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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 15741
Оснабрюк
1:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
6' Гол
Ирвайн Джексон
45' Желтая карточка
Florian Kleinhansl
79' Желтая карточка
Виманн Никлас
1:1
82' Гол
Макридис Хараламбос
90' Желтая карточка
Jannes Wulff
90' Вторая желтая карточка
Виманн Никлас
90'+7

Ход матча

6'
0:1
Ирвайн Джексон
(Хартель Марсель)
45'
Florian Kleinhansl
 
52'
Конте Кристиан
Henry Rorig
 
68'
 
Меткалф Коннор
Афолайян Оладапо
68'
 
Аменийдо Этьенн
Эггештайн Йоханнес
68'
Макридис Хараламбос
Ниманн Ноэль
 
68'
Jannes Wulff
Теше Роберт
 
76'
 
Мауридес Жуниор
Саад Элиас
79'
Виманн Никлас
 
81'
 
Рицка Ларс
Салиакас Манолис
82'
Макридис Хараламбос
(Конте Кристиан)
1:1
90'
Jannes Wulff
 
90'
Виманн Никлас
 
90'
Диаките Умар
Кюизанс Микаэль
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 15
  • 3 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 365 Количество передач 464
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кюн
Филипп
16
Henry
Rorig
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
5
Айдини
Басхким
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
7
Ниманн
Ноэль
9
Erik
Engelhardt
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
Оснабрюк
4-5-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Оснабрюк
Санкт-Паули

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
3:1
Б2
1:1
ТМС
3:1
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
2:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 5 (1) 0.31
Конте Кристиан 2 0.13
Dave Gnaase 2 0.13
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.13
Florian Kleinhansl 1 0.06
Теше Роберт 1 0.06
Диаките Умар 1 0.06
Макридис Хараламбос 1 0.06
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 7 (2) 0.44
Эггештайн Йоханнес 6 0.38
Ирвайн Джексон 3 0.19
Саад Элиас 3 0.19
Афолайян Оладапо 2 0.13
Меткалф Коннор 2 0.13
Смит Эрик 1 0.06
Аменийдо Этьенн 1 0.06
Салиакас Манолис 1 0.06
Рицка Ларс 1 0.06
Бухальфа Карло 1 0.06
Треу Филипп 1 0.06

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 5 1
Dave Gnaase 5 0
Кюизанс Микаэль 3 1
Виманн Никлас 1 2
Florian Kleinhansl 4 0
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Jannes Wulff 2 0
Конте Кристиан 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Смит Эрик 3 0
Саад Элиас 3 0
Метс Кароль 1 1
Афолайян Оладапо 2 0
Немет Давид 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Валь Хауке 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
4
Оснабрюк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

2
16
Оснабрюк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
4
31%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
5
31%
5
63%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
6
38%
76-90

Пропущено

21
7
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
3
43%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
5
24%
3
43%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Забито

16
29
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
1
6%
6
21%
1-15
2
13%
5
17%
16-30
4
25%
2
7%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
6
38%
7
24%
76-90

Пропущено

37
15
13 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 11
5
14%
2
13%
1-15
3
8%
3
20%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
6
16%
3
20%
46-60
10
27%
1
7%
61-75
8
22%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1
Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2

Результаты матчей

Оснабрюк
Санкт-Паули

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
5:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
10
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 16 8 4 4 31 - 22 28
4.
Гройтер Фюрт
 16 8 4 4 25 - 18 28
5.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
6.
Эльвeрсберг
 15 7 3 5 24 - 25 24
7.
Герта
 16 7 3 6 33 - 26 24
8.
Падерборн
 16 7 3 6 25 - 28 24
9.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
10.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Магдебург
 16 5 5 6 28 - 25 20
13.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
14.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
15.
Ганза
 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 16 1 5 10 15 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
8.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
9.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
11.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
16.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
7.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
10.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Ганза
 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (5)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (7)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Florian Kleinhansl получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Хартель Марсель сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Ирвайн Джексон бьет в цель!
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