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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Сочи
1:0
Первый тайм: 42'
Оренбург
0'
21' Желтая карточка
Оганесян Степан
1:0
42' Гол

Ход матча

21'
 
Оганесян Степан
42'
1:0
Прогнозы 139
Сочи 46.8% (65)
X 37.4% (52)
Оренбург 15.8% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Сочи
Ничья
Оренбург
3.50
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13
Гойло
Никита
26
Мещанинов
Артём
45
Миладинович
Иван
33
Алвес
Марсело
27
Заика
Кирилл
14
Кравцов
Кирилл
16
Нобоа
Кристиан
34
Маргасов
Тимофей
18
Бурмистров
Никита
10
Игнатьев
Иван
7
Крамарич
Мартин
90
Кеняйкин
Алексей
81
Сидоров
Максим
3
Сиваков
Михаил
4
Хотулёв
Данила
6
Адамов
Арсен
8
Башич
Иван
55
Капленко
Кирилл
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
7
Гюрлюк
Эмирджан
13
Обухов
Владимир
11
Оганесян
Степан
Сочи
3-4-3
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Сочи
Оренбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:2
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
2.33

Среднее время на гол

40
38

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.22
Джорджевич Лука 2 0.11
Бурмистров Никита 2 0.11
Дркушич Ваня 2 0.11
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.11
Силвейра Мигел 1 0.06
Медведев Юрий II 1 0.06
Кравцов Кирилл 1 0.06
Игнатьев Иван 1 (1) 0.06
Маргасов Тимофей 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.28
Перес Матиас 4 0.22
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.11
Обухов Владимир 2 0.11
Вера Лукас Габриэль 1 0.06
Оганесян Степан 1 0.06
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.06
Башич Иван 1 0.06
Куэро Джастин 1 (1) 0.06
Капленко Кирилл 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Джорджевич Лука 4 0
Кравцов Кирилл 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Заика Кирилл 2 0
Миладинович Иван 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Крамарич Мартин 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 8 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 4 0
Флорентин Сесар Габриэль 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Марин Джимми 2 0
Сысуев Николай 2 0
Вера Лукас Габриэль 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Сочи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Сочи
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Оренбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

4
9
Сочи
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Оренбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
5
42%
5
29%
29%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
35%
2
20%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
35%
3
30%
76-90

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 5
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90

Пропущено

29
27
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
7%
2
7%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
11
38%
7
26%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
2
7%
3
11%
61-75
7
24%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3
Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2
Оренбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0
Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0

