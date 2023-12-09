Тур: 16. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер. Зрители: 11000
1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаГнака Силас
45' Желтая карточкаКастаньос Люк
58' Желтая карточкаАмаечи Ксавьер
1:0
59' ГолЛемперте Тим
90' Желтая карточкаКонсбрух Джомейн
1:1
90' ГолЭль-Ханкури Мохамед
90' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
90'+7
Ход матча
11'
45'
58'
59'
1:0
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 8
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
377 Количество передач 506
-
45 Владение мячом, % 55
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
15
Эбер
Даниэль
29
Конде
Амара
25
Гнака
Силас
23
Атик
Бариш
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Чахед ТарекНападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Магдебург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|5
|0.31
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.25
|Лемперте Тим
|4
|0.25
|Абиама Диксон
|3
|0.19
|Зиб Арминдо
|3
|0.19
|Михальски Дамян
|3
|0.19
|Вагнер Роберт
|1
|0.06
|Юнг Гидеон
|1
|0.06
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.31
|Кастаньос Люк
|4
|0.25
|Гнака Силас
|3
|0.19
|Кремпицки Коннор
|3
|0.19
|Атик Бариш
|2
|0.13
|Бокхорн Эберт
|2
|0.13
|Арслан Ахмет
|2
|0.13
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.13
|Сека Джейсон
|1
|0.06
|Конде Амара
|1
|0.06
|Белль-Белль Леон
|1
|0.06
|Югоне Жан
|1
|0.06
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.06
|Ито Тацуя
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|3
|1
|Юнг Гидеон
|4
|0
|Дитц Максимилиан
|3
|0
|Вагнер Роберт
|3
|0
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Петков Лукас
|2
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Урбиг Йонас
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|7
|0
|Эбер Даниэль
|3
|1
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Бокхорн Эберт
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|3
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Сека Джейсон
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Магдебург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
6
Гройтер Фюрт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Магдебург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
5
14
Гройтер Фюрт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Магдебург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
11%
1
8%
1-15
1
6%
4
33%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
6
17
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
33%
2
12%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
3
27%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Забито
24
29
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
17%
3
10%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
6
25%
2
7%
31-45
5
21%
6
21%
46-60
5
21%
6
21%
61-75
2
8%
6
21%
76-90
Пропущено
19
24
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
11%
5
21%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
5
26%
5
21%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
3
16%
5
21%
61-75
2
11%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2
Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4
Магдебург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2
Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Магдебург
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
34
36
25
36
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
63
16
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
511
610
313
412
313
313
115
115
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5