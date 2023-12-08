Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Иан Смейлерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Г О О О О Л - Эль-Идрис Юнус Та записал гол на свой счет!

81' Угальде Манфред создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Г О О О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

79' Матч возобновлен

79' Дриауех Каухайб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Проппер Робин получил желтую карточку от судьи

77' Удар от ворот произведет Эксельсиор

76' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Эксельсиор

74' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

74' Стейн Сем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Смал Гийс получил желтую карточку от судьи

67' Удар от ворот произведет Эксельсиор

67' Ван Волфсвинкель Рикки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Бренет Джошуа из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Стейн Сем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Ван Гассел Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Эксельсиор

62' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Рефери не любит споров - именно за это Ньивпорт Свен сейчас получил желтую

59' 'Г О О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте забивает с пенальти! Он пробил правой. Stijn van Gassel был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

58' Хореман Сибе получил желтую карточку от судьи

56' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Эксельсиор

54' Эль-Идрис Юнус Та оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Эль-Идрис Юнус Та пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

51' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Эксельсиор

50' Оооо... вот это был удар! Угальде Манфред должен был забить с этой позиции.

50' Бренет Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Бренет Джошуа из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Эксельсиор