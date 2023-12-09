  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Ахмат
0:0
Второй тайм: 53'
Ростов
0'
45' Желтая карточка
Агаларов Гамид

Ход матча

45'
Агаларов Гамид
 
46'
Опарин Михаил
Шелия Гиорги
 
Прогнозы 153
Ахмат 30.7% (47)
X 47.1% (72)
Ростов 22.2% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Ростов
3.35
Реклама, pari.ru
3.45
Реклама, tennisi.bet
3.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Шелия
Гиорги
55
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
6
Челикович
Ясмин
8
Богосавац
Мирослав
16
Камило
Рейжерс
94
Тимофеев
Артём
98
Ковачев
Светослав
59
Харин
Евгений
23
Швец
Антон
9
Агаларов
Гамид
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
55
Осипенко
Максим
5
Терентьев
Денис
40
Вахания
Илья
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
8
Миронов
Алексей
9
Мохеби
Мохаммад
27
Комличенко
Николай
19
Байрамян
Хорен
Ахмат
4-2-3-1
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Ахмат
Ростов

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

36 матчей

41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
3:0
ПЛ
1:2
К
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.38
0.85

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.15
0.94

Среднее время на гол

78
96

Всего голов

45
32

Голов в среднем за матч

1.25
0.89

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

72
101

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 (4) 0.28
Агаларов Гамид 3 (2) 0.17
Ильин Владимир 2 0.11
Ковачев Светослав 2 0.11
Тимофеев Артём 2 0.11
Бериша Бернард 1 0.06
Тодорович Дарко 1 0.06
Камило Рейжерс 1 0.06
Олейников Иван 1 0.06
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осипенко Максим 6 (4) 0.33
Голенков Егор 5 0.28
Комличенко Николай 3 (1) 0.17
Мохеби Мохаммад 2 0.11
Уткин Даниил 1 0.06
Глебов Данил 1 0.06
Миронов Алексей 1 0.06
Вахания Илья 1 0.06
Тугарев Роман 1 0.06
Щетинин Кирилл 1 0.06
Лангович Андрей 1 0.06
Чернов Евгений 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 5 0
Семёнов Андрей 3 1
Швец Антон 4 0
Бериша Бернард 4 0
Харин Евгений 4 0
Камилов Владислав 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Камило Рейжерс 2 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 5 1
Байрамян Хорен 5 0
Комличенко Николай 4 0
Тугарев Роман 2 1
Акбашев Роман 2 0
Голенков Егор 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Комаров Иван 1 0

Результаты матчей

Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
8
Ахмат
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
16
Ахмат
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Ростов
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
12% (2)
76% (13)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
3
38%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
36%
1
5%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
27%
5
26%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
4
25%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
6
55%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Забито

19
24
14 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
11%
3
13%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
8
42%
6
25%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
2
11%
6
25%
76-90

Пропущено

22
29
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
14%
7
24%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
10
45%
3
10%
31-45
4
18%
2
7%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2
Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1
Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0

