Тур: 14. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Леонард Томас
0'
1' Желтая карточкаДоннум Арон
9' Желтая карточкаБакайоко Тьемуэ
33' Желтая карточкаТальби Монтассар
52' Желтая карточкаCarles Martinez
71' Желтая карточкаПонсо Жульен
1:0
72' ГолДаллинга Тийс
83' Желтая карточкаСьерро Венсан
83' Желтая карточкаМенди Бенжамен
1:1
90' ГолБамба Дьенг
90'+5
Ход матча
1'
33'
52'
71'
72'
1:0
83'
83'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
480 Количество передач 436
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
15
Доннум
Арон
20
Шмидт
Никлас
19
Магри
Франк
38
Мвого
Ивон
10
Февр
Ромен
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Грбич АдрианНападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Тулуза
Лорьян
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
23 матча
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.1%
65.2%
8.7%
6 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.73
Среднее время на гол
72
123
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
0.64
1.25
Среднее время на гол
141
72
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
0.96
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
94
90
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|5
|0.36
|Магри Франк
|3
|0.21
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.21
|Хелаберт Сесар
|1
|0.07
|Шмидт Никлас
|1
|0.07
|Николайсен Расмус
|1
|0.07
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.29
|Февр Ромен
|4
|0.29
|Тосин Айегун
|2
|0.14
|Дукуре Сирине
|1
|0.07
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.07
|Абергель Лоран
|1
|0.07
|Понсо Жульен
|1
|0.07
|Йонгва Дарлин
|1
|0.07
|Туре Сулейман
|1
|0.07
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|3
|0
|Шмидт Никлас
|3
|0
|Суасо Габриэль
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Даллинга Тийс
|3
|0
|Коста Логан
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Carles Martinez
|2
|0
|Николайсен Расмус
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Понсо Жульен
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Туре Сулейман
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Менди Формоз III
|2
|0
|Менди Бенжамен
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лорьян
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Тулуза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Лорьян
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
4
8
Тулуза
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Лорьян
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
3
50%
4
31%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Пропущено
17
25
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
2
8%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
3
18%
6
24%
61-75
6
35%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2
Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1
Лорьян
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0
Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0
Результаты матчей
Тулуза
Лорьян
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
43
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
24
17
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
310
67
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 19
|27
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|6
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Лорьян
Исход игры
Тулуза
71.8% (84)
Ничья
25.6% (30)
Лорьян
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.28% (41)
Меньше
63.72% (72)
Обе команды забьют
Да
55.75% (63)
Нет
44.25% (50)
Популярный счёт
1:0 Тулуза
35% (41)
2:1 Тулуза
29.1% (34)
1:1 Ничья
18.8% (22)
2:0 Тулуза
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
1:2 Лорьян
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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