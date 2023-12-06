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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Факел
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 57
Факел 14% (8)
X 22.8% (13)
Динамо Москва 63.2% (36)
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История личных встреч

Факел
Динамо Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 6 (2) 0.35
Якимов Вячеслав 3 0.18
Альшин Ильнур 1 0.06
Моцпан Никита 1 0.06
Божин Сергей 1 0.06
Максимов Максим 1 0.06
Долгов Александр 1 0.06
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Черов Василий 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.47
Смолов Фёдор 4 (2) 0.24
Бителло 3 0.18
Макаров Денис 3 0.18
Нгамалё Николя 2 0.12
Чавес Луис 2 0.12
Скопинцев Дмитрий 1 0.06
Фернандес Роберто 1 0.06
Захарян Арсен 1 0.06
Грулёв Вячеслав 1 0.06
Гладышев Ярослав 1 0.06
Бессмертный Станислав 1 0.06
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 5 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Марков Евгений 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Якимов Вячеслав 3 0
Мастерной Владислав 2 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Альшин Ильнур 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чавес Луис 4 0
Макаров Денис 4 0
Фернандес Роберто 4 0
Маричаль Николас 2 1
Лаксальт Диего 3 0
Бальбуэна Фабиан 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Фомин Даниил 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Лещук Игорь 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Динамо Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
9
Факел
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
10
Факел
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Динамо Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
19

Голы по времени матча

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
25%
5
26%
31-45
1
13%
3
16%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
3
38%
2
11%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

15
30
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
2
13%
6
20%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
20%
6
20%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
2
13%
6
20%
61-75
5
33%
3
10%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
4
21%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Факел - Балтика 0:0 Рубин - Факел 1:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Факел 1:2
Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2 Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1
Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0

Результаты матчей

Факел
Динамо Москва

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Факел
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
10
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 17 10 5 2 27 - 14 35
2.
Зенит
 Заявка 17 10 3 4 34 - 17 33
3.
Динамо Москва
 Заявка 17 8 7 2 28 - 21 31
4.
Крылья Советов
 Заявка 17 8 5 4 36 - 24 29
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
6.
Локомотив Москва
 Заявка 17 7 7 3 27 - 23 28
7.
Спартак Москва
 Заявка 17 8 3 6 24 - 24 27
8.
Рубин
 Заявка 17 7 4 6 16 - 21 25
9.
Пари НН
 Заявка 17 7 3 7 15 - 15 24
10.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
11.
Ростов
 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
12.
Урал
 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
13.
Ахмат
 Заявка 17 4 4 9 18 - 23 16
14.
Оренбург
 Заявка 17 3 5 9 18 - 27 14
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 7 1 0 15 - 5 22
2.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
3.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
6.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
7.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
8.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
9.
Локомотив Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
16.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
15.
Ростов
 Заявка 8 0 2 6 7 - 20 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 13 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 2 дня 5 часов 21 минуту.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 57
    Факел 14% (8)
    X 22.8% (13)
    Динамо Москва 63.2% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Факел
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Динамо Москва

    Исход игры
    Факел
    14% (8)
    Ничья
    22.8% (13)
    Динамо Москва
    63.2% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.92% (23)
    Меньше
    52.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (34)
    Нет
    29.17% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    35.1% (20)
    1:1 Ничья
    21.1% (12)
    0:1 Динамо Москва
    12.3% (7)
    0:2 Динамо Москва
    5.3% (3)
    1:0 Факел
    3.5% (2)
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