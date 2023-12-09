Тур: 16. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 52244
0'
1:0
11' ГолБенеш Ласло
1:1
21' ГолБильбия Филип
1:2
62' ГолIlyas Ansah
69' Красная карточкаБильбия Филип
78' Красная карточкаМухайм Миро
85' Желтая карточкаБувинк Пелле
86' Желтая карточкаБенеш Ласло
90' Желтая карточкаХайер Моритц
90'+11
Ход матча
11'
1:0
21'
1:1
62'
1:2
69'
78'
85'
86'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
454 Количество передач 429
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мухайм
Миро
16
Муслиу
Визар
24
Хеуэр
Яннис
29
Ilyas
Ansah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Laurin Curda
-
27 Kai Klefisch
-
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Падерборн
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
1.4
2.5
Среднее время на гол
64
36
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.55
2.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
43
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|11
|0.69
|Бенеш Ласло
|8 (3)
|0.5
|Джатта Бейкери
|3
|0.19
|Ферай Иммануэль
|2
|0.13
|Мухайм Миро
|2
|0.13
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.06
|Рейс Людовит
|1
|0.06
|Мефферт Йонас
|1
|0.06
|Хайер Моритц
|1
|0.06
|Рамос Гильерме
|1
|0.06
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.44
|Бильбия Филип
|3
|0.19
|Платте Феликс
|3
|0.19
|Гримальди Адриано
|3
|0.19
|Клаас Себастьян
|2
|0.13
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.06
|Лайпертц Роберт
|1
|0.06
|Sirlord Conteh
|1
|0.06
|Niclas Nadj
|1
|0.06
|Хеуэр Яннис
|1
|0.06
|Mattes Hansen
|1
|0.06
|Ilyas Ansah
|1
|0.06
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|5
|0
|Хайер Моритц
|5
|0
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Джатта Бейкери
|5
|0
|Мухайм Миро
|3
|1
|Рамос Гильерме
|3
|1
|Бенеш Ласло
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Микельбрансис Вильям
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Бильбия Филип
|1
|1
|Муслия Флоран
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Падерборн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
4
Гамбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Падерборн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
10
9
Гамбург
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Падерборн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
11%
3
21%
1-15
4
22%
4
29%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
22%
2
14%
76-90
Пропущено
6
18
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
7
39%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
3
50%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Забито
14
11
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
14%
4
36%
46-60
6
43%
1
9%
61-75
3
21%
4
36%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
27%
1
10%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
27%
3
30%
76-90
Забито
32
25
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
0 Не забивали 1
4
13%
4
16%
1-15
5
16%
4
16%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
5
16%
6
24%
46-60
7
22%
3
12%
61-75
7
22%
6
24%
76-90
Пропущено
21
28
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
4
19%
3
11%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
2
10%
9
32%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
4
19%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2
Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3
Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1
Результаты матчей
Гамбург
Падерборн
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
26
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
45
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
79
313
313
115
115
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5