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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Ростов
Прогнозы 56
Ахмат 32.1% (18)
X 46.4% (26)
Ростов 21.4% (12)
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Ахмат
Ростов

История личных встреч

Ахмат
Ростов

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

36 матчей

41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
3:0
ПЛ
1:2
К
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.38
0.85

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.15
0.94

Среднее время на гол

78
96

Всего голов

45
32

Голов в среднем за матч

1.25
0.89

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

72
101

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 5 (4) 0.29
Агаларов Гамид 3 (2) 0.18
Ильин Владимир 2 0.12
Ковачев Светослав 2 0.12
Тимофеев Артём 2 0.12
Бериша Бернард 1 0.06
Тодорович Дарко 1 0.06
Камило Рейжерс 1 0.06
Олейников Иван 1 0.06
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осипенко Максим 6 (4) 0.35
Голенков Егор 5 0.29
Комличенко Николай 3 (1) 0.18
Мохеби Мохаммад 2 0.12
Уткин Даниил 1 0.06
Глебов Данил 1 0.06
Миронов Алексей 1 0.06
Вахания Илья 1 0.06
Тугарев Роман 1 0.06
Щетинин Кирилл 1 0.06
Лангович Андрей 1 0.06
Чернов Евгений 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 5 0
Семёнов Андрей 3 1
Швец Антон 4 0
Бериша Бернард 4 0
Харин Евгений 4 0
Камилов Владислав 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Камило Рейжерс 2 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Олейников Иван 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Волков Владислав II 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 5 1
Байрамян Хорен 5 0
Комличенко Николай 4 0
Тугарев Роман 2 1
Акбашев Роман 2 0
Голенков Егор 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Комаров Иван 1 0

Результаты матчей

Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
8
Ахмат
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
16
Ахмат
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Ростов
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
12% (2)
76% (13)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
3
38%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
36%
1
5%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
27%
5
26%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
4
25%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
6
55%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Забито

19
24
14 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
11%
3
13%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
8
42%
6
25%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
2
11%
6
25%
76-90

Пропущено

22
29
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
14%
7
24%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
10
45%
3
10%
31-45
4
18%
2
7%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2
Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1
Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0

Результаты матчей

Ахмат
Ростов

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
3
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
7
10
1
16
2.5
3
14
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 17 10 5 2 27 - 14 35
2.
Зенит
 Заявка 17 10 3 4 34 - 17 33
3.
Динамо Москва
 Заявка 17 8 7 2 28 - 21 31
4.
Крылья Советов
 Заявка 17 8 5 4 36 - 24 29
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
6.
Локомотив Москва
 Заявка 17 7 7 3 27 - 23 28
7.
Спартак Москва
 Заявка 17 8 3 6 24 - 24 27
8.
Рубин
 Заявка 17 7 4 6 16 - 21 25
9.
Пари НН
 Заявка 17 7 3 7 15 - 15 24
10.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
11.
Ростов
 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
12.
Урал
 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
13.
Ахмат
 Заявка 17 4 4 9 18 - 23 16
14.
Оренбург
 Заявка 17 3 5 9 18 - 27 14
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 7 1 0 15 - 5 22
2.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
3.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
6.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
7.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
8.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
9.
Локомотив Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
16.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
15.
Ростов
 Заявка 8 0 2 6 7 - 20 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 13 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 2 дня 7 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 56
    Ахмат 32.1% (18)
    X 46.4% (26)
    Ростов 21.4% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Ростов
    2.87
    3.55
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    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Ростов

    Исход игры
    Ахмат
    32.1% (18)
    Ничья
    46.4% (26)
    Ростов
    21.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (15)
    Меньше
    70% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (21)
    1:0 Ахмат
    14.3% (8)
    1:2 Ростов
    8.9% (5)
    2:1 Ахмат
    7.1% (4)
    2:2 Ничья
    7.1% (4)
    0:1 Ростов
    7.1% (4)
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