  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Гавр
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 48
Гавр 2.1% (1)
X 2.1% (1)
ПСЖ 95.8% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гавр
Ничья
ПСЖ
9.90
Реклама, betcity.ru
5.80
Реклама, betcity.ru
9.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Гавр
ПСЖ

История личных встреч

Гавр
ПСЖ

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
2:0
ТМС
0:9
Л1
3:0
Л1
1:3

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

2.5
6

Среднее время на гол

36
15

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.31
Байо Мохамед 3 0.23
Кузяев Далер 2 0.15
Льорис Готье 1 0.08
Мбемба Нолан 1 0.08
Грандсир Самуэль 1 0.08
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Кечта Яссин 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 14 (4) 1.08
Хакими Ашраф 3 0.23
Коло-Муани Рандаль 3 0.23
Рамуш Гонсалу 3 0.23
Витинья II 3 0.23
Заир-Эмери Уоррен 2 0.15
Асенсио Марко 2 0.15
Дембеле Усман 1 0.08
Фабиан Руис 1 0.08
Солер Карлос 1 0.08
Кан-Ин Ли 1 0.08
Баркола Бредли 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Угарте Мануэль 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 1
Санганте Аруна 4 0
Байо Мохамед 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Айю Андре 0 1
Туре Абдулайе 1 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиан Руис 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ПСЖ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
1
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ПСЖ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
18
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
ПСЖ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
43%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
3
43%
5
25%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

14
34
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
21%
5
15%
1-15
1
7%
5
15%
16-30
1
7%
8
24%
31-45
3
21%
5
15%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
4
29%
7
21%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0
Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1
ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Гавр
ПСЖ

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
3
6 раз 46%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гавр
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
6
1
1
5
2.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
10
3
1
12
2.5
9
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 18 - 18 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
14.
Монпелье
 Заявка 13 3 5 5 21 - 20 13
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Лион
 Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Клермон
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ланс Гради Жонатан 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гавр - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2023, осталось 2 дня 4 часа 23 минуты.

    Главный судья: Дешепи Бастьен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Гавр 2.1% (1)
    X 2.1% (1)
    ПСЖ 95.8% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гавр
    Ничья
    ПСЖ
    9.90
    Реклама, betcity.ru
    5.80
    Реклама, betcity.ru
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гавр - ПСЖ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Гавр - ПСЖ

    Исход игры
    Гавр
    2.1% (1)
    Ничья
    2.1% (1)
    ПСЖ
    95.7% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    48.89% (22)
    Нет
    51.11% (23)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    34% (16)
    1:2 ПСЖ
    27.7% (13)
    1:3 ПСЖ
    14.9% (7)
    0:3 ПСЖ
    8.5% (4)
    0:1 ПСЖ
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Гавр
    ПСЖ
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     