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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Краснодар
0:0
Первый тайм: 37'
ЦСКА Москва
0'
Прогнозы 210
Краснодар 47.1% (99)
X 34.3% (72)
ЦСКА Москва 18.6% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
ЦСКА Москва
3.15
3.60
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3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
3
Тормена
Витор
4
Алонсо
Хуниор
33
Арутюнян
Георгий
7
Ахметов
Ильзат
53
Черников
Александр
10
Сперцян
Эдуард
11
Батчи
Жоау
90
Кобнан
Мозес
40
Олусегун
Джуниор
35
Акинфеев
Игорь
90
Лукин
Матвей
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
2
Келлвен
Дуглас
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
22
Гайич
Милан
III
10
Обляков
Иван
9
Чалов
Фёдор
21
Файзуллаев
Аббосбек
Краснодар
4-3-3
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Краснодар
ЦСКА Москва

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
42.9%
13 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед

32 матча

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.6%
34.4%
50%
5 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
К
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
КPП
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
109

Всего голов

32
9

Голов в среднем за матч

1.88
0.6

Среднее время на гол

47
150

Всего голов

47
23

Голов в среднем за матч

1.47
0.72

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

61
125

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 8 0.44
Сперцян Эдуард 8 (5) 0.44
Олусегун Джуниор 2 0.11
Ахметов Ильзат 2 0.11
Батчи Жоау 1 0.06
Кайо Панталеао 1 0.06
Черников Александр 1 0.06
Кади 1 0.06
Ленини Пина 1 0.06
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 8 (5) 0.44
Заболотный Антон 6 (1) 0.33
Гайич Милан III 3 0.17
Давила Виктор 3 0.17
Файзуллаев Аббосбек 2 0.11
Мухин Максим 2 0.11
Обляков Иван 1 0.06
Рядно Михаил 1 0.06
Мойзес Роберто 1 0.06
Келлвен Дуглас 1 0.06
Мендес Виктор 1 0.06
Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 6 0
Кордоба Джон 3 0
Олаcа Лукас 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кади 3 0
Сперцян Эдуард 3 0
Батчи Жоау 3 0
Олусегун Джуниор 3 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Ленини Пина 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 7 1
Заболотный Антон 4 0
Мойзес Роберто 4 0
Зделар Саша 3 0
Чалов Фёдор 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Гайич Милан III 1 1
Мухин Максим 2 0
Давила Виктор 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
ЦСКА Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
9
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
16
Краснодар
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
ЦСКА Москва
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

12
25

Голы по времени матча

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
3
23%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
4
33%
3
17%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
25%
5
28%
61-75
2
17%
2
11%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Забито

25
30
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
0
0%
5
17%
1-15
6
24%
4
13%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
5
20%
8
27%
61-75
6
24%
3
10%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
1
6%
4
17%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1
Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2