Результаты матчей

Ахмат
Ростов

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
3
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
7
10
1
16
2.5
3
14
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 17 10 5 2 27 - 14 35
2.
Зенит
 Заявка 17 10 3 4 34 - 17 33
3.
Динамо Москва
 Заявка 17 8 7 2 28 - 21 31
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 18 8 5 5 36 - 27 29
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
8.
Рубин
 Заявка 17 7 4 6 16 - 21 25
9.
Пари НН
 Заявка 17 7 3 7 15 - 15 24
10.
Ростов
 0:0 Заявка 18 5 6 7 24 - 29 21
11.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 0:0 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 17 3 5 9 18 - 27 14
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
2.
Краснодар
 Заявка 8 7 1 0 15 - 5 22
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
7.
Ростов
 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
9.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 0:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 0:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 0:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 13 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    52'
    Разыграли хозяева угловой на правом фланге, Ковачев исполнил подачу в центр штрафной, а Челикович слёта пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    51'
    Тодорович врывается в штрафную гостей с правого края и пробивает в ближний угол - Песьяков отбивает мяч на угловой.
  • 50'
    Байрамян проходит по левому флангу, убирает мяч по себя и исполняет перевод на Уткина, с которым оборона "Ахмата" справляется.
  • 48'
    Агаларов врывается в штрафную гостей по центру, однако пробить по воротам защитники "Ростова" не позволяют.
  • 47'
    Грозненцы пуляют мяч вперед в расчёте на рывок Агаларова, однако Песьяков снова удачно играет за пределами своей штрафной.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! У хозяев произошла замена вратаря - вместо Георгия Шелии играет Михаил Опарин.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    Агаларов получает желтую карточку за настун на ногу Осипенко.
  • 45'
    Уткин со штрафного "стенку" перебросить не смог, хорошо сыграл головой Семёнов.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Ян Бобровский.
  • Фол, нарушение
    45'
    Уткин зарабатывает опаснейший штрафной после фола Камило, до ворот метров 25, точка как раз для Даниила.
  • Угловой
    45'
    Угловой с правого фланга в этот раз подает Ковачев, однако оборона "Ростова" верх снимает.
  • 44'
    Проход Тодоровича по правому флангу приводит к угловому, Лангович прервал передачу серба. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Проход Уткина по центральной зоне завершается фолом, штрафной "Ростов" вновь разыгрывает накоротке.
  • 41'
    Терентьев с правого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, однако грознены сопровождают мяч за лицевую линию.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      39'
      Челикович и Комличенко столкнулись в единоборсте на половине поля "Ахмата", помощь врачей требуется обоим футболистам.
    • 38'
      Харин после передачи из глубины добирается до штрафной и пробивает низом в дальний угол, но Песьяков ногой отбивает мяч.
    • 37'
      Тодорович с правого фланга подает в штрафную, Ковачев пытался обработать мяч грудью, но на отскоке первым был Песьяков.
    • 36'
      Миронов подбирает мяч в штрафной и слёта пробивает с 15 метров, но в створ не попадает.
    • 35'
      Тодорович со штрафного пробивает низом с отскоком от газона - мяч прилетает точно в руки Песьякову.
    • Фол, нарушение
      34'
      Осипенко далековато отпускает от себя мяч и попадает по ноге Тимофееву, теперь уже штрафной в центральной зоне, до ворот метров 27.
    • Угловой
      33'
      Тодорович подает с угла поля в центр штрафной, Швец пробивает головой несильно и неточно.
    • 32'
      Ковачев исполняет подачу со штрафного, однако Байрамян отбивает мяч. Дальше снаряд оказывается на правом фланге, а прострел Тимофеева блокируют защитники.
    • Фол, нарушение
      31'
      Уткин фолит против Богосаваца в нескольких метрах от угла штрафной площади, хороший "стандарт" зарабатывает "Ахмат".
    • Офсайд
      30'
      Агаларов после передачи из глубины врывается в штрафную с правого края и пробивает по воротам, Песьяков мяч отбивает, а потом лайнсмен зажигает флажок.
    • 29'
      Заброс в направлении Байрамяна исполняют ростовчане, однако Шелия читает игру и забирает мяч на границе штрафной.
