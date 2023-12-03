Тур: 14. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Ангула Гаэль
0'
0:0
29' Не забитый пенальтиЭлисор Симон
1:0
45' ГолЯзыджи Юсуф
2:0
45' ПенальтиДэвид Джонатан
2:0
56' Не забитый пенальтиКамара Ламин
Ход матча
29'
0:0
45'
1:0
45'
2:0
56'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
315 Количество передач 179
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
10
Кабелла
Реми
39
Куао
Коффи
18
Камара
Ламин
36
Джаллоу
Абли
14
Сабали
Шейх
11
Элисор
Симон
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
38 Ферра ИшемНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
11 Элисор СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лилль
Мец
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.71
2.8
Среднее время на гол
126
32
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.57
Среднее время на гол
64
157
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|4 (1)
|0.29
|Языджи Юсуф
|3
|0.21
|Диаките Бафоде
|3
|0.21
|Андре Бенжамин
|2
|0.14
|Йоро Лени
|2
|0.14
|Жегрова Эдон
|1
|0.07
|Кавалейру Иван
|1
|0.07
|Сантос Тиаго
|1
|0.07
|Уна Адам
|1
|0.07
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.21
|Сабали Шейх
|3
|0.21
|Асоро Йоэль
|2
|0.14
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.14
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.07
|Камара Ламин
|1
|0.07
|Траоре Исмаэль
|1
|0.07
|Мазиз Юссеф
|1
|0.07
|Элисор Симон
|1
|0.07
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|3
|1
|Языджи Юсуф
|4
|0
|Сантос Тиаго
|3
|0
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Йоро Лени
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юдоль Матьё
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Мец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
3
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мец
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
7
Лилль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Мец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
2
13%
4
27%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
6
38%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
3
25%
4
20%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
5
42%
1
5%
61-75
1
8%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1
Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1
Мец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1
Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3
Результаты матчей
Лилль
Мец
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Лилль
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
58
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 19
|27
|4.
|2:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|9.
|0:2 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|3.
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|16.
|0:2 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|2:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|6.
|0:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
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|Монако
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|Монако
|Минамино Такуми
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|Монпелье
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|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|6
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 2:0 Мец
Исход игры
Лилль
92.4% (110)
Ничья
5.9% (7)
Мец
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (46)
Меньше
59.65% (68)
Обе команды забьют
Да
42.98% (49)
Нет
57.02% (65)
Популярный счёт
2:1 Лилль
32.8% (39)
1:0 Лилль
26.9% (32)
2:0 Лилль
25.2% (30)
1:1 Ничья
5% (6)
3:0 Лилль
2.5% (3)
3:1 Лилль
1.7% (2)
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