  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Твенте
1:2
Первый тайм: 45+'
Эксельсиор
0'
0:1
9' Гол
Пэрротт Трой
0:2
13' Гол
Ньивпорт Свен
24' Желтая карточка
Науйокс Ноа
25' Красная карточка
Загре Артур
26' Желтая карточка
Дриауех Каухайб
29' Желтая карточка
Marinus Dijkhuizen
1:2
45' Гол
Угальде Манфред

Ход матча

9'
0:1
Пэрротт Трой
(Эль-Яакуби Редуан)
13'
0:2
Ньивпорт Свен
(Лампру Лазарос)
24'
 
Науйокс Ноа
25'
 
Загре Артур
26'
 
Дриауех Каухайб
29'
 
Marinus Dijkhuizen
29'
Бренет Джошуа
Сампстед Альфонс
 
29'
Эль-Идрис Юнус Та
Кьёлё Матиас
 
35'
 
Смеулерс Ян
Лампру Лазарос
45'
Угальде Манфред
(Даан Ротс)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 1
  • 82 Владение мячом, % 18

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Эксельсиор
2.10
Реклама, olimp.bet
6.60
Реклама, betboom.ru
7.70
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
3
Проппер
Робин
17
Ван
Хоренбек
Алек
5
Смал
Гийс
14
Стейн
Сем
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
27
Угальде
Манфред
8
Регер
Юри
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
15
Науйокс
Ноа
4
Эль-Яакуби
Редуан
33
Бас
Юлиан
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
14
Дриауех
Каухайб
Твенте
4-3-3
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Эксельсиор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.86

Среднее время на гол

51
105

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.57
1.38

Среднее время на гол

157
65

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

75
79

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 9 (1) 0.6
Угальде Манфред 5 0.33
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0.33
Даан Ротс 2 0.13
Влап Михел 2 0.13
Юнювар Наджи 1 0.07
Садилек Михал 1 0.07
Проппер Робин 1 0.07
Регер Юри 1 0.07
Эль-Идрис Юнус Та 1 0.07
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 5 0.33
Аграфиотис Николас 5 0.33
Дриауех Каухайб 3 0.2
Лампру Лазарос 2 0.13
Бас Юлиан 2 0.13
Удденес Оскар 2 0.13
Загре Артур 1 0.07
Оморова Ричи 1 0.07
Хореман Сибе 1 0.07
Сандра Сиссе 1 0.07
Ньивпорт Свен 1 0.07
Виделль Каспер 1 0.07
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 4 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 1
Бас Юлиан 4 0
Лампру Лазарос 2 1
Хореман Сибе 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Дриауех Каухайб 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0

Результаты матчей

Твенте
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
5
Твенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

15
7
Твенте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Эксельсиор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

19
12

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
2
22%
6
43%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
5
33%
3
27%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
50%
7
50%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Забито

28
23
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
5
18%
1
4%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
2
7%
5
22%
61-75
10
36%
6
26%
76-90

Пропущено

15
28
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
20%
2
7%
31-45
2
13%
8
29%
46-60
4
27%
10
36%
61-75
5
33%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1
Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0

Результаты матчей

Твенте
Эксельсиор

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Твенте
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
5
2
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
4
3
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
9
5
6
8
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 3 2 32 - 11 30
4.
Твенте
 1:2 Заявка 15 9 3 3 29 - 17 30
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Аякс
 Заявка 14 6 3 5 34 - 32 21
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
Эксельсиор
 2:1 Заявка 15 4 7 4 26 - 28 19
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 6 5 26 - 27 15
14.
Валвейк
 Заявка 14 4 1 9 16 - 29 13
15.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
17.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
5.
Твенте
 1:2 Заявка 8 5 1 2 14 - 11 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Эксельсиор
 2:1 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 1:2 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
Эксельсиор
 2:1 Заявка 8 3 3 2 15 - 14 12
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
9.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
10.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
11.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 17 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 80% завершится победой Твенте.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.25. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.25 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Эксельсиор
    2.10
    Реклама, olimp.bet
    6.60
    Реклама, betboom.ru
    7.70
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Твенте 1:2 Эксельсиор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Твенте
    Эксельсиор
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     