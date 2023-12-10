Постепенно завершается первая половина матча в Сочи. Имеют хозяева небольшое преимущество, однако превратить его в забитые мячи пока никак не удаётся.

Нобоа от центральной линии выполнил заброс к штрафной гостей, но там никого из партнёров не оказалось. Хотулёв спокойно забрал игровой снаряд себе в ноги.

Сидоров невнятно действовал в своей штрафной площади и под прессингом Кравцова выпустил сферу за лицевую. Часто такие угловые заканчиваются чем-то интересным.

Сначала Оганесян оказался на газоне, требуя медицинской помощи, а сейчас уже Обухов получил небольшое повреждение. По лицу досталось форварду гостей от Миладиновича.

Бурмистров получил мяч на входе в штрафную соперника и откатил сферу под удар Нобоа. Эквадорец плотно приложился, но его выстрел оказался заблокирован Башичем. Надавили в концовке тайма сочинцы.

Гюрлюк на левом фланге не убежал от двух соперников, поэтому скинул мяч Сидорову. Защитник выполнил кросс на дальнюю штангу, но там никого из оренбуржцев не оказалось.

ГОЛ забивают сочинцы, однако он не засчитан! Нобоа со своей половины поля вывел Крамарича по правому краю на рандеву с голкипером, и футболист "Сочи" смог переиграть Кеняйкина.

Крамарич получил мяч от Игнатьева на линии штрафной, развернулся, а затем попробовал с левой ноги пробить по воротам. Сразу несколько соперников оказалось на пути полёта, поэтому сфера до Кеняйкина не дошла.

Приятно смотреть футбол из Сочи. Всё-таки велика и широка Россия. Буквально два часа назад "Факел" и "Динамо" играли в заснеженном Воронеже, а в Сочи футболисты играют в футболках с коротким рукавом.

Хотулёв подключился к атаке своей команды по левому полуфлангу и с 27 метров плотно приложился с левой ноги. Игровой снаряд прошёл очень далеко от ворот Гойло.

Маргасов с левого фланга перспективный навес исполнил к дальней штанге. Бурмистров рвался к мячу, но его опередил Сидоров, который вынес снаряд во фланг.

Флорентин отличный заброс выполнил на правый фланг, Оганесян сферу получил, а затем прострелил в центр штрафной. Никого из футболистов "Оренбурга" там не оказалось.

МОМЕНТИЩЕ! Маргасов с левого полуфланга выполнил отличный заброс к дальнему углу вратарской, Нобоа без помех пробивал в дальний угол, но немного промахнулся!

Снова активен левый фланг хозяев. Маргасов в очередной раз выполнил прострел во второй темп, Капленко отработал в обороне и вынес сферу за лицевую. Корнер для "Сочи".

Справились с первой подачей Нобоа оренбуржцы, однако мяч вернулся к эквадорцу. Попытался он обыграть соперника, но упал на газон. Кукуляк нарушения не увидел.

Продолжают хозяева владеть мячом. Начинает вырисовываться картинка сегодняшнего матч. Сочинцы больше держат сферу в своих ногах, а гости пытаются отвечать острыми контратаками.

Штрафной на чужой половине поля заработали хозяева. Нобоа выполнил кросс в штрафную, Миладинович смог пробить головой, но получилось неудачно. Игровой снаряд прошёл далеко от створа.

Ошиблись оренбуржцы на своей половине поля. Игнатьев получил сферу перед штрафной гостей и пробил по воротам. Мяч попал в Сивакова и улетел за лицевую. Угловой разыграют сочинцы.

Нобоа от левого углового флага исполнил навес в центр штрафной. Кеняйкин пролетел мимо мяча, однако воспользоваться ошибкой голкипера сочинцы не смогли. Отбились гости.

Оганесян получает жёлтую карточку у "Оренбурга". Неприятный стык случился между Оганесяном и Маргасовым. В итоге, виноватым оказался игрок "Оренбурга". Кукуляк решил впервые в матче достать "горчичник".

Миладинович очень грубо встретил Сидорова на половине гостей. Кукуляк провёл только беседу с защитником, а показывать карточку не стал. Недовольны гости таким решением арбитры.

