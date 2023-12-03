Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' 'Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забивает с пенальти! Он пробил правой. Александр Укиджа был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

49' Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Языджи Юсуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Г О О О О О Л - Языджи Юсуф из команды Лилль легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

47' Гомес Анхель пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

46' Удар от ворот произведет Лилль

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

42' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

41' Удар от ворот произведет Лилль

40' Удар от ворот произведет Мец

40' Дэвид Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

39' Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Удар от ворот произведет Мец

38' Оооо... вот это был удар! Языджи Юсуф должен был забить с этой позиции.

38' Языджи Юсуф из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

37' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Мец

34' Оооо... вот это был удар! Дэвид Джонатан должен был забить с этой позиции.

33' ШТАНГА! Так было близко к голу - Языджи Юсуф нанес удар в каркас ворот!

33' Гудмундссон Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

29' ОН ПРОМАЗАЛ - Элисор Симон пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

29' После проверки VAR судья не изменил решения - Мец пробьет пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мец

27' ПЕНАЛЬТИ! - Йоро Лени совершил грубый фол. Шейк Сабали заработал пенальти!

27' Удар от ворот произведет Лилль

27' Жан-Жак Данле из команды Мец наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

26' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Жегрова Эдон пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

23' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Мец

18' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Н'Дюкюиди Жозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Матч возобновится спорным мячом

10' Куао Коффи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Куао Коффи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мец начинает с центра поля