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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 52244
Гамбург
1:2
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
11' Гол
Бенеш Ласло
1:1
21' Гол
Бильбия Филип
1:2
62' Гол
Ilyas Ansah
69' Красная карточка
Бильбия Филип
78' Красная карточка
Мухайм Миро
85' Желтая карточка
Бувинк Пелле
86' Желтая карточка
Бенеш Ласло
90' Желтая карточка
Хайер Моритц
90'+11

Ход матча

11'
Бенеш Ласло
1:0
21'
1:1
Бильбия Филип
(Муслия Флоран)
34'
 
Kai Klefisch
Mattes Hansen
46'
Кисиловски Николас-Бернд
Ван дер Бремпт Игнасе
 
53'
Хаджикадунич Деннис
Амброзиус Стефан
 
62'
1:2
Ilyas Ansah
(Муслия Флоран)
69'
 
Бильбия Филип
70'
 
Sirlord Conteh
Ilyas Ansah
70'
 
Гримальди Адриано
Муслия Флоран
74'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Озтунали Левин
 
74'
Немет Ондраш
Пореба Лукаш
 
78'
Мухайм Миро
 
79'
 
Tobias Mueller
Клаас Себастьян
79'
Хайер Моритц
Ферай Иммануэль
 
79'
 
Шустер Марко
Кинсомби Давид
85'
 
Бувинк Пелле
86'
Бенеш Ласло
 
90'
Хайер Моритц
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 454 Количество передач 429
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
4
Шонлау
Себастьян
35
Амброзиус
Стефан
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
6
Пореба
Лукаш
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
21
Озтунали
Левин
1
Бувинк
Пелле
16
Муслиу
Визар
24
Хеуэр
Яннис
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
22
Mattes
Hansen
30
Муслия
Флоран
8
Кинсомби
Давид
26
Клаас
Себастьян
7
Бильбия
Филип
29
Ilyas
Ansah
Гамбург
4-3-3
Падерборн
3-3-2-2

История личных встреч

Гамбург
Падерборн

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:1
Б2
3:4
Б2
4:1
К
0:2
Б2
1:0
Б
0:3
Б
0:3

Голы

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

1.4
2.5

Среднее время на гол

64
36

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.55
2.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
43

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 11 0.69
Бенеш Ласло 8 (3) 0.5
Джатта Бейкери 3 0.19
Ферай Иммануэль 2 0.13
Мухайм Миро 2 0.13
Жан-Люк Домпе 1 0.06
Рейс Людовит 1 0.06
Мефферт Йонас 1 0.06
Хайер Моритц 1 0.06
Рамос Гильерме 1 0.06
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.44
Бильбия Филип 3 0.19
Платте Феликс 3 0.19
Гримальди Адриано 3 0.19
Клаас Себастьян 2 0.13
Обермайр Рафаэль 1 0.06
Лайпертц Роберт 1 0.06
Sirlord Conteh 1 0.06
Niclas Nadj 1 0.06
Хеуэр Яннис 1 0.06
Mattes Hansen 1 0.06
Ilyas Ansah 1 0.06
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 5 0
Хайер Моритц 5 0
Хаджикадунич Деннис 5 0
Джатта Бейкери 5 0
Мухайм Миро 3 1
Рамос Гильерме 3 1
Бенеш Ласло 3 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Микельбрансис Вильям 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Рейс Людовит 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Муслиу Визар 1 1
Бильбия Филип 1 1
Муслия Флоран 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Kai Klefisch 2 0
Mattes Hansen 2 0
Кинсомби Давид 1 0
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Laurin Curda 1 0

Результаты матчей

Гамбург
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Падерборн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
4
Гамбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Падерборн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

10
9
Гамбург
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Падерборн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
11%
3
21%
1-15
4
22%
4
29%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
22%
2
14%
76-90

Пропущено

6
18
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
7
39%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
3
50%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
14%
4
36%
46-60
6
43%
1
9%
61-75
3
21%
4
36%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
27%
1
10%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Забито

32
25
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
0 Не забивали 1
4
13%
4
16%
1-15
5
16%
4
16%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
5
16%
6
24%
46-60
7
22%
3
12%
61-75
7
22%
6
24%
76-90

Пропущено

21
28
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
4
19%
3
11%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
2
10%
9
32%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
4
19%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2
Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3
Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1

Результаты матчей

Гамбург
Падерборн

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
5
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
1.5
Больше Меньше
7
9
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 16 8 4 4 31 - 22 28
4.
Гройтер Фюрт
 16 8 4 4 25 - 18 28
5.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
6.
Эльвeрсберг
 15 7 3 5 24 - 25 24
7.
Герта
 16 7 3 6 33 - 26 24
8.
Падерборн
 16 7 3 6 25 - 28 24
9.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
10.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Магдебург
 16 5 5 6 28 - 25 20
13.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
14.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
15.
Ганза
 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
8.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
9.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
11.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
16.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
7.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
10.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Ганза
 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (5)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Mattes Hansen уходит с поля. Kai Klefisch выходит вместо него
    • 21'
      Муслия Флоран сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Бильбия Филип бьет в цель!
    • 11'
      Пореба Лукаш сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Бенеш Ласло бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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