Тур: 16. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
0:1
Первый тайм: 45'
Ход матча
6'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кюн
Филипп
16
Henry
Rorig
26
Dave
Gnaase
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
-
16 Henry RorigЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
- Нападающий
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
13 Lukas Kunze
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оснабрюк
Санкт-Паули
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|5 (1)
|0.31
|Dave Gnaase
|2
|0.13
|Конте Кристиан
|2
|0.13
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.13
|Florian Kleinhansl
|1
|0.06
|Теше Роберт
|1
|0.06
|Диаките Умар
|1
|0.06
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|7 (2)
|0.44
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.38
|Ирвайн Джексон
|3
|0.19
|Саад Элиас
|3
|0.19
|Афолайян Оладапо
|2
|0.13
|Меткалф Коннор
|2
|0.13
|Смит Эрик
|1
|0.06
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.06
|Салиакас Манолис
|1
|0.06
|Рицка Ларс
|1
|0.06
|Бухальфа Карло
|1
|0.06
|Треу Филипп
|1
|0.06
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|5
|1
|Dave Gnaase
|5
|0
|Кюизанс Микаэль
|3
|1
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Florian Kleinhansl
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Виманн Никлас
|0
|1
|Конте Кристиан
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Jannes Wulff
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Саад Элиас
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Афолайян Оладапо
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
3
Оснабрюк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
2
16
Оснабрюк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
4
33%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
4
57%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
6
38%
76-90
Пропущено
21
7
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
3
43%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
5
24%
3
43%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Забито
15
28
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
7%
5
18%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
4
27%
2
7%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
5
33%
7
25%
76-90
Пропущено
36
14
12 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
4
11%
2
14%
1-15
3
8%
3
21%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
6
17%
3
21%
46-60
10
28%
1
7%
61-75
8
22%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1
Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2
Результаты матчей
Оснабрюк
Санкт-Паули
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
5:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
510
105
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|9
|7
|0
|30 - 13
|34
|2.
|15
|9
|2
|4
|29 - 23
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|31 - 22
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|34 - 18
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|7.
|16
|7
|3
|6
|33 - 26
|24
|8.
|16
|7
|3
|6
|25 - 28
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|30 - 20
|24
|10.
|15
|6
|3
|6
|23 - 31
|21
|11.
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|16
|5
|5
|6
|28 - 25
|20
|13.
|16
|5
|3
|8
|27 - 34
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|27 - 28
|18
|15.
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|17.
|16
|3
|2
|11
|14 - 30
|11
|18.
|0:1
|16
|1
|4
|11
|14 - 38
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|1:0
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|19 - 7
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|9.
|7
|4
|0
|3
|16 - 11
|12
|10.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|16 - 12
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|15.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|16.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|17.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|18.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|3
|0
|13 - 7
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|17 - 4
|13
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|13 - 19
|10
|8.
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|13 - 16
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|11 - 22
|4
|17.
|8
|1
|0
|7
|5 - 16
|3
|18.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|5 - 22
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (7)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5