Результаты матчей

Сочи
Оренбург

Точный счет

0:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Сочи
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
4
13
3
14
2.5
2
15
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
2.
Краснодар
 Заявка 17 10 5 2 27 - 14 35
3.
Динамо Москва
 Заявка 18 8 8 2 29 - 22 32
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 18 8 5 5 36 - 27 29
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
8.
Рубин
 Заявка 17 7 4 6 16 - 21 25
9.
Пари НН
 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Факел
 Заявка 18 5 6 7 15 - 19 21
11.
Ростов
 Заявка 18 5 6 7 24 - 29 21
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 0:0 Заявка 18 3 2 13 16 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
2.
Краснодар
 Заявка 8 7 1 0 15 - 5 22
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6.
Зенит
 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
7.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
8.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 0:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
3.
Рубин
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 17 6
13.
Сочи
 0:0 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    43'
    ГОЛ забивают сочинцы, однако он не засчитан! Нобоа со своей половины поля вывел Крамарича по правому краю на рандеву с голкипером, и футболист "Сочи" смог переиграть Кеняйкина. 
  • 43'
    Гюрлюк на левом фланге не убежал от двух соперников, поэтому скинул мяч Сидорову. Защитник выполнил кросс на дальнюю штангу, но там никого из оренбуржцев не оказалось. 
  • 42'
    Бурмистров получил мяч на входе в штрафную соперника и откатил сферу под удар Нобоа. Эквадорец плотно приложился, но его выстрел оказался заблокирован Башичем. Надавили в концовке тайма сочинцы. 
  • Травма, повреждение
    41'
    Сначала Оганесян оказался на газоне, требуя медицинской помощи, а сейчас уже Обухов получил небольшое повреждение. По лицу досталось форварду гостей от Миладиновича. 
  • Угловой
    40'
    Сидоров невнятно действовал в своей штрафной площади и под прессингом Кравцова выпустил сферу за лицевую. Часто такие угловые заканчиваются чем-то интересным. 
  • 39'
    Нобоа от центральной линии выполнил заброс к штрафной гостей, но там никого из партнёров не оказалось. Хотулёв спокойно забрал игровой снаряд себе в ноги. 
  • 38'
    Постепенно завершается первая половина матча в Сочи. Имеют хозяева небольшое преимущество, однако превратить его в забитые мячи пока никак не удаётся. 
  • 37'
    Справились с первой подачей Нобоа оренбуржцы, однако мяч вернулся к эквадорцу. Попытался он обыграть соперника, но упал на газон. Кукуляк нарушения не увидел. 
  • Угловой
    36'
    Снова активен левый фланг хозяев. Маргасов в очередной раз выполнил прострел во второй темп, Капленко отработал в обороне и вынес сферу за лицевую. Корнер для "Сочи". 
  • Опасный момент
    35'
    МОМЕНТИЩЕ! Маргасов с левого полуфланга выполнил отличный заброс к дальнему углу вратарской, Нобоа без помех пробивал в дальний угол, но немного промахнулся! 
  • 34'
    Флорентин отличный заброс выполнил на правый фланг, Оганесян сферу получил, а затем прострелил в центр штрафной. Никого из футболистов "Оренбурга" там не оказалось. 
  • 33'
    Маргасов с левого фланга перспективный навес исполнил к дальней штанге. Бурмистров рвался к мячу, но его опередил Сидоров, который вынес снаряд во фланг. 
  • 32'
    Хотулёв подключился к атаке своей команды по левому полуфлангу и с 27 метров плотно приложился с левой ноги. Игровой снаряд прошёл очень далеко от ворот Гойло. 
  • 31'
    Приятно смотреть футбол из Сочи. Всё-таки велика и широка Россия. Буквально два часа назад "Факел" и "Динамо" играли в заснеженном Воронеже, а в Сочи футболисты играют в футболках с коротким рукавом. 
  • 30'
    Крамарич получил мяч от Игнатьева на линии штрафной, развернулся, а затем попробовал с левой ноги пробить по воротам. Сразу несколько соперников оказалось на пути полёта, поэтому сфера до Кеняйкина не дошла.
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    • Фол, нарушение
      29'
      Адамов высоко подключился к атаке своей команды и на углу штрафной ударил сзади по голове Маргасова. Много нарушений в стартовой трети нашего матча. 
    • 28'
      Гюрлюк от левого углового флага исполнил кросс на линию вратарской. Гойло вышел из ворот и кулаком вынес сферу точно на Крамарича, который быструю атаку начать не смог. 
    • Угловой
      27'
      Сидоров слева на скорости влетел в штрафную хозяев. Успел Марсело в последний момент накрыть прострел защитника гостей. Угловой разыграют оренбуржцы. 
    • 26'
      Снова сочинцы перехватили мяч на чужой половине поля. Крамарич в левой части штрафной скинул на Мещанинова, который пробил по воротам. Выше створа прошёл снаряд. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Миладинович очень грубо встретил Сидорова на половине гостей. Кукуляк провёл только беседу с защитником, а показывать карточку не стал. Недовольны гости таким решением арбитры. 
    • Желтая карточка
      24'
      Оганесян получает жёлтую карточку у "Оренбурга". Неприятный стык случился между Оганесяном и Маргасовым. В итоге, виноватым оказался игрок "Оренбурга". Кукуляк решил впервые в матче достать "горчичник". 
