
Ход матча
23'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
28
Солер
Карлос
17
Витинья
II
19
Кан-Ин
Ли
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коне МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Солер КарлосЗащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Н'Дур ШерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гавр
ПСЖ
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
2.5
6
Среднее время на гол
36
15
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
1.5
3
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
30
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.29
|Байо Мохамед
|3
|0.21
|Кузяев Далер
|2
|0.14
|Льорис Готье
|1
|0.07
|Мбемба Нолан
|1
|0.07
|Грандсир Самуэль
|1
|0.07
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|15 (4)
|1.07
|Хакими Ашраф
|3
|0.21
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.21
|Рамуш Гонсалу
|3
|0.21
|Витинья II
|3
|0.21
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.14
|Асенсио Марко
|2
|0.14
|Дембеле Усман
|1
|0.07
|Фабиан Руис
|1
|0.07
|Солер Карлос
|1
|0.07
|Кан-Ин Ли
|1
|0.07
|Баркола Бредли
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|1
|Санганте Аруна
|4
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Касимир Хосуэ
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Айю Андре
|0
|1
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Сальмье Йоанн
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Фабиан Руис
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ПСЖ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
1
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ПСЖ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
18
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
ПСЖ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
43%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
3
43%
5
25%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
14
34
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
21%
5
15%
1-15
1
7%
5
15%
16-30
1
7%
8
24%
31-45
3
21%
5
15%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
4
29%
7
21%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0
Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1
ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2
Результаты матчей
Гавр
ПСЖ
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
6 раз 46%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гавр
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
61
15
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
34
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
112
58
103
112
94
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|10.
|0:1 Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|21 - 20
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|0:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|6
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 0:1 ПСЖ
Исход игры
Гавр
0.8% (1)
Ничья
1.6% (2)
ПСЖ
97.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (64)
Меньше
44.35% (51)
Обе команды забьют
Да
46.96% (54)
Нет
53.04% (61)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
34.9% (44)
1:2 ПСЖ
24.6% (31)
1:3 ПСЖ
15.9% (20)
0:3 ПСЖ
7.1% (9)
0:1 ПСЖ
4% (5)
0:4 ПСЖ
1.6% (2)
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