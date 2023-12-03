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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Лилль
2:0
Второй тайм: 68'
Мец
0'
0:0
29' Не забитый пенальти
Элисор Симон
1:0
45' Гол
Языджи Юсуф
2:0
45' Пенальти
Дэвид Джонатан
2:0
56' Не забитый пенальти
Камара Ламин

Ход матча

12'
 
Н'Дюкюиди Жозеф
Куао Коффи
29'
0:0
Элисор Симон
45'
Языджи Юсуф
1:0
45'
Дэвид Джонатан
2:0
46'
 
Асоро Йоэль
Ван Ден Керкхоф Кевин
56'
2:0
Камара Ламин
56'
Андре Бенжамин
Бенталеб Набиль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 315 Количество передач 179
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 119
Лилль 92.4% (110)
X 5.9% (7)
Мец 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лилль
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
6
Бенталеб
Набиль
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
16
Укиджа
Александр
39
Куао
Коффи
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
27
Жан-Жак
Данле
18
Камара
Ламин
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
36
Джаллоу
Абли
14
Сабали
Шейх
11
Элисор
Симон
Лилль
4-2-3-1
Мец
4-2-3-1

История личных встреч

Лилль
Мец

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:3
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
1:4
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.71
2.8

Среднее время на гол

126
32

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.57

Среднее время на гол

64
157

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 4 (1) 0.29
Языджи Юсуф 3 0.21
Диаките Бафоде 3 0.21
Андре Бенжамин 2 0.14
Йоро Лени 2 0.14
Жегрова Эдон 1 0.07
Кавалейру Иван 1 0.07
Сантос Тиаго 1 0.07
Уна Адам 1 0.07
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.21
Сабали Шейх 3 0.21
Асоро Йоэль 2 0.14
Микаутадзе Жорж 2 0.14
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.07
Камара Ламин 1 0.07
Траоре Исмаэль 1 0.07
Мазиз Юссеф 1 0.07
Элисор Симон 1 0.07
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 3 1
Языджи Юсуф 4 0
Сантос Тиаго 3 0
Андре Бенжамин 3 0
Гомес Анхель 3 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Йоро Лени 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юдоль Матьё 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Камара Ламин 1 0
Ласло Болони 1 0

Результаты матчей

Лилль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Мец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мец
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
7
Лилль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Мец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

16
15
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
2
13%
4
27%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
6
38%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
3
25%
4
20%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
5
42%
1
5%
61-75
1
8%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1
Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1
Мец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1
Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3

Результаты матчей

Лилль
Мец

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Лилль
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 14 8 3 3 29 - 19 27
4.
Лилль
 2:0 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
8.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
9.
Мец
 0:2 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
10.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
14.
Монпелье
 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 13
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
3.
Лилль
 2:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
5.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
6.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
10.
Брест
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
15.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 0:2 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Лилль
 2:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
6.
Мец
 0:2 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
18.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
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Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 51'
      Бенталеб Набиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Лилль: 65%, Мец: 35%.
    • 48'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Н'Дюкюиди Жозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Тактическая замена. Ван Ден Керкхоф Кевин уходит с поля и его заменяет Асоро Йоэль
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 53'
      Контроль мяча: Лилль: 65%, Мец: 35%.
    • 51'
      'Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забивает с пенальти! Он пробил правой. Александр Укиджа был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 50'
      ПЕНАЛЬТИ - Канде Фали из команды Мец привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дэвид Джонатан.
    • 50'
      Канде Фали выиграл воздушное противоборство у Дэвид Джонатан.
    • 49'
      Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Языджи Юсуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 48'
      Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 48'
      Языджи Юсуф удалось забить из легкой позиции.
    • 47'
      Кабелла Реми из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
    • 47'
      Укиджа Александр делает важнейший сейв!
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 47'
      Г О О О О О Л - Языджи Юсуф из команды Лилль легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
    • 47'
      Гомес Анхель пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 46'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Языджи Юсуф из команды Лилль в офсайде
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 64%, Мец: 36%.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Ван Ден Керкхоф Кевин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • 44'
      Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Элисор Симон выиграл воздушное противоборство у Йоро Лени.
    • 43'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Рибейро Александро из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 40'
      Контроль мяча: Лилль: 66%, Мец: 34%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 40'
      Дэвид Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
    • 39'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Бенталеб Набиль выиграл воздушное противоборство у Элисор Симон.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 38'
      Оооо... вот это был удар! Языджи Юсуф должен был забить с этой позиции.
    • 38'
      Языджи Юсуф из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 37'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Камара Ламин из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Лилль начинает контратаку
    • 36'
      Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Джаллоу Абли из команды Мец разыграл угловой с правого угла.
    • 35'
      Контроль мяча: Лилль: 71%, Мец: 29%.
    • 35'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 34'
      Оооо... вот это был удар! Дэвид Джонатан должен был забить с этой позиции.
    • 34'
      Дэвид Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 33'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Языджи Юсуф нанес удар в каркас ворот!
    • 33'
      Гудмундссон Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Лилль: 69%, Мец: 31%.
    • 29'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Элисор Симон пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
    • 29'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Мец пробьет пенальти!
    • 28'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мец.
    • 27'
      ПЕНАЛЬТИ! - Йоро Лени совершил грубый фол. Шейк Сабали заработал пенальти!
    • 27'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 27'
      Жан-Жак Данле из команды Мец наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 26'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 69%, Мец: 31%.
    • 25'
      Рибейро Александро наказан за толчок Юдоль Матьё
    • 25'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Жегрова Эдон из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 24'
      Жегрова Эдон пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 24'
      Лилль контролирует мяч.
    • 23'
      Укиджа Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Н'Дюкюиди Жозеф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 21'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Мец: 33%.
    • 20'
      Юдоль Матьё наказан за толчок Жегрова Эдон
    • 18'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 18'
      Жан-Жак Данле ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
    • 16'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 56%, Мец: 44%.
    • 15'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Канде Фали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Н'Дюкюиди Жозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 12'
      Куао Коффи получил легкую травму, и его заменил Н'Дюкюиди Жозеф.
    • 10'
      Куао Коффи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Куао Коффи из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 49%, Мец: 51%.
    • 9'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Элисор Симон выиграл воздушное противоборство у Рибейро Александро.
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 50%, Мец: 50%.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Куао Коффи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Мец контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Мец начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 119
    Лилль 92.4% (110)
    X 5.9% (7)
    Мец 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Мец
    4.65
    7.40
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    99.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 2:0 Мец

    Исход игры
    Лилль
    92.4% (110)
    Ничья
    5.9% (7)
    Мец
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (46)
    Меньше
    59.65% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    42.98% (49)
    Нет
    57.02% (65)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    32.8% (39)
    1:0 Лилль
    26.9% (32)
    2:0 Лилль
    25.2% (30)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    3:0 Лилль
    2.5% (3)
    3:1 Лилль
    1.7% (2)
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    Лилль
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