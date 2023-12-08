Тур: 15. Стадион: Гролс Весте. Зрители: 29000 Главный судья: Оострём Ингмар
4:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолПэрротт Трой
0:2
13' ГолНьивпорт Свен
24' Желтая карточкаНауйокс Ноа
25' Красная карточкаЗагре Артур
26' Желтая карточкаДриауех Каухайб
29' Желтая карточкаMarinus Dijkhuizen
1:2
45' ГолУгальде Манфред
58' Желтая карточкаХореман Сибе
2:2
59' ПенальтиВан Волфсвинкель Рикки
59' Желтая карточкаНьивпорт Свен
67' Желтая карточкаСмал Гийс
77' Желтая карточкаПроппер Робин
3:2
80' ГолВан Волфсвинкель Рикки
4:2
85' ГолЭль-Идрис Юнус Та
90'+6
Ход матча
9'
13'
0:2
24'
25'
26'
45'
1:2
58'
59'
59'
67'
77'
80'
85'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
8 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
693 Количество передач 165
-
83 Владение мячом, % 17
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
12
Загре
Артур
15
Науйокс
Ноа
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Эксельсиор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.86
Среднее время на гол
51
105
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.57
1.38
Среднее время на гол
157
65
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.2
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
75
79
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|9 (1)
|0.6
|Ван Волфсвинкель Рикки
|7 (1)
|0.47
|Угальде Манфред
|5
|0.33
|Даан Ротс
|2
|0.13
|Влап Михел
|2
|0.13
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0.13
|Юнювар Наджи
|1
|0.07
|Садилек Михал
|1
|0.07
|Проппер Робин
|1
|0.07
|Регер Юри
|1
|0.07
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Бренет Джошуа
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|5
|0.33
|Аграфиотис Николас
|5
|0.33
|Дриауех Каухайб
|3
|0.2
|Лампру Лазарос
|2
|0.13
|Бас Юлиан
|2
|0.13
|Удденес Оскар
|2
|0.13
|Загре Артур
|1
|0.07
|Оморова Ричи
|1
|0.07
|Хореман Сибе
|1
|0.07
|Сандра Сиссе
|1
|0.07
|Ньивпорт Свен
|1
|0.07
|Виделль Каспер
|1
|0.07
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|4
|1
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Проппер Робин
|4
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|1
|Бас Юлиан
|4
|0
|Лампру Лазарос
|2
|1
|Хореман Сибе
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Дриауех Каухайб
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
7
Твенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эксельсиор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
15
7
Твенте
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Эксельсиор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
19
14
Голы по времени матча
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
3
18%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
7
41%
3
21%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
2
18%
7
39%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
5
33%
3
27%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
50%
7
50%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Забито
32
25
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
5
16%
3
12%
1-15
3
9%
4
16%
16-30
6
19%
4
16%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
2
6%
5
20%
61-75
12
38%
6
24%
76-90
Пропущено
17
32
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 26
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
12%
1
3%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
3
18%
3
9%
31-45
2
12%
9
28%
46-60
4
24%
10
31%
61-75
5
29%
29%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1
Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0
Результаты матчей
Твенте
Эксельсиор
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Твенте
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
52
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
52
53
34
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
105
105
78
213
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 11
|30
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|34 - 32
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|23 - 28
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|26 - 31
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|26 - 27
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 29
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 23
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|17 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4