Тур: 18. Стадион: Ахмат-Арена.
Ход матча
45'
Прогноз на матч от Liveresult
88
Шелия
Гиорги
23
Швец
Антон
40
Вахания
Илья
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Гбамбле НенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Цулая МихаилВратарь
- Защитник
-
44 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинов Михаил
История личных встреч
Ахмат
Ростов
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
36 матчей
41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.38
0.85
Среднее время на гол
65
105
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.15
0.94
Среднее время на гол
78
96
Всего голов
45
32
Голов в среднем за матч
1.25
0.89
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
72
101
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|5 (4)
|0.28
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.17
|Ильин Владимир
|2
|0.11
|Ковачев Светослав
|2
|0.11
|Тимофеев Артём
|2
|0.11
|Бериша Бернард
|1
|0.06
|Тодорович Дарко
|1
|0.06
|Камило Рейжерс
|1
|0.06
|Олейников Иван
|1
|0.06
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.33
|Голенков Егор
|5
|0.28
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.17
|Мохеби Мохаммад
|2
|0.11
|Уткин Даниил
|1
|0.06
|Глебов Данил
|1
|0.06
|Миронов Алексей
|1
|0.06
|Вахания Илья
|1
|0.06
|Тугарев Роман
|1
|0.06
|Щетинин Кирилл
|1
|0.06
|Лангович Андрей
|1
|0.06
|Чернов Евгений
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Семёнов Андрей
|3
|1
|Швец Антон
|4
|0
|Бериша Бернард
|4
|0
|Харин Евгений
|4
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Камило Рейжерс
|2
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|5
|1
|Байрамян Хорен
|5
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Акбашев Роман
|2
|0
|Голенков Егор
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Мохеби Мохаммад
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
8
Ахмат
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
16
Ахмат
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Ростов
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
12% (2)
76% (13)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
12
8
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
3
38%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
36%
1
5%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
27%
5
26%
76-90
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
4
25%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
6
55%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Забито
19
24
14 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
11%
3
13%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
8
42%
6
25%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
2
11%
6
25%
76-90
Пропущено
22
29
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
14%
7
24%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
10
45%
3
10%
31-45
4
18%
2
7%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
5
23%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2
Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1
Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0
Результаты матчей
Ахмат
Ростов
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
54
17
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
413
710
116
314
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|27 - 14
|35
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|28 - 21
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|29 - 23
|31
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|36 - 27
|29
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|16 - 21
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|15 - 15
|24
|10.
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 29
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 18
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|13.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 27
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|16.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|16 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|7.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|9.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|13 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Ростов
Исход игры
Ахмат
30.7% (47)
Ничья
47.1% (72)
Ростов
22.2% (34)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (34)
Меньше
71.43% (85)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (62)
2:1 Ахмат
9.8% (15)
1:0 Ахмат
9.8% (15)
1:2 Ростов
6.5% (10)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:1 Ростов
3.9% (6)
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