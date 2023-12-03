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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Тулуза
0:0
Первый тайм: 24'
Лорьян
0'
1' Желтая карточка
Доннум Арон
9' Желтая карточка
Бакайоко Тьемуэ

Ход матча

1'
Доннум Арон
 
9'
 
Бакайоко Тьемуэ

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 113
Тулуза 72.6% (82)
X 24.8% (28)
Лорьян 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тулуза
Ничья
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50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
4
Спирингс
Стейн
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
20
Шмидт
Никлас
10
Сиссоко
Ибрагим
I
19
Магри
Франк
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
12
Йонгва
Дарлин
10
Февр
Ромен
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
17
Макенго
Жан-Виктор
29
Дукуре
Сирине
22
Крупи
Эли
Джуниор
Тулуза
4-2-3-1
Лорьян
4-4-2

История личных встреч

Тулуза
Лорьян

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

23 матча

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.1%
65.2%
8.7%
6 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:2
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.73

Среднее время на гол

72
123

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

0.64
1.25

Среднее время на гол

141
72

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

0.96
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

94
90

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 4 0.29
Магри Франк 3 0.21
Абухляль Закария 3 (1) 0.21
Хелаберт Сесар 1 0.07
Шмидт Никлас 1 0.07
Николайсен Расмус 1 0.07
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крупи Эли Джуниор 4 0.29
Февр Ромен 4 0.29
Тосин Айегун 2 0.14
Дукуре Сирине 1 0.07
Ле Гофф Венсан 1 0.07
Абергель Лоран 1 0.07
Понсо Жульен 1 0.07
Йонгва Дарлин 1 0.07
Туре Сулейман 1 0.07

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Доннум Арон 3 0
Даллинга Тийс 3 0
Коста Логан 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Сьерро Венсан 2 0
Николайсен Расмус 2 0
Бангре Мамади 2 0
Carles Martinez 1 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йонгва Дарлин 2 0
Туре Сулейман 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Менди Формоз III 2 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Силва Игор 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Февр Ромен 1 0
Понсо Жульен 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0

Результаты матчей

Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лорьян
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Тулуза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Лорьян
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
8
Тулуза
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Лорьян
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
3
50%
4
31%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

17
25
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
2
8%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
3
18%
6
24%
61-75
6
35%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2
Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1
Лорьян
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0
Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0

Результаты матчей

Тулуза
Лорьян

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
3
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1
7
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 1:0 Заявка 14 8 3 3 28 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 1:0 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
9.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 14 3 5 6 21 - 21 13
15.
Тулуза
 0:0 Заявка 14 2 7 5 13 - 17 13
16.
Лорьян
 0:0 Заявка 14 2 6 6 17 - 24 12
17.
Клермон
 0:1 Заявка 14 2 4 8 11 - 23 10
18.
Лион
 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:0 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
6.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
10.
Брест
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 0:0 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 6 1 4 1 8 - 6 7
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 1:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 1:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 0:1 Заявка 7 2 1 4 9 - 10 6
12.
Клермон
 0:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Монако Головин Александр 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Матч возобновлен
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 22'
    Судья сигнализирует, что Шмидт Никлас из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бакайоко Тьемуэ
  • 21'
    Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 21'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 21'
    Лорьян пытается что-то создать.
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    Прогнозы 113
    Тулуза 72.6% (82)
    X 24.8% (28)
    Лорьян 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Лорьян
    4.00
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    3.75
    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Лорьян

    Исход игры
    Тулуза
    71.8% (84)
    Ничья
    25.6% (30)
    Лорьян
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.28% (41)
    Меньше
    63.72% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    55.75% (63)
    Нет
    44.25% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Тулуза
    35% (41)
    2:1 Тулуза
    29.1% (34)
    1:1 Ничья
    18.8% (22)
    2:0 Тулуза
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    1:2 Лорьян
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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    Тулуза
    Лорьян
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