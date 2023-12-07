Тур: 15. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
0'
1:0
13' ГолТимбер Квинтен
1:1
31' ГолЗеефейк Ликвинсио
76' Желтая карточкаПайшао Игор
90' Желтая карточкаМио Бакхаус
2:1
90' ГолХименес Сантьяго Томас
3:1
90' ГолПайшао Игор
90'+7
Ход матча
13'
31'
76'
90'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
13 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 2
-
12 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
724 Количество передач 145
-
83 Владение мячом, % 17
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
28
Флинт
Джош
17
Твигт
Калвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
14 Куол ГарангНападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
27 Хуве КвинсиНападающий
-
-
16 Imran Nazih
-
29 Rob Tol
-
-
-
Главный тренер: Микаэль Дингсдаг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Волендам
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Среднее время на гол
25
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (1)
|1.33
|Тимбер Квинтен
|5
|0.33
|Пайшао Игор
|5
|0.33
|Стенгс Келвин
|3
|0.2
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.2
|Минте Янкуба
|3
|0.2
|Виффер Матс
|2
|0.13
|Сейер Лео
|1
|0.07
|Лингр Ондржей
|1
|0.07
|Иванушец Лука
|1
|0.07
|Миламбо Антони
|1
|0.07
|Ниукоп Барт
|1
|0.07
|Уэда Аясэ
|1
|0.07
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.33
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.2
|Milan de Haan
|3
|0.2
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.13
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0.07
|Куол Гаранг
|1
|0.07
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.07
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Зеефейк Ликвинсио
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Хуве Квинси
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Волендам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
8
Фейеноорд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Волендам
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
13
Упущенные победы
19
6
Фейеноорд
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Волендам
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
20
14
Голы по времени матча
Забито
24
8
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
5
21%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
3
38%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
1
13%
61-75
6
25%
4
50%
76-90
Пропущено
6
23
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
5
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
33%
1
4%
61-75
2
33%
9
39%
76-90
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
15%
2
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
38%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
5
25%
1
13%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
1
6%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
6
38%
76-90
Забито
44
16
19 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
8
18%
2
13%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
4
9%
3
19%
31-45
7
16%
3
19%
46-60
7
16%
3
19%
61-75
11
25%
5
31%
76-90
Пропущено
14
39
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 27
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
1
7%
6
15%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
6
15%
31-45
1
7%
9
23%
46-60
3
21%
3
8%
61-75
3
21%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1
Волендам
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4
НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2
Результаты матчей
Фейеноорд
Волендам
Точный счет
3:1
2 раза 25%
6:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
53
25
53
16
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
17
34
17
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
114
312
87
213
69
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 11
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 15
|30
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|34 - 32
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|23 - 28
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|26 - 27
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 29
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 23
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|17 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5