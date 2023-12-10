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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Факел
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 199
Факел 19.1% (38)
X 23.1% (46)
Динамо Москва 57.8% (115)
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Факел
Ничья
Динамо Москва
3.51
3.60
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гудиев
Виталий
88
Мастерной
Владислав
47
Божин
Сергей
92
Брызгалов
Сергей
30
Кудряшов
Фёдор
10
Альшин
Ильнур
23
Якимов
Вячеслав
33
Квеквескири
Ираклий
28
Магаль
Руслан
20
Марков
Евгений
14
Аппаев
Хызыр
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
3
Бальбуэна
Фабиан
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
74
Фомин
Даниил
24
Чавес
Луис
91
Гладышев
Ярослав
8
Карраскаль
Хорхе
89
Бителло
70
Тюкавин
Константин
Факел
4-4-2
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Факел
Динамо Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 6 (2) 0.35
Якимов Вячеслав 3 0.18
Альшин Ильнур 1 0.06
Моцпан Никита 1 0.06
Божин Сергей 1 0.06
Максимов Максим 1 0.06
Долгов Александр 1 0.06
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.47
Смолов Фёдор 4 (2) 0.24
Бителло 3 0.18
Макаров Денис 3 0.18
Нгамалё Николя 2 0.12
Чавес Луис 2 0.12
Скопинцев Дмитрий 1 0.06
Фернандес Роберто 1 0.06
Захарян Арсен 1 0.06
Грулёв Вячеслав 1 0.06
Гладышев Ярослав 1 0.06
Бессмертный Станислав 1 0.06
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 5 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Марков Евгений 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Якимов Вячеслав 3 0
Мастерной Владислав 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Фернандес Роберто 4 0
Маричаль Николас 2 1
Лаксальт Диего 3 0
Бальбуэна Фабиан 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Фомин Даниил 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Лещук Игорь 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Динамо Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
9
Факел
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
10
Факел
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Динамо Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
19

Голы по времени матча

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
25%
5
26%
31-45
1
13%
3
16%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
3
38%
2
11%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

15
30
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
2
13%
6
20%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
20%
6
20%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
2
13%
6
20%
61-75
5
33%
3
10%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
4
21%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2
Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1
Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0

Результаты матчей

Факел
Динамо Москва

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Факел
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
10
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
2.
Краснодар
 Заявка 17 10 5 2 27 - 14 35
3.
Динамо Москва
 Заявка 17 8 7 2 28 - 21 31
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 18 8 5 5 36 - 27 29
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
8.
Рубин
 Заявка 17 7 4 6 16 - 21 25
9.
Пари НН
 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Ростов
 Заявка 18 5 6 7 24 - 29 21
11.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 17 3 5 9 18 - 27 14
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
2.
Краснодар
 Заявка 8 7 1 0 15 - 5 22
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6.
Зенит
 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
7.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
8.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 18-го тура РПЛ, в котором воронежский "Факел" на своём поле будет принимать московское "Динамо". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 11 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 199
Факел 19.1% (38)
X 23.1% (46)
Динамо Москва 57.8% (115)
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3.60
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Факел - Динамо Москва

Исход игры
Факел
18.8% (38)
Ничья
24.3% (49)
Динамо Москва
56.9% (115)
Тотал 2.5
Больше
41.53% (49)
Меньше
58.47% (69)
Обе команды забьют
Да
66.95% (79)
Нет
33.05% (39)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
21.3% (43)
1:1 Ничья
15.3% (31)
0:1 Динамо Москва
13.4% (27)
0:2 Динамо Москва
2.5% (5)
1:0 Факел
1.5% (3)
0:0 Ничья
1.5% (3)
2:1 Факел
1% (2)
1:3 Динамо Москва
1% (2)
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