Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Рефери не любит споров - именно за это Carles Martinez сейчас получил желтую

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Лорьян

46' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Тулуза

44' Удар от ворот произведет Тулуза

43' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Хорошую попытку сделал Макенго Жан-Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Дукуре Сирине создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

37' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Лорьян

33' Тальби Монтассар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Тулуза

31' Йонгва Дарлин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Шмидт Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Деслер Миккел получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Деслер Миккел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хорошую попытку сделал Февр Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Йонгва Дарлин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Шмидт Никлас пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

14' Хорошую попытку сделал Доннум Арон . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хорошую попытку сделал Доннум Арон . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Судья подбегает и показывает Бакайоко Тьемуэ из команды Лорьян отложенную желтую карточку за фол.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Ох, нехорошо это выглядит. Николайсен Расмус получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Николайсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Матч остановлен

6' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Тулуза

3' Февр Ромен не смог попасть в створ ударом издали

3' Крупи Эли Джуниор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Хорошую попытку сделал Дукуре Сирине . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Февр Ромен из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Доннум Арон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лорьян начинает с центра поля