Снова сочинцы перехватили мяч на чужой половине поля. Крамарич в левой части штрафной скинул на Мещанинова, который пробил по воротам. Выше створа прошёл снаряд.

Сидоров слева на скорости влетел в штрафную хозяев. Успел Марсело в последний момент накрыть прострел защитника гостей. Угловой разыграют оренбуржцы.

Гюрлюк от левого углового флага исполнил кросс на линию вратарской. Гойло вышел из ворот и кулаком вынес сферу точно на Крамарича, который быструю атаку начать не смог.

Адамов высоко подключился к атаке своей команды и на углу штрафной ударил сзади по голове Маргасова. Много нарушений в стартовой трети нашего матча.

19' Оганесян нагло сыграл в чужой штрафной. Сразу на двух соперников пошёл игрок "Оренбурга" и практически добился успеха. Вовремя выскочил из ворот Гойло и опередил футболиста гостей.

18' НОБОА! Капитан "Сочи" со штрафного метров с 25 классно пробил по воротам Кеняйкина. Сфера прошла рядом с правой штангой, только лишь зацепив сетку с внешней стороны!

17' Крамарич перед чужой штрафной здорово прокинул мяч себе на ход, и Сиваков откровенно заблокировал прорыв игрока "Сочи". Перспективный стандарт разыграют сочинцы.

16' ОТВЕТ ГОСТЕЙ! Оганесян с правого края штрафной прострелил в центр. Сфера попала в защитника и отскочила к Гюрлюку, который с 15 метров пробил выше перекладины!

15' МОМЕНТИЩЕ! Адамов не попал по мячу на своей половине поля, Маргасов ворвался слева в штрафную и от лицевой прострелил чуть назад. Бурмистров пробивал с убойной позиции, но сделал это очень неудачно. Снаряд ушёл выше перекладины!

14' Адамов с правого фланга выполнил заброс к дальней штанге, однако сделал это очень неточно. Сфера ушла за лицевую, и удар от ворот разыграет Гойло.

13' Крамарич снова здорово сыграл на левом фланге и смог прострелить в центр. Бурмистров рвался к мячу, но его опередил Кеняйкин, сумевший вовремя выскочить из ворот.

12' Оганесян грубо ударил сзади по ногам Крамарича. Кукуляк нарушение зафиксировал, а вот показывать карточку игроку "Оренбурга" не стал. Момент был подходящий для первого предупреждения.

11' Обе команды находятся в самом низу турнирной таблицы. Сочинцы идут на 16-м месте, футболисты "Оренбурга" занимают 14 строчку. Не самым лучшим образом смотрятся обе команды в этой части чемпионата.

10' Мещанинов попытался прорваться к воротам соперника по левому флангу, но его попытка была остановлена Адамовым, который поставил корпус защитнику "Сочи".

9' Сочинцы забрали сферу под свой контроль. Пока им владеет тройка центральных защитников, пытаются они нащупать пути подхода к воротам Кеняйкина.

8' МОМЕНТ! Красивую атаку расчертили сочинцы у штрафной соперника! Маргасов получил мяч на левом углу штрафной и прострелил к одиннадцатиметровой отметке. Игнатьев без помех пробивал в левый угол, но немного промахнулся!

7' Бурмистров из центрального круга отдал пас на левый фланг Маргасову, однако футболисты "Оренбурга" сыграли внимательно и совершили перехват. Много ошибок в стартовые минуты.

6' Гюрлюк нарушил правила на чужой половине поля, а затем после свистка ещё и нанёс удар по воротам соперника. Кукуляк устно предупредил турецкого легионера гостей.

5' Очень спокойно начинается матч в Сочи. Гости забрали мяч под свой контроль, однако особого продвижения к воротам Гойло мы пока не наблюдаем. Присматриваются команды друг к другу.

4' Довольно-таки сильный ветер сегодня в Сочи. Может он внести некоторые корректировки в действия футболистов, однако сильно повлиять на ход матча у этого природного явления не получится.

3' Нобоа со своей половины поля выполнил сильный заброс к штрафной соперника, но там никого кроме Сивакова не оказалось. Спокойно защитник гостей сыграл и начал атаку "Оренбурга".

2' Гости играют в белом комплекте формы, сочинцы играют в очень красивой форме цвета морской волны. Ворота "Сочи" в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.