Второй тайм начался! У хозяев произошла замена вратаря - вместо Георгия Шелии играет Михаил Опарин.

Грозненцы пуляют мяч вперед в расчёте на рывок Агаларова, однако Песьяков снова удачно играет за пределами своей штрафной.

Агаларов врывается в штрафную гостей по центру, однако пробить по воротам защитники "Ростова" не позволяют.

Байрамян проходит по левому флангу, убирает мяч по себя и исполняет перевод на Уткина, с которым оборона "Ахмата" справляется.

Тодорович врывается в штрафную гостей с правого края и пробивает в ближний угол - Песьяков отбивает мяч на угловой.

Разыграли хозяева угловой на правом фланге, Ковачев исполнил подачу в центр штрафной, а Челикович слёта пробил выше ворот.

Терентьев с правого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, однако грознены сопровождают мяч за лицевую линию.

Проход Тодоровича по правому флангу приводит к угловому, Лангович прервал передачу серба.

Угловой с правого фланга в этот раз подает Ковачев, однако оборона "Ростова" верх снимает.

Уткин зарабатывает опаснейший штрафной после фола Камило, до ворот метров 25, точка как раз для Даниила.

2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Ян Бобровский.

Уткин со штрафного "стенку" перебросить не смог, хорошо сыграл головой Семёнов.

Агаларов получает желтую карточку за настун на ногу Осипенко.

39' Челикович и Комличенко столкнулись в единоборсте на половине поля "Ахмата", помощь врачей требуется обоим футболистам.

38' Харин после передачи из глубины добирается до штрафной и пробивает низом в дальний угол, но Песьяков ногой отбивает мяч.

37' Тодорович с правого фланга подает в штрафную, Ковачев пытался обработать мяч грудью, но на отскоке первым был Песьяков.

36' Миронов подбирает мяч в штрафной и слёта пробивает с 15 метров, но в створ не попадает.

35' Тодорович со штрафного пробивает низом с отскоком от газона - мяч прилетает точно в руки Песьякову.

34' Осипенко далековато отпускает от себя мяч и попадает по ноге Тимофееву, теперь уже штрафной в центральной зоне, до ворот метров 27.

33' Тодорович подает с угла поля в центр штрафной, Швец пробивает головой несильно и неточно.

32' Ковачев исполняет подачу со штрафного, однако Байрамян отбивает мяч. Дальше снаряд оказывается на правом фланге, а прострел Тимофеева блокируют защитники.

31' Уткин фолит против Богосаваца в нескольких метрах от угла штрафной площади, хороший "стандарт" зарабатывает "Ахмат".