Тур: 16. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
1:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолТуре Альмами
43' Желтая карточкаДордой Мартон
1:1
49' ГолНидерлехнер Флориан
59' Красная карточкаАремю Афииз
1:2
81' ГолКемпф Марк-Оливер
85' Желтая карточкаКраус Кевин II
90' Желтая карточкаЭрнст Тьярк
90' Желтая карточкаБухалакис Андреас
90'+6
Ход матча
16'
1:0
43'
46'
49'
59'
81'
85'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
280 Количество передач 492
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
13
Бойд
Терренс
12
Эрнст
Тьярк
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Резе ФабианНападающий
-
47 Tony Rolke
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Герта
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.38
|Риттер Марлон
|4
|0.25
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.25
|Тачи Ричмонд
|2
|0.13
|Бойд Терренс
|2
|0.13
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.13
|Циммер Жан
|1
|0.06
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.06
|Рашль Тобиас
|1
|0.06
|Туре Альмами
|1
|0.06
|Опоку Аарон
|1
|0.06
|Нихус Юлиан
|1
|0.06
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|9 (1)
|0.56
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.38
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.25
|Превляк Смаил
|4
|0.25
|Marten Winkler
|2
|0.13
|Кенни Джонджо
|2
|0.13
|Бухалакис Андреас
|1
|0.06
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.06
|Дардаи Палко
|1
|0.06
|Гехтер Линус
|1
|0.06
|Шерхант Дерри
|1
|0.06
|Клеменс Паскаль
|1
|0.06
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|2
|2
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Нихус Юлиан
|4
|0
|Риттер Марлон
|3
|0
|Редондо Кенни
|3
|0
|Сольдо Никола
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Рашль Тобиас
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краус Кевин II
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Дордой Мартон
|3
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Клеменс Паскаль
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
8
Кайзерслаутерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Герта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
5
19
Кайзерслаутерн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Герта
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
10
27
Голы по времени матча
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
12%
2
13%
1-15
7
41%
3
20%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
5
29%
29%
6
33%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
1
6%
5
28%
76-90
Забито
9
20
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
11%
3
15%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
3
33%
5
25%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
1
11%
5
25%
61-75
1
11%
2
10%
76-90
Пропущено
18
6
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
17%
46-60
5
28%
1
17%
61-75
2
11%
2
33%
76-90
Забито
26
35
16 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
3
12%
5
14%
1-15
9
35%
6
17%
16-30
4
15%
9
26%
31-45
2
8%
5
14%
46-60
3
12%
6
17%
61-75
5
19%
4
11%
76-90
Пропущено
35
24
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 13
2
6%
2
8%
1-15
7
20%
2
8%
16-30
5
14%
3
13%
31-45
9
26%
7
29%
29%
46-60
9
26%
3
13%
61-75
3
9%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1
Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0
Герта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0
Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Герта
Точный счет
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
61
54
52
54
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
63
34
54
16
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
88
106
610
610
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5