    • 23'
      Нобоа от левого углового флага исполнил навес в центр штрафной. Кеняйкин пролетел мимо мяча, однако воспользоваться ошибкой голкипера сочинцы не смогли. Отбились гости. 
    • Угловой
      22'
      Ошиблись оренбуржцы на своей половине поля. Игнатьев получил сферу перед штрафной гостей и пробил по воротам. Мяч попал в Сивакова и улетел за лицевую. Угловой разыграют сочинцы. 
    • 21'
      Штрафной на чужой половине поля заработали хозяева. Нобоа выполнил кросс в штрафную, Миладинович смог пробить головой, но получилось неудачно. Игровой снаряд прошёл далеко от створа. 
    • 20'
      Продолжают хозяева владеть мячом. Начинает вырисовываться картинка сегодняшнего матч. Сочинцы больше держат сферу в своих ногах, а гости пытаются отвечать острыми контратаками. 
    • 19'
      Оганесян нагло сыграл в чужой штрафной. Сразу на двух соперников пошёл игрок "Оренбурга" и практически добился успеха. Вовремя выскочил из ворот Гойло и опередил футболиста гостей. 
    • Опасный момент
      18'
      НОБОА! Капитан "Сочи" со штрафного метров с 25 классно пробил по воротам Кеняйкина. Сфера прошла рядом с правой штангой, только лишь зацепив сетку с внешней стороны! 
    • Фол, нарушение
      17'
      Крамарич перед чужой штрафной здорово прокинул мяч себе на ход, и Сиваков откровенно заблокировал прорыв игрока "Сочи". Перспективный стандарт разыграют сочинцы. 
    • Опасный момент
      16'
      ОТВЕТ ГОСТЕЙ! Оганесян с правого края штрафной прострелил в центр. Сфера попала в защитника и отскочила к Гюрлюку, который с 15 метров пробил выше перекладины! 
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТИЩЕ! Адамов не попал по мячу на своей половине поля, Маргасов ворвался слева в штрафную и от лицевой прострелил чуть назад. Бурмистров пробивал с убойной позиции, но сделал это очень неудачно. Снаряд ушёл выше перекладины! 
    • 14'
      Адамов с правого фланга выполнил заброс к дальней штанге, однако сделал это очень неточно. Сфера ушла за лицевую, и удар от ворот разыграет Гойло. 
    • 13'
      Крамарич снова здорово сыграл на левом фланге и смог прострелить в центр. Бурмистров рвался к мячу, но его опередил Кеняйкин, сумевший вовремя выскочить из ворот. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Оганесян грубо ударил сзади по ногам Крамарича. Кукуляк нарушение зафиксировал, а вот показывать карточку игроку "Оренбурга" не стал. Момент был подходящий для первого предупреждения. 
    • 11'
      Обе команды находятся в самом низу турнирной таблицы. Сочинцы идут на 16-м месте, футболисты "Оренбурга" занимают 14 строчку. Не самым лучшим образом смотрятся обе команды в этой части чемпионата. 
    • 10'
      Мещанинов попытался прорваться к воротам соперника по левому флангу, но его попытка была остановлена Адамовым, который поставил корпус защитнику "Сочи". 
    • 9'
      Сочинцы забрали сферу под свой контроль. Пока им владеет тройка центральных защитников, пытаются они нащупать пути подхода к воротам Кеняйкина. 
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТ! Красивую атаку расчертили сочинцы у штрафной соперника! Маргасов получил мяч на левом углу штрафной и прострелил к одиннадцатиметровой отметке. Игнатьев без помех пробивал в левый угол, но немного промахнулся! 
    • 7'
      Бурмистров из центрального круга отдал пас на левый фланг Маргасову, однако футболисты "Оренбурга" сыграли внимательно и совершили перехват. Много ошибок в стартовые минуты. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Гюрлюк нарушил правила на чужой половине поля, а затем после свистка ещё и нанёс удар по воротам соперника. Кукуляк устно предупредил турецкого легионера гостей. 
    • 5'
      Очень спокойно начинается матч в Сочи. Гости забрали мяч под свой контроль, однако особого продвижения к воротам Гойло мы пока не наблюдаем. Присматриваются команды друг к другу. 
    • Ветер
      4'
      Довольно-таки сильный ветер сегодня в Сочи. Может он внести некоторые корректировки в действия футболистов, однако сильно повлиять на ход матча у этого природного явления не получится. 
    • 3'
      Нобоа со своей половины поля выполнил сильный заброс к штрафной соперника, но там никого кроме Сивакова не оказалось. Спокойно защитник гостей сыграл и начал атаку "Оренбурга". 
    • 2'
      Гости играют в белом комплекте формы, сочинцы играют в очень красивой форме цвета морской волны. Ворота "Сочи" в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм стартовал! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Первый тайм
    • 42'
      ГОООООЛ Сочи забивает
    • 21'
      Оганесян Степан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 32.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 1:0 Оренбург

    Исход игры
    Сочи
    46.8% (65)
    Ничья
    37.4% (52)
    Оренбург
    15.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    74.79% (89)
    Нет
    25.21% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.4% (45)
    2:1 Сочи
    23% (32)
    1:0 Сочи
    13.7% (19)
    1:2 Оренбург
    5.8% (8)
    0:1 Оренбург
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    2:0 Сочи
    2.9% (4)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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