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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Фейеноорд
0:0
Первый тайм: 3'
Волендам
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Волендам
1.05
21.51
41.14
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
27
Миламбо
Антони
19
Минте
Янкуба
29
Хименес
Сантьяго
Томас
17
Иванушец
Лука
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
31
Мбуямба
Ксавьер
28
Флинт
Джош
3
Плат
Брайан
6
Бенамар
Бенаисса
17
Твигт
Калвин
4
Мирани
Деймон
36
Milan
de
Haan
25
Зеефейк
Ликвинсио
11
Улд-Ших
Биляль
Фейеноорд
4-3-3
Волендам
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Волендам

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
2:1
Э
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 19 (1) 1.36
Тимбер Квинтен 4 0.29
Пайшао Игор 4 0.29
Стенгс Келвин 3 0.21
Минте Янкуба 3 0.21
Гертрейда Лютсхарел 3 0.21
Виффер Матс 2 0.14
Лингр Ондржей 1 0.07
Иванушец Лука 1 0.07
Миламбо Антони 1 0.07
Сейер Лео 1 0.07
Ниукоп Барт 1 0.07
Уэда Аясэ 1 0.07
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Ганцко Давид 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.36
Бенамар Бенаисса 3 0.21
Milan de Haan 3 0.21
Твигт Калвин 2 (1) 0.14
Куол Гаранг 1 0.07
Ван Мигем Дарил 1 0.07
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Дуири Ашраф 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Пайшао Игор 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Ганцко Давид 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Зеефейк Ликвинсио 2 0
Мио Бакхаус 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Волендам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
7
Фейеноорд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Волендам
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

19
6
Фейеноорд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Волендам
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

20
13

Голы по времени матча

Забито

21
7
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
1
14%
61-75
4
19%
4
57%
76-90

Пропущено

5
20
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
4
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
40%
1
5%
61-75
2
40%
7
35%
76-90

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
15%
2
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
38%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
1
6%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
6
38%
76-90

Забито

41
15
18 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
7
17%
2
13%
1-15
7
17%
0
0%
16-30
4
10%
2
13%
31-45
7
17%
3
20%
46-60
7
17%
3
20%
61-75
9
22%
5
33%
76-90

Пропущено

13
36
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 25
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
8%
5
14%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
6
17%
31-45
1
8%
9
25%
46-60
3
23%
3
8%
61-75
3
23%
13
36%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1
Волендам
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4
НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2

Результаты матчей

Фейеноорд
Волендам

Точный счет

6:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
6
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
6:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
6
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
4
3
2.5
1
6
3
4
3.5
2
5
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
1
6
3
4
2.5
1
6
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
3
11
7
7
2.5
2
12
6
8
3.5
3
11
4.5
2
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 15 10 3 2 44 - 13 33
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 3 2 32 - 11 30
4.
Твенте
 Заявка 14 9 3 2 28 - 15 30
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Аякс
 Заявка 14 6 3 5 34 - 32 21
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 6 5 26 - 27 15
14.
Валвейк
 Заявка 14 4 1 9 16 - 29 13
15.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
17.
Волендам
 0:0 Заявка 15 2 3 10 15 - 36 9
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 8 5 2 1 21 - 5 17
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 0:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
9.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
10.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
11.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 0:0 Заявка 8 0 2 6 7 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 19 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 17 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
  • 1'
    Мбуямба Ксавьер из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Фейеноорд начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Волендам
1.05
21.51
41.14
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фейеноорд 0:0 Волендам онлайн

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