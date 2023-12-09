Спартак Москва

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче поединка 18-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки «Спартака» и «Крыльев Советов». Встреча состоится в Москве, на стадионе «Открытие Банк Арене».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!