    • Угловой
      27'
      Уткин с углового подает точно во вратарскую, Шелия забирает мяч в руки, плюс в голкипера врезается Комличенко.
    • 26'
      После навеса с левого фланга от Ланговича Мохеби скидывает мяч к лицевой, Вахания головой остро скидывает вдоль ворот, но грозненцы выбивают снаряд.
    • 24'
      Был еще в прошлом моменте удар Семёнова головой на добивании, но в створ капитан "Ахмата" не попал.
    • Опасный момент
      23'
      После навеса с углового грозненцы навязали борьбу, ростовчане не смогли выбить мяч далеко, а Ковачев стреляет с 18 метров - снаряд попадает в перекладину и вылетает в поле!
    • 22'
      Харин с левого фланга исполняет зрячую подачу в штрафную, однако Осипенко опережает Ковачева и выбивает мяч на угловой.
    • Угловой
      21'
      Из углового "Ростова" рождается контратака "Ахмата", однако Вахания не проиграл в скорости Ковачеву и выбил мяч за боковую.
    • 20'
      Мохеби получает мяч от Уткина в штрафной и в окружении четырех соперников пробивает по воротам - снаряд зацепил ногу Камило и прошел выше.
    • Фол, нарушение
      19'
      Заброс в направлении Вахании исполняют ростовчане, однако Илья в борьбе с Богосавацем нарушает правила.
    • 18'
      Проход Мохеби по правому флангу завершается попыткой подачи, которую блокирует Челикович.
    • 17'
      Мохеби на правом фланге эффектно оставил мяч Вахании, Илья навесил в штрафную, Байрамян в борьбе с Тодоровичем пробил по воротам, но в створ не попал.
    • Офсайд
      16'
      Песьяков выскакивает за пределы своей штрафной, опережая Ковачева, плюс у болгарина зафиксирован офсайд.
    • 15'
      Треть первого тайма позади, пока у нас достаточно спокойный ход встречи, особых эмоций команды тоже не демонстрируют.
    • 14'
      Харин подхватил мяч в центральной зоне и продвинулся к штрафной "Ростова", но защитники Евгения обезмячили.
    • 13'
      Байрамян ворвался в штрафную с левого края и мягко навесил на дальнюю штангу, Вахания пробил головой с отклонением, но Шелия накрыл мяч в ближнем углу.
    • 12'
      Уткин со штрафного направляет мяч в гущу игроков, однако верховая борьба остается за игроками "Ахмата".
    • Фол, нарушение
      11'
      Мохеби с правого фланга исполняет подачу в штрафную, однако партнеров в той зоне не оказалось. Следом Глебов зарабатывает штрафной на левом фланге.
    • Фол, нарушение
      10'
      Агаларов жестковато играет против Терентьева в центре поля, Ян Бобровский проводит устную беседу с форвардом "Ахмата".
    • 8'
      Богосавац получает мяч в центральной зоне и стреляет по воротам метров с 28 - снаряд летит выше ворот.
    • 7'
      Отметим, что "Ростов" в этом сезоне еще ни разу не победил в гостях, "Ахмат" же является пятнадцатой командой по игре на своем поле.
    • 6'
      Осипенко забрасывает мяч в штрафную, Шелия опережает Мохеби, а Семёнов врезается в своего голкипера. Впрочем, обошлось для капитана "Ахмата" без серьезной травмы.
    • 5'
      Матч первого круга, который состоялся 22 октября, завершился уверенной победой "Ростова" со счётом 3:0 - отличились Голенков, Осипенко с пенальти и Мохеби.
    • 4'
      "Ростов" на первых минутах встречи больше владеет мячом, совсем не по-хозяйски начинает этот матч "Ахмат".
    • 3'
      "Ростов" в прошлом туре в снежном матче проиграл ЦСКА, а Валерий Карпин схлопотал дисквалификацию, так что сегодя со скамейки командой руководит Михаил Осинов.
    • 2'
      Напомним, что "Ахмат" в прошлом туре обыграл дома "Спартак" со счётом 2:1, прервав довольно длительную серию без побед. Сейчас команда Мирослава Ромащенко располагается на 13-м месте.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 46'
      Шелия Гиорги уходит с поля. Опарин Михаил выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Агаларов Гамид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ахмат 0:0 Ростов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Ростов

    Исход игры
    Ахмат
    30.7% (47)
    Ничья
    47.1% (72)
    Ростов
    22.2% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (34)
    Меньше
    71.43% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    80.67% (96)
    Нет
    19.33% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (62)
    2:1 Ахмат
    9.8% (15)
    1:0 Ахмат
    9.8% (15)
    1:2 Ростов
    6.5% (10)
    2:2 Ничья
    3.9% (6)
    0:1 Ростов
    3.9% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ахмат
    Ростов
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     