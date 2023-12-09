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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Кайзерслаутерн
1:2
Конец матча
Герта
0'
1:0
16' Гол
Туре Альмами
43' Желтая карточка
Дордой Мартон
1:1
49' Гол
Нидерлехнер Флориан
59' Красная карточка
Аремю Афииз
1:2
81' Гол
Кемпф Марк-Оливер
85' Желтая карточка
Краус Кевин II
90' Желтая карточка
Эрнст Тьярк
90' Желтая карточка
Бухалакис Андреас
90'+6
18
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
14
Сольдо
Никола
33
Эльведи
Ян
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
20
Рашль
Тобиас
2
Томяк
Борис
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
13
Бойд
Терренс
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
39
Шерхант
Дерри
7
Нидерлехнер
Флориан
22
Marten
Winkler
9
Превляк
Смаил
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Герта

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
3:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б
1:2
К
3:1
Б
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.38
Риттер Марлон 4 0.25
Томяк Борис 4 (2) 0.25
Тачи Ричмонд 2 0.13
Бойд Терренс 2 0.13
Краус Кевин II 2 (1) 0.13
Циммер Жан 1 0.06
Пухач Тымотеуш 1 0.06
Рашль Тобиас 1 0.06
Туре Альмами 1 0.06
Опоку Аарон 1 0.06
Нихус Юлиан 1 0.06
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 9 (1) 0.56
Нидерлехнер Флориан 6 0.38
Резе Фабиан 4 (1) 0.25
Превляк Смаил 4 0.25
Marten Winkler 2 0.13
Кенни Джонджо 2 0.13
Бухалакис Андреас 1 0.06
Кемпф Марк-Оливер 1 0.06
Дардаи Палко 1 0.06
Гехтер Линус 1 0.06
Шерхант Дерри 1 0.06
Клеменс Паскаль 1 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 2
Пухач Тымотеуш 4 0
Нихус Юлиан 4 0
Риттер Марлон 3 0
Редондо Кенни 3 0
Сольдо Никола 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Рашль Тобиас 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краус Кевин II 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 3 1
Дордой Мартон 3 0
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Нидерлехнер Флориан 2 0
Бухалакис Андреас 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Дардаи Палко 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Клеменс Паскаль 2 0
Bence Dardai 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Карбовник Михал 1 0
Гехтер Линус 1 0
Эрнст Тьярк 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
8
Кайзерслаутерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Герта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

5
19
Кайзерслаутерн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Герта
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

10
27

Голы по времени матча

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
12%
2
13%
1-15
7
41%
3
20%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
5
29%
29%
6
33%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
1
6%
5
28%
76-90

Забито

9
20
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
11%
3
15%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
3
33%
5
25%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
1
11%
5
25%
61-75
1
11%
2
10%
76-90

Пропущено

18
6
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
17%
46-60
5
28%
1
17%
61-75
2
11%
2
33%
76-90

Забито

26
35
16 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
3
12%
5
14%
1-15
9
35%
6
17%
16-30
4
15%
9
26%
31-45
2
8%
5
14%
46-60
3
12%
6
17%
61-75
5
19%
4
11%
76-90

Пропущено

35
24
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 13
2
6%
2
8%
1-15
7
20%
2
8%
16-30
5
14%
3
13%
31-45
9
26%
7
29%
29%
46-60
9
26%
3
13%
61-75
3
9%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1
Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0
Герта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0
Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Герта

Точный счет

3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1
5
4
1.5
5
2
5
4
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
4
1.5
5
4
1
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
10
6
6
10
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 8 7 0 29 - 13 31
2.
Хольштайн Киль
 15 9 2 4 29 - 23 29
3.
Гамбург
 16 8 4 4 31 - 22 28
4.
Гройтер Фюрт
 16 8 4 4 25 - 18 28
5.
Фортуна
 15 8 3 4 34 - 18 27
6.
Эльвeрсберг
 15 7 3 5 24 - 25 24
7.
Герта
 16 7 3 6 33 - 26 24
8.
Падерборн
 16 7 3 6 25 - 28 24
9.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
10.
Нюрнберг
 15 6 3 6 23 - 31 21
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Магдебург
 16 5 5 6 28 - 25 20
13.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
14.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
15.
Ганза
 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Шальке 04
 15 5 1 9 27 - 33 16
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 15 1 4 10 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 17 - 14 14
6.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
7.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
8.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
9.
Шальке 04
 7 4 0 3 16 - 11 12
10.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
11.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
12.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
13.
Падерборн
 7 3 2 2 11 - 10 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 11 - 12 10
16.
Ганза
 8 3 1 4 10 - 12 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 12 - 7 15
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
7.
Нюрнберг
 8 3 1 4 13 - 19 10
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
10.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
11.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 6 - 11 8
12.
Ганза
 7 2 1 4 7 - 11 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
15.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Шальке 04
 8 1 1 6 11 - 22 4
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (5)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (6)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Дордой Мартон получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Г О О О О Л - Туре Альмами бьет в цель!
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