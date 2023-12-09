Тур: 16. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke. Зрители: 15741
1:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолИрвайн Джексон
45' Желтая карточкаFlorian Kleinhansl
79' Желтая карточкаВиманн Никлас
1:1
82' ГолМакридис Хараламбос
90' Желтая карточкаJannes Wulff
90' Вторая желтая карточкаВиманн Никлас
90'+7
Ход матча
6'
79'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 15
-
3 Удары в створ 4
-
9 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
365 Количество передач 464
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кюн
Филипп
16
Henry
Rorig
26
Dave
Gnaase
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
-
16 Henry RorigЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
- Нападающий
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
13 Lukas Kunze
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оснабрюк
Санкт-Паули
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|5 (1)
|0.31
|Конте Кристиан
|2
|0.13
|Dave Gnaase
|2
|0.13
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.13
|Florian Kleinhansl
|1
|0.06
|Теше Роберт
|1
|0.06
|Диаките Умар
|1
|0.06
|Макридис Хараламбос
|1
|0.06
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|7 (2)
|0.44
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.38
|Ирвайн Джексон
|3
|0.19
|Саад Элиас
|3
|0.19
|Афолайян Оладапо
|2
|0.13
|Меткалф Коннор
|2
|0.13
|Смит Эрик
|1
|0.06
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.06
|Салиакас Манолис
|1
|0.06
|Рицка Ларс
|1
|0.06
|Бухальфа Карло
|1
|0.06
|Треу Филипп
|1
|0.06
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|5
|1
|Dave Gnaase
|5
|0
|Кюизанс Микаэль
|3
|1
|Виманн Никлас
|1
|2
|Florian Kleinhansl
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Саад Элиас
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Афолайян Оладапо
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
4
Оснабрюк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
2
16
Оснабрюк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
4
31%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
5
31%
5
63%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
6
38%
76-90
Пропущено
21
7
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
3
43%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
5
24%
3
43%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Забито
16
29
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
1
6%
6
21%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
4
25%
2
7%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
6
38%
7
24%
76-90
Пропущено
37
15
13 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 11
5
14%
2
13%
1-15
3
8%
3
20%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
6
16%
3
20%
46-60
10
27%
1
7%
61-75
8
22%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1
Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2
Результаты матчей
Оснабрюк
Санкт-Паули
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
5:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
45
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
16
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
511
106
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (7)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5