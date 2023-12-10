Тур: 18. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
47
Божин
Сергей
14
Аппаев
Хызыр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 БителлоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
76 Купцов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Факел
Динамо Москва
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|6 (2)
|0.35
|Якимов Вячеслав
|3
|0.18
|Альшин Ильнур
|1
|0.06
|Моцпан Никита
|1
|0.06
|Божин Сергей
|1
|0.06
|Максимов Максим
|1
|0.06
|Долгов Александр
|1
|0.06
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|8
|0.47
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.24
|Бителло
|3
|0.18
|Макаров Денис
|3
|0.18
|Нгамалё Николя
|2
|0.12
|Чавес Луис
|2
|0.12
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.06
|Фернандес Роберто
|1
|0.06
|Захарян Арсен
|1
|0.06
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.06
|Гладышев Ярослав
|1
|0.06
|Бессмертный Станислав
|1
|0.06
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|5
|0
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Мастерной Владислав
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Альшин Ильнур
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чавес Луис
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Фернандес Роберто
|4
|0
|Маричаль Николас
|2
|1
|Лаксальт Диего
|3
|0
|Бальбуэна Фабиан
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Динамо Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
9
Факел
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
10
Факел
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Динамо Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
6
19
Голы по времени матча
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
25%
5
26%
31-45
1
13%
3
16%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
3
38%
2
11%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Забито
15
30
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
2
13%
6
20%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
20%
6
20%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
2
13%
6
20%
61-75
5
33%
3
10%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
4
21%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2
Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1
Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0
Результаты матчей
Факел
Динамо Москва
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
0:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Факел
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
27
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
143
512
107
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 17
|36
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|27 - 14
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|28 - 21
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 23
|31
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|36 - 27
|29
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|16 - 21
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|15 - 16
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 29
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 18
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 27
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|16.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|16 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|9.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Динамо Москва
Исход игры
Факел
18.8% (38)
Ничья
24.3% (49)
Динамо Москва
56.9% (115)
Тотал 2.5
Больше
41.53% (49)
Меньше
58.47% (69)
Обе команды забьют
Да
66.95% (79)
Нет
33.05% (39)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
21.3% (43)
1:1 Ничья
15.3% (31)
0:1 Динамо Москва
13.4% (27)
0:2 Динамо Москва
2.5% (5)
1:0 Факел
1.5% (3)
0:0 Ничья
1.5% (3)
2:1 Факел
1% (2)
1:3 Динамо Москва
1% (2)
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