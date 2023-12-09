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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 11000
Гройтер Фюрт
1:1
Конец матча
Магдебург
0'
11' Желтая карточка
Гнака Силас
45' Желтая карточка
Кастаньос Люк
58' Желтая карточка
Амаечи Ксавьер
1:0
59' Гол
Лемперте Тим
90' Желтая карточка
Консбрух Джомейн
1:1
90' Гол
Эль-Ханкури Мохамед
90' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
90'+7

Ход матча

11'
 
Гнака Силас
29'
 
Кремпицки Коннор
Эльфадли Даниэль
45'
 
Кастаньос Люк
46'
 
Хоти Анди
Пиччини Кристиано
58'
 
Амаечи Ксавьер
59'
Лемперте Тим
(Аста Симон)
1:0
66'
 
Эль-Ханкури Мохамед
Амаечи Ксавьер
68'
Абиама Диксон
Зиб Арминдо
 
80'
 
Ито Тацуя
Белль-Белль Леон
82'
Србени Деннис
Лемперте Тим
 
90'
Консбрух Джомейн
Хргота Бранимир
 
90'
Консбрух Джомейн
 
90'
1:1
Эль-Ханкури Мохамед
(Ито Тацуя)
90'
 
Эль-Ханкури Мохамед

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 377 Количество передач 506
  • 45 Владение мячом, % 55
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
5
Хаддади
Уссама
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
29
Конде
Амара
25
Гнака
Силас
19
Белль-Белль
Леон
20
Амаечи
Ксавьер
9
Кастаньос
Люк
23
Атик
Бариш
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Магдебург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:2

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 5 0.31
Грин Джулиан 4 (2) 0.25
Лемперте Тим 4 0.25
Абиама Диксон 3 0.19
Зиб Арминдо 3 0.19
Михальски Дамян 3 0.19
Вагнер Роберт 1 0.06
Юнг Гидеон 1 0.06
Аста Симон 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.31
Кастаньос Люк 4 0.25
Гнака Силас 3 0.19
Кремпицки Коннор 3 0.19
Атик Бариш 2 0.13
Бокхорн Эберт 2 0.13
Арслан Ахмет 2 0.13
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.13
Сека Джейсон 1 0.06
Конде Амара 1 0.06
Белль-Белль Леон 1 0.06
Югоне Жан 1 0.06
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.06
Ито Тацуя 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Джулиан 3 1
Юнг Гидеон 4 0
Дитц Максимилиан 3 0
Вагнер Роберт 3 0
Александр Цорнигер 1 1
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Аста Симон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Петков Лукас 2 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Урбиг Йонас 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 7 0
Эбер Даниэль 3 1
Кастаньос Люк 4 0
Бокхорн Эберт 4 0
Кремпицки Коннор 3 0
Белль-Белль Леон 3 0
Сека Джейсон 3 0
Югоне Жан 3 0
Эльфадли Даниэль 1 1
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Шулер Лука 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Амаечи Ксавьер 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Магдебург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
6
Гройтер Фюрт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Магдебург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
14
Гройтер Фюрт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Магдебург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
11%
1
8%
1-15
1
6%
4
33%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

6
17
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
33%
2
12%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
3
27%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Забито

24
29
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
17%
3
10%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
6
25%
2
7%
31-45
5
21%
6
21%
46-60
5
21%
6
21%
61-75
2
8%
6
21%
76-90

Пропущено

19
24
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
11%
5
21%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
5
26%
5
21%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
3
16%
5
21%
61-75
2
11%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2
Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4
Магдебург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2
Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Магдебург

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
3
4
3
6
2.5
2
5
3
6
3.5
2
5
1
8
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
6
10
3
13
2.5
4
12
3
13
3.5
3
13
1
15
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 16 8 4 4 31 - 22 28
4.
Гройтер Фюрт
 16 8 4 4 25 - 18 28
5.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
6.
Эльвeрсберг
 15 7 3 5 24 - 25 24
7.
Герта
 16 7 3 6 33 - 26 24
8.
Падерборн
 16 7 3 6 25 - 28 24
9.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
10.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Магдебург
 16 5 5 6 28 - 25 20
13.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
14.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
15.
Ганза
 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
8.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
9.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
11.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
16.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
7.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
10.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Ганза
 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (5)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
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