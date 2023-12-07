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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Фейеноорд
3:1
Конец матча
Волендам
0'
1:0
13' Гол
Тимбер Квинтен
1:1
31' Гол
Зеефейк Ликвинсио
76' Желтая карточка
Пайшао Игор
90' Желтая карточка
Мио Бакхаус
2:1
90' Гол
Хименес Сантьяго Томас
3:1
90' Гол
Пайшао Игор
90'+7

Ход матча

13'
Тимбер Квинтен
(Гертрейда Лютсхарел)
1:0
17'
 
Zach Booth
Бенамар Бенаисса
31'
1:1
Зеефейк Ликвинсио
57'
Зерруки Рамиз
Лопес Маркос
 
57'
Уэда Аясэ
Иванушец Лука
 
58'
Пайшао Игор
Миламбо Антони
 
66'
Сейер Лео
Минте Янкуба
 
67'
 
Хуве Квинси
Зеефейк Ликвинсио
73'
 
Bram Van Driel
Мбуямба Ксавьер
76'
Пайшао Игор
 
81'
Дилросун Джавайро
Гертрейда Лютсхарел
 
90'
 
Мио Бакхаус
90'
Хименес Сантьяго Томас
(Дилросун Джавайро)
2:1
90'
Пайшао Игор
(Сейер Лео)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 13 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 724 Количество передач 145
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
27
Миламбо
Антони
19
Минте
Янкуба
29
Хименес
Сантьяго
Томас
17
Иванушец
Лука
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
31
Мбуямба
Ксавьер
28
Флинт
Джош
3
Плат
Брайан
6
Бенамар
Бенаисса
17
Твигт
Калвин
4
Мирани
Деймон
36
Milan
de
Haan
25
Зеефейк
Ликвинсио
11
Улд-Ших
Биляль
Фейеноорд
4-3-3
Волендам
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Волендам

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
2:1
Э
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 20 (1) 1.33
Тимбер Квинтен 5 0.33
Пайшао Игор 5 0.33
Стенгс Келвин 3 0.2
Гертрейда Лютсхарел 3 0.2
Минте Янкуба 3 0.2
Виффер Матс 2 0.13
Сейер Лео 1 0.07
Лингр Ондржей 1 0.07
Иванушец Лука 1 0.07
Миламбо Антони 1 0.07
Ниукоп Барт 1 0.07
Уэда Аясэ 1 0.07
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Дилросун Джавайро 0 0
Ганцко Давид 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.33
Бенамар Бенаисса 3 0.2
Milan de Haan 3 0.2
Твигт Калвин 2 (1) 0.13
Зеефейк Ликвинсио 1 0.07
Куол Гаранг 1 0.07
Ван Мигем Дарил 1 0.07
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Дуири Ашраф 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 3 0
Пайшао Игор 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Ганцко Давид 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Зеефейк Ликвинсио 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Волендам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
8
Фейеноорд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Волендам
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

19
6
Фейеноорд
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Волендам
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

20
14

Голы по времени матча

Забито

24
8
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
5
21%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
3
38%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
1
13%
61-75
6
25%
4
50%
76-90

Пропущено

6
23
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
5
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
33%
1
4%
61-75
2
33%
9
39%
76-90

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
15%
2
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
38%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
1
6%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
6
38%
76-90

Забито

44
16
19 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
8
18%
2
13%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
4
9%
3
19%
31-45
7
16%
3
19%
46-60
7
16%
3
19%
61-75
11
25%
5
31%
76-90

Пропущено

14
39
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 27
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
1
7%
6
15%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
6
15%
31-45
1
7%
9
23%
46-60
3
21%
3
8%
61-75
3
21%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1
Волендам
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4
НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2

Результаты матчей

Фейеноорд
Волендам

Точный счет

3:1
2 раза 25%
6:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
2
5
5
3
2.5
1
6
3
5
3.5
2
6
4.5
2
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
1
7
3
4
2.5
1
7
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
4
11
4
1.5
3
12
8
7
2.5
2
13
6
9
3.5
3
12
4.5
2
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 3 2 32 - 11 30
4.
Твенте
 Заявка 14 9 3 2 28 - 15 30
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Аякс
 Заявка 14 6 3 5 34 - 32 21
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 6 5 26 - 27 15
14.
Валвейк
 Заявка 14 4 1 9 16 - 29 13
15.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
17.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
9.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
10.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
11.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 17 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 93'
      Буур Оскар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Траунер Гернот ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Bram van Driel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Фейеноорд
    • 91'
      Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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