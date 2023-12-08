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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 29000 Главный судья: Оострём Ингмар
Твенте
4:2
Конец матча
Эксельсиор
0'
0:1
9' Гол
Пэрротт Трой
0:2
13' Гол
Ньивпорт Свен
24' Желтая карточка
Науйокс Ноа
25' Красная карточка
Загре Артур
26' Желтая карточка
Дриауех Каухайб
29' Желтая карточка
Marinus Dijkhuizen
1:2
45' Гол
Угальде Манфред
58' Желтая карточка
Хореман Сибе
2:2
59' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
59' Желтая карточка
Ньивпорт Свен
67' Желтая карточка
Смал Гийс
77' Желтая карточка
Проппер Робин
3:2
80' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
4:2
85' Гол
Эль-Идрис Юнус Та
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Пэрротт Трой
(Эль-Яакуби Редуан)
13'
0:2
Ньивпорт Свен
(Лампру Лазарос)
24'
 
Науйокс Ноа
25'
 
Загре Артур
26'
 
Дриауех Каухайб
29'
 
Marinus Dijkhuizen
29'
Бренет Джошуа
Сампстед Альфонс
 
29'
Эль-Идрис Юнус Та
Кьёлё Матиас
 
35'
 
Смеулерс Ян
Лампру Лазарос
45'
Угальде Манфред
(Даан Ротс)
1:2
46'
Ван Волфсвинкель Рикки
Даан Ротс
 
46'
Влап Михел
Ван Хоренбек Алек
 
58'
 
Хореман Сибе
59'
Ван Волфсвинкель Рикки
2:2
59'
 
Ньивпорт Свен
61'
 
Бенита Мимеирхель
Пэрротт Трой
67'
Смал Гийс
 
71'
Юнювар Наджи
Смал Гийс
 
77'
Проппер Робин
 
80'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Угальде Манфред)
3:2
85'
Эль-Идрис Юнус Та
(Бренет Джошуа)
4:2
88'
 
Удденес Оскар
Дриауех Каухайб
88'
 
Санчес-Фернандес Деренсили
Науйокс Ноа
89'
 
Аграфиотис Николас
Бас Юлиан

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 693 Количество передач 165
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
3
Проппер
Робин
17
Ван
Хоренбек
Алек
5
Смал
Гийс
14
Стейн
Сем
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
27
Угальде
Манфред
8
Регер
Юри
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
15
Науйокс
Ноа
4
Эль-Яакуби
Редуан
33
Бас
Юлиан
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
14
Дриауех
Каухайб
Твенте
4-3-3
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Эксельсиор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.86

Среднее время на гол

51
105

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.57
1.38

Среднее время на гол

157
65

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

75
79

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 9 (1) 0.6
Ван Волфсвинкель Рикки 7 (1) 0.47
Угальде Манфред 5 0.33
Даан Ротс 2 0.13
Влап Михел 2 0.13
Эль-Идрис Юнус Та 2 0.13
Юнювар Наджи 1 0.07
Садилек Михал 1 0.07
Проппер Робин 1 0.07
Регер Юри 1 0.07
Сампстед Альфонс 0 0
Бренет Джошуа 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 5 0.33
Аграфиотис Николас 5 0.33
Дриауех Каухайб 3 0.2
Лампру Лазарос 2 0.13
Бас Юлиан 2 0.13
Удденес Оскар 2 0.13
Загре Артур 1 0.07
Оморова Ричи 1 0.07
Хореман Сибе 1 0.07
Сандра Сиссе 1 0.07
Ньивпорт Свен 1 0.07
Виделль Каспер 1 0.07
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 4 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 4 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 1
Бас Юлиан 4 0
Лампру Лазарос 2 1
Хореман Сибе 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Дриауех Каухайб 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0

Результаты матчей

Твенте
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
7
Твенте
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эксельсиор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

15
7
Твенте
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Эксельсиор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

19
14

Голы по времени матча

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
3
18%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
7
41%
3
21%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
2
18%
7
39%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
5
33%
3
27%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
50%
7
50%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Забито

32
25
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
5
16%
3
12%
1-15
3
9%
4
16%
16-30
6
19%
4
16%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
2
6%
5
20%
61-75
12
38%
6
24%
76-90

Пропущено

17
32
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 26
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
12%
1
3%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
3
18%
3
9%
31-45
2
12%
9
28%
46-60
4
24%
10
31%
61-75
5
29%
29%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1
Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0

Результаты матчей

Твенте
Эксельсиор

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Твенте
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
5
2
4
4
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
2
1.5
5
3
3
4
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
10
5
1.5
10
5
7
8
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 2 2 47 - 14 35
3.
Твенте
 Заявка 15 10 3 2 32 - 17 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 3 2 32 - 11 30
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Аякс
 Заявка 14 6 3 5 34 - 32 21
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
8.
Херенвен
 Заявка 15 6 1 8 23 - 28 19
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 26 - 31 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 6 5 26 - 27 15
14.
Валвейк
 Заявка 14 4 1 9 16 - 29 13
15.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
17.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
18.
Волендам
 Заявка 15 2 2 11 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
8.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
9.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
10.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
11.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 8 0 1 7 8 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 17 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 29000 болельщиков
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 95'
    Аграфиотис Николас пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем
  • 95'
    Эксельсиор пытается что-то создать.
  • 94'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 94'
    Юнювар Наджи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Эксельсиор пытается что-то создать.
  • 92'
    Иан Смейлерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Бренет Джошуа ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Эксельсиор пытается что-то создать.
  • 91'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Твенте: 83%, Эксельсиор: 17%.
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    Где смотреть матч Твенте 4:2 Эксельсиор онлайн

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