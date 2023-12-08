Тур: 18. Стадион: Фишт.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Точилин Александр
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сочи
Оренбург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Среднее время на гол
45
150
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
2.33
Среднее время на гол
40
38
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|4
|0.24
|Джорджевич Лука
|2
|0.12
|Бурмистров Никита
|2
|0.12
|Дркушич Ваня
|2
|0.12
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.12
|Силвейра Мигел
|1
|0.06
|Медведев Юрий II
|1
|0.06
|Кравцов Кирилл
|1
|0.06
|Игнатьев Иван
|1 (1)
|0.06
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5
|0.29
|Перес Матиас
|4
|0.24
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.12
|Обухов Владимир
|2
|0.12
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.06
|Оганесян Степан
|1
|0.06
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.06
|Башич Иван
|1
|0.06
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.06
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Юсупов Артур
|5
|0
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|1
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Заика Кирилл
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Заболотный Николай
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Крамарич Мартин
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|8
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|4
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Марин Джимми
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Вера Лукас Габриэль
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Сочи
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Оренбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
4
9
Сочи
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Оренбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
5
42%
5
29%
29%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
35%
2
20%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
35%
3
30%
76-90
Забито
17
18
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 5
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90
Пропущено
29
27
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
7%
2
7%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
11
38%
7
26%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
2
7%
3
11%
61-75
7
24%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3
Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4 Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2
Оренбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0
Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0
Результаты матчей
Сочи
Оренбург
Точный счет
0:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Сочи
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
35
26
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
63
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
125
413
413
314
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|27 - 14
|35
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|28 - 21
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|36 - 24
|29
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 23
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|27 - 23
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 24
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|16 - 21
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|15 - 15
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 18
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 27
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|16.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|16 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 9
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 15
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|13.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 20
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|13 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (3)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи - Оренбург
Исход игры
Сочи
51% (25)
Ничья
36.7% (18)
Оренбург
12.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (18)
Меньше
60.87% (28)
Обе команды забьют
Да
71.74% (33)
Нет
28.26% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (15)
2:1 Сочи
28.6% (14)
1:0 Сочи
12.2% (6)
1:2 Оренбург
6.1% (3)
0:1 Оренбург
6.1% (3)
2:0 Сочи
6.1% (3)
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