Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Фейеноорд имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Хорошую попытку сделал Виффер Матс . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Josh Flint ослабляет давление, выбив мяч.

43' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

41' Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Иванушец Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Волендам

38' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Волендам

36' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Г О О О О Л - Зеефейк Ликвинсио забивает ударом с правой ноги!

30' Удар от ворот произведет Волендам

30' Иванушец Лука из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Фейеноорд

27' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

27' Milan de Haan навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Zach Booth пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло ловит мяч

26' Улд-Ших Биляль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Минте Янкуба из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Волендам

20' Иванушец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

19' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Волендам

17' Josh Flint успешно блокирует удар.

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Бенамар Бенаисса получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Бенамар Бенаисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Г О О О О Л - Тимбер Квинтен забивает с правой ноги!

13' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Волендам

12' Хименес Сантьяго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Виффер Матс из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Минте Янкуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Бенамар Бенаисса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Зеефейк Ликвинсио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Волендам

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Лопес Маркос получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Лопес Маркос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Ох, нехорошо это выглядит. Бенамар Бенаисса получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Бенамар Бенаисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Иванушец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Иванушец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фейеноорд начинает с центра поля