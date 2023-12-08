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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 49
Сочи 51% (25)
X 36.7% (18)
Оренбург 12.2% (6)
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Сочи
Оренбург

История личных встреч

Сочи
Оренбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:2
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
4:1
К
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
2.33

Среднее время на гол

40
38

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.24
Джорджевич Лука 2 0.12
Бурмистров Никита 2 0.12
Дркушич Ваня 2 0.12
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.12
Силвейра Мигел 1 0.06
Медведев Юрий II 1 0.06
Кравцов Кирилл 1 0.06
Игнатьев Иван 1 (1) 0.06
Маргасов Тимофей 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.29
Перес Матиас 4 0.24
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.12
Обухов Владимир 2 0.12
Вера Лукас Габриэль 1 0.06
Оганесян Степан 1 0.06
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.06
Башич Иван 1 0.06
Куэро Джастин 1 (1) 0.06
Капленко Кирилл 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Джорджевич Лука 4 0
Кравцов Кирилл 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Заика Кирилл 2 0
Миладинович Иван 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Крамарич Мартин 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 8 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Гойкович Ренато 5 0
Обухов Владимир 4 0
Флорентин Сесар Габриэль 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Марин Джимми 2 0
Сысуев Николай 2 0
Вера Лукас Габриэль 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Башич Иван 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Куэро Джастин 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Сочи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Сочи
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Оренбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

4
9
Сочи
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Оренбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
5
42%
5
29%
29%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
35%
2
20%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
35%
3
30%
76-90

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 5
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90

Пропущено

29
27
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
7%
2
7%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
11
38%
7
26%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
2
7%
3
11%
61-75
7
24%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3
Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2
Оренбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0
Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0

Результаты матчей

Сочи
Оренбург

Точный счет

0:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Сочи
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
4
13
3
14
2.5
2
15
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 17 10 5 2 27 - 14 35
2.
Зенит
 Заявка 17 10 3 4 34 - 17 33
3.
Динамо Москва
 Заявка 17 8 7 2 28 - 21 31
4.
Крылья Советов
 Заявка 17 8 5 4 36 - 24 29
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 7 7 3 31 - 23 28
6.
Локомотив Москва
 Заявка 17 7 7 3 27 - 23 28
7.
Спартак Москва
 Заявка 17 8 3 6 24 - 24 27
8.
Рубин
 Заявка 17 7 4 6 16 - 21 25
9.
Пари НН
 Заявка 17 7 3 7 15 - 15 24
10.
Факел
 Заявка 17 5 5 7 14 - 18 20
11.
Ростов
 Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
12.
Урал
 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
13.
Ахмат
 Заявка 17 4 4 9 18 - 23 16
14.
Оренбург
 Заявка 17 3 5 9 18 - 27 14
15.
Балтика
 Заявка 17 3 4 10 12 - 23 13
16.
Сочи
 Заявка 17 3 1 13 16 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 7 1 0 15 - 5 22
2.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
3.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 14 - 9 20
6.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
7.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
8.
Зенит
 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
9.
Локомотив Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
10.
Факел
 Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
16.
Сочи
 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Динамо Москва
 Заявка 9 3 5 1 17 - 15 14
3.
Рубин
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Пари НН
 Заявка 8 0 2 6 3 - 11 2
15.
Ростов
 Заявка 8 0 2 6 7 - 20 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 13 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (3)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2023, осталось 2 дня 7 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 49
    Сочи 51% (25)
    X 36.7% (18)
    Оренбург 12.2% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи - Оренбург

    Исход игры
    Сочи
    51% (25)
    Ничья
    36.7% (18)
    Оренбург
    12.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (18)
    Меньше
    60.87% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (15)
    2:1 Сочи
    28.6% (14)
    1:0 Сочи
    12.2% (6)
    1:2 Оренбург
    6.1% (3)
    0:1 Оренбург
    6.1% (3)
    2:0 Сочи
    6.1% (3)
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    Сочи
    Оренбург
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