Тур: 18. Стадион: Открытие Банк Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спартак Москва
Крылья Советов
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
28 матчей
60.7%
17.9%
21.4%
17 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.6%
25%
21.4%
15 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.62
1.4
Среднее время на гол
55
64
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.54
Среднее время на гол
75
167
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.39
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|5
|0.29
|Бонгонда Тео
|4
|0.24
|Хлусевич Даниил
|3
|0.18
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.12
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.12
|Зиньковский Антон
|2
|0.12
|Медина Хесус
|2
|0.12
|Мартинс Кристофер
|1
|0.06
|Мозес Виктор
|1
|0.06
|Пруцев Данил
|1
|0.06
|Бабич Срджан
|1
|0.06
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|8 (4)
|0.47
|Салтыков Никита
|4
|0.24
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.18
|Шитов Владислав
|3
|0.18
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.18
|Писарский Владимир
|3
|0.18
|Рассказов Николай
|2
|0.12
|Рахманович Амар
|2
|0.12
|Горшков Юрий
|2
|0.12
|Бабкин Сергей
|2
|0.12
|Бейл Гленн
|1
|0.06
|Зотов Георгий
|1
|0.06
|Карпицкий Егор
|1
|0.06
|Хубулов Владимир
|1
|0.06
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|4
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Бабич Срджан
|2
|1
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Умяров Наиль
|3
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Дуарте Алексис
|2
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|8
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ежов Роман
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Рахманович Амар
|3
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Крылья Советов
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
6
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
7
26
Спартак Москва
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Крылья Советов
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
10
32
Голы по времени матча
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
21%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
7
50%
5
50%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
3
33%
5
38%
76-90
Забито
10
26
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
0
0%
5
19%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
3
30%
1
4%
46-60
2
20%
5
19%
61-75
2
20%
8
31%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
6
40%
3
27%
76-90
Забито
24
36
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
3
13%
8
22%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
6
25%
4
11%
31-45
3
13%
1
3%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
9
38%
13
36%
76-90
Пропущено
24
24
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
9
38%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1
Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Крылья Советов
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
81
18
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
89
116
215
611
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|27 - 14
|35
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|28 - 21
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|36 - 24
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|27 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 24
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|16 - 21
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|15 - 15
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 18
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 27
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|16.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|16 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 20
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|13 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Крылья Советов
Исход игры
Спартак Москва
65.7% (44)
Ничья
19.4% (13)
Крылья Советов
14.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (36)
Меньше
33.33% (18)
Обе команды забьют
Да
75.93% (41)
Нет
24.07% (13)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
34.3% (23)
1:0 Спартак Москва
17.9% (12)
2:2 Ничья
10.4% (7)
1:1 Ничья
7.5% (5)
3:1 Спартак Москва
4.5% (3)
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