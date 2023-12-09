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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Оснабрюк
0:1
Первый тайм: 45'
Санкт-Паули
0'
0:1
6' Гол
Ирвайн Джексон
45' Желтая карточка
Florian Kleinhansl

Ход матча

6'
0:1
Ирвайн Джексон
(Хартель Марсель)
45'
Florian Kleinhansl
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Санкт-Паули
8.60
9.20
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4.85
Все Коэффициенты
22
Кюн
Филипп
16
Henry
Rorig
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
5
Айдини
Басхким
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
7
Ниманн
Ноэль
9
Erik
Engelhardt
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
Оснабрюк
4-5-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Оснабрюк
Санкт-Паули

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
3:1
Б2
1:1
ТМС
3:1
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
2:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 5 (1) 0.31
Dave Gnaase 2 0.13
Конте Кристиан 2 0.13
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.13
Florian Kleinhansl 1 0.06
Теше Роберт 1 0.06
Диаките Умар 1 0.06
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 7 (2) 0.44
Эггештайн Йоханнес 6 0.38
Ирвайн Джексон 3 0.19
Саад Элиас 3 0.19
Афолайян Оладапо 2 0.13
Меткалф Коннор 2 0.13
Смит Эрик 1 0.06
Аменийдо Этьенн 1 0.06
Салиакас Манолис 1 0.06
Рицка Ларс 1 0.06
Бухальфа Карло 1 0.06
Треу Филипп 1 0.06

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 5 1
Dave Gnaase 5 0
Кюизанс Микаэль 3 1
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Florian Kleinhansl 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Виманн Никлас 0 1
Конте Кристиан 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Jannes Wulff 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Смит Эрик 3 0
Саад Элиас 3 0
Метс Кароль 1 1
Афолайян Оладапо 2 0
Немет Давид 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Валь Хауке 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
3
Оснабрюк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

2
16
Оснабрюк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
4
33%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
4
57%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
6
38%
76-90

Пропущено

21
7
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
3
43%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
5
24%
3
43%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Забито

15
28
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
7%
5
18%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
4
27%
2
7%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
5
33%
7
25%
76-90

Пропущено

36
14
12 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
4
11%
2
14%
1-15
3
8%
3
21%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
6
17%
3
21%
46-60
10
28%
1
7%
61-75
8
22%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1
Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2

Результаты матчей

Оснабрюк
Санкт-Паули

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
5:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
10
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 16 9 7 0 30 - 13 34
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 16 8 4 4 31 - 22 28
4.
Гройтер Фюрт
 16 8 4 4 25 - 18 28
5.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
6.
Эльвeрсберг
 15 7 3 5 24 - 25 24
7.
Герта
 16 7 3 6 33 - 26 24
8.
Падерборн
 16 7 3 6 25 - 28 24
9.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
10.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Магдебург
 16 5 5 6 28 - 25 20
13.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
14.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
15.
Ганза
 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 0:1 16 1 4 11 14 - 38 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 1:0 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
8.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
9.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
11.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
16.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 0:1 9 1 2 6 9 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 8 5 3 0 13 - 7 18
2.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
7.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
10.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Ганза
 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 0:1 7 0 2 5 5 - 22 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (5)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (7)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Санкт-Паули
8.60
9.20
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4.85
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