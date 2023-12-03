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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Тулуза
1:1
Конец матча
Лорьян
0'
1' Желтая карточка
Доннум Арон
9' Желтая карточка
Бакайоко Тьемуэ
33' Желтая карточка
Тальби Монтассар
52' Желтая карточка
Carles Martinez
71' Желтая карточка
Понсо Жульен
1:0
72' Гол
Даллинга Тийс
83' Желтая карточка
Сьерро Венсан
83' Желтая карточка
Менди Бенжамен
1:1
90' Гол
Бамба Дьенг
90'+5

Ход матча

1'
Доннум Арон
 
9'
 
Бакайоко Тьемуэ
31'
Каманзи Уоррен
Деслер Миккел
 
33'
 
Тальби Монтассар
52'
Carles Martinez
 
56'
 
Понсо Жульен
Бакайоко Тьемуэ
62'
Даллинга Тийс
Сиссоко Ибрагим
 
66'
 
Менди Бенжамен
Макенго Жан-Виктор
66'
 
Бамба Дьенг
Дукуре Сирине
71'
 
Понсо Жульен
72'
Даллинга Тийс
(Суасо Габриэль)
1:0
79'
Кассерес Кристиан
Шмидт Никлас
 
80'
Беграуи Янис
Доннум Арон
 
80'
Диарра Мусса
Суасо Габриэль
 
80'
 
Ле Бри Тео
Крупи Эли Джуниор
80'
 
Ле Гофф Венсан
Йонгва Дарлин
83'
Сьерро Венсан
 
83'
 
Менди Бенжамен
90'
1:1
Бамба Дьенг
(Ле Бри Тео)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 480 Количество передач 436
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 117
Тулуза 71.8% (84)
X 25.6% (30)
Лорьян 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
4
Спирингс
Стейн
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
20
Шмидт
Никлас
10
Сиссоко
Ибрагим
I
19
Магри
Франк
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
12
Йонгва
Дарлин
10
Февр
Ромен
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
17
Макенго
Жан-Виктор
29
Дукуре
Сирине
22
Крупи
Эли
Джуниор
Тулуза
4-2-3-1
Лорьян
4-4-2

История личных встреч

Тулуза
Лорьян

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

23 матча

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.1%
65.2%
8.7%
6 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:2
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.73

Среднее время на гол

72
123

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

0.64
1.25

Среднее время на гол

141
72

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

0.96
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

94
90

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 5 0.36
Магри Франк 3 0.21
Абухляль Закария 3 (1) 0.21
Хелаберт Сесар 1 0.07
Шмидт Никлас 1 0.07
Николайсен Расмус 1 0.07
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крупи Эли Джуниор 4 0.29
Февр Ромен 4 0.29
Тосин Айегун 2 0.14
Дукуре Сирине 1 0.07
Ле Гофф Венсан 1 0.07
Абергель Лоран 1 0.07
Понсо Жульен 1 0.07
Йонгва Дарлин 1 0.07
Туре Сулейман 1 0.07

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 3 0
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Доннум Арон 3 0
Даллинга Тийс 3 0
Коста Логан 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Carles Martinez 2 0
Николайсен Расмус 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Понсо Жульен 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Туре Сулейман 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Менди Формоз III 2 0
Менди Бенжамен 1 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Силва Игор 1 0
Февр Ромен 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0

Результаты матчей

Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лорьян
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Тулуза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Лорьян
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
8
Тулуза
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Лорьян
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
3
50%
4
31%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

17
25
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
2
8%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
3
18%
6
24%
61-75
6
35%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2
Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1
Лорьян
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0
Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0

Результаты матчей

Тулуза
Лорьян

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
3
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1
7
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 14 8 3 3 29 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
8.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
9.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
10.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
14.
Монпелье
 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 13
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
6.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
10.
Брест
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
15.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
18.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Тулуза: 51%, Лорьян: 49%.
  • 95'
    Коста Логан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 94'
    Бамба Дьенг решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Коста Логан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бамба Дьенг
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Тулуза 71.8% (84)
    X 25.6% (30)
    Лорьян 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Лорьян

    Исход игры
    Тулуза
    71.8% (84)
    Ничья
    25.6% (30)
    Лорьян
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.28% (41)
    Меньше
    63.72% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    55.75% (63)
    Нет
    44.25% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Тулуза
    35% (41)
    2:1 Тулуза
    29.1% (34)
    1:1 Ничья
    18.8% (22)
    2:0 Тулуза
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    1:2 Лорьян
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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