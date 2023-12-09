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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 182
Спартак Москва 64.8% (118)
X 18.1% (33)
Крылья Советов 17% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
Ничья
Крылья Советов
3.85
4.00
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98
Максименко
Александр
82
Хлусевич
Даниил
4
Дуарте
Алексис
6
Бабич
Срджан
97
Денисов
Даниил
35
Мартинс
Кристофер
25
Пруцев
Данил
18
Умяров
Наиль
10
Промес
Квинси
7
Соболев
Александр
Сергеевич
17
Зиньковский
Антон
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
6
Бабкин
Сергей
31
Зотов
Георгий
10
Гарре
Бенхамин
14
Салтыков
Никита
11
Ежов
Роман
20
Рахманович
Амар
Спартак Москва
4-3-3
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Москва
Крылья Советов

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

28 матчей

60.7%
17.9%
21.4%
17 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.6%
25%
21.4%
15 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
5:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.62
1.4

Среднее время на гол

55
64

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.54

Среднее время на гол

75
167

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.39
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 5 0.29
Бонгонда Тео 4 0.24
Хлусевич Даниил 3 0.18
Игнатов Михаил Александрович 2 0.12
Соболев Александр Сергеевич 2 0.12
Зиньковский Антон 2 0.12
Медина Хесус 2 0.12
Мартинс Кристофер 1 0.06
Мозес Виктор 1 0.06
Пруцев Данил 1 0.06
Бабич Срджан 1 0.06
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.47
Салтыков Никита 4 0.24
Ежов Роман 3 (1) 0.18
Шитов Владислав 3 0.18
Костанца Фернандо 3 (1) 0.18
Писарский Владимир 3 0.18
Рассказов Николай 2 0.12
Рахманович Амар 2 0.12
Горшков Юрий 2 0.12
Бабкин Сергей 2 0.12
Бейл Гленн 1 0.06
Зотов Георгий 1 0.06
Карпицкий Егор 1 0.06
Хубулов Владимир 1 0.06
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 4 1
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Бабич Срджан 2 1
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Умяров Наиль 3 0
Медина Хесус 2 0
Дуарте Алексис 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Рябчук Олег 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 8 0
Бейл Гленн 5 1
Солдатенков Александр 2 1
Ежов Роман 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Рахманович Амар 3 0
Ломаев Иван 2 0
Горшков Юрий 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Крылья Советов
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
6
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

7
26
Спартак Москва
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Крылья Советов
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

10
32

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
21%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
7
50%
5
50%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
5
38%
76-90

Забито

10
26
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
0
0%
5
19%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
3
30%
1
4%
46-60
2
20%
5
19%
61-75
2
20%
8
31%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
6
40%
3
27%
76-90

Забито

24
36
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
3
13%
8
22%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
6
25%
4
11%
31-45
3
13%
1
3%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
9
38%
13
36%
76-90

Пропущено

24
24
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
9
38%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1
Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Крылья Советов

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
8
1
1
8
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
8
9
1.5
11
6
2
15
2.5
6
11
1
16
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 17 10 5 2 27 - 14 35
2.
Зенит
 Заявка 17 10 3 4 34 - 17 33
3.
Динамо Москва
 Заявка 17 8 7 2 28 - 21 31
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Крылья Советов
 Заявка 17 8 5 4 36 - 24 29
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
7.
Спартак Москва
 Заявка 17 8 3 6 24 - 24 27
8.
Рубин
 Заявка 17 7 4 6 16 - 21 25
9.
Пари НН
 Заявка 17 7 3 7 15 - 15 24
10.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
11.
Ростов
 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 17 4 4 9 18 - 23 16
14.
Оренбург
 Заявка 17 3 5 9 18 - 27 14
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 7 1 0 15 - 5 22
2.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
3.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
7.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
9.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
16.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
15.
Ростов
 Заявка 8 0 2 6 7 - 20 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 13 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Павел Кукуян (Сочи);
    Ассистент: Алексей Стипиди (Краснодар);
    Ассистент: Екатерина Курочкина (Малаховка);
    Резервный: Роман Галимов (Улан-Удэ).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче поединка 18-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки «Спартака» и «Крыльев Советов». Встреча состоится в Москве, на стадионе «Открытие Банк Арене».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 3 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Крылья Советов.
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Прогнозы 182
Спартак Москва 64.8% (118)
X 18.1% (33)
Крылья Советов 17% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Крылья Советов
3.85
4.00
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3.96
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спартак Москва - Крылья Советов

Исход игры
Спартак Москва
64.9% (126)
Ничья
17.5% (34)
Крылья Советов
17.5% (34)
Тотал 2.5
Больше
68.07% (81)
Меньше
31.93% (38)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
28.4% (55)
1:0 Спартак Москва
9.8% (19)
1:1 Ничья
6.7% (13)
2:2 Ничья
5.7% (11)
3:1 Спартак Москва
3.1% (6)
1:2 Крылья Советов
2.1% (4)
2:0 Спартак Москва
1.5% (3)
3:2 Спартак Москва
1% (2)
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