Результаты матчей

Краснодар
ЦСКА Москва

Точный счет

2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Краснодар
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
6
3
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
3
5
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
1
10
7
1.5
9
8
2
15
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 18 11 3 4 35 - 17 36
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 18 10 6 2 27 - 14 36
3.
Динамо Москва
 Заявка 18 8 8 2 29 - 22 32
4.
Локомотив Москва
 Заявка 18 8 7 3 29 - 23 31
5.
Спартак Москва
 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
6.
Крылья Советов
 Заявка 18 8 5 5 36 - 27 29
7.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 18 7 8 3 31 - 23 29
8.
Рубин
 1:0 Заявка 18 8 4 6 17 - 21 28
9.
Пари НН
 Заявка 18 7 3 8 15 - 16 24
10.
Факел
 Заявка 18 5 6 7 15 - 19 21
11.
Ростов
 Заявка 18 5 6 7 24 - 29 21
12.
Урал
 Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
13.
Ахмат
 Заявка 18 4 5 9 18 - 23 17
14.
Оренбург
 Заявка 18 3 6 9 19 - 28 15
15.
Балтика
 0:1 Заявка 18 3 4 11 12 - 24 13
16.
Сочи
 Заявка 18 3 2 13 17 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:0 Заявка 9 7 2 0 15 - 5 23
2.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
3.
Пари НН
 Заявка 9 7 1 1 12 - 4 22
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6.
Зенит
 Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
7.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
8.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
9.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 1:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Балтика
 0:1 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Ахмат
 Заявка 9 2 3 4 12 - 11 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 1:0 Заявка 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
6.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 9 1 6 2 12 - 13 9
7.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
8.
Факел
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Урал
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
12.
Оренбург
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
13.
Сочи
 Заявка 9 1 0 8 6 - 18 3
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 0:1 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    37'
    Очень грубый подкат в ногу Файзуллаеву прилетел сейчас. Черников снес оппонента на газон. ЦСКА атаку завершил, но неудачно, и лишь после завершения эпизода рефери показал "горчичник". 
  • 36'
    Келлвен выскочил из-за спин защитников, но не смог он сферу обработать. А ведь мог игрок ЦСКА получить чистый выход на ворота Сафонова. Но не в этот раз!
  • 35'
    Сегодня Арутюнян проводит только второй матч в сезоне в основном составе. Но немало игр он в Кубке России сыграл. Появлялся также на поле на замену после того, как в стане его клуба случалась травма. 
  • 33'
    Батчи отдал передачу на Сперцяна, тот выкатил снаряд Арутюняну, и последний нанес сильный и слишком неточный выстрел по рамке соперника. Мяч ушел выше цели. 
  • 32'
    Подавал в итоге напрямую в ворота Сперцян, но с вращением 10-ка "Краснодара" перемудрила. В итоге сфера за лицевую линию улетела, и Акинфееву не потребовалось вступать в игру.
  • Угловой
    31'
    Ахметов снова получил мяч в свободной зоне в чужой штрафной. Добрался до снаряда там Акинфеева. От рук Игоря сфера за лицевую линию спланировала. Угловой.
  • 30'
    Батчи получил передачу от Мозеса на левом фланге. Выполнил далее подачу на дальнюю штангу игрок "Краснодара", где никого из партнеров не оказалось.
  • Судья
    29'
    Как могло показаться со стороны, мяч сейчас в руку Волкову попал после удара Виллиана в штрафной "Краснодара", но свисток Карасёва молчит. "ВАР" тоже.
  • 28'
    Против Олусегуна жестковато сыграл игрок ЦСКА, прыгнув вперед двумя ногам. Это Зделар был, но сыграл он сначала в мяч, а уже потом проехался по ногам оппоненту. 
  • 26'
    Волков отправлял мяч на ход партнеру, но было сложно Сперцяну убежать в контратаку. Защитник его попытку обострить накрыли тут же.
  • Опасный момент
    25'
    Гайич слева мяч получил, не стал он сближаться с кипером "Краснодара" и спокойно пробил в левый угол. Сафонов спокойно сыграл на линии ворот!
  • 24'
    Олусегун проверил реакцию Акинфеева с дальней дистанции. Пробил он с 24-х метров по направлению в правую "шестерку", но Акинфеев контролировал полет снаряда, забрав его в свои перчатки. 
  • 23'
    Сперцян ускорился в чужой штрафной к мячу, но прострелить не успел. Виллиан мяч на угловой спокойно вынес. Четвертый корнер в поединке. По два на каждую команду уже. 
  • 22'
    ЦСКА начинает активно давить на ворота соперника. В итоге Файзуллаев получил снаряд на подступах к чужой штрафной и отважился на удар по рамке противника. Мяч в спину защитнику прилетает.
  • Опасный момент
    20'
    Хорошая подача с правого края на дальний угол штрафной. Виллиан головой там выстреливал в ближний левый угол, но сферу рядом с левой стойкой направил! 
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    • Фол, нарушение
      19'
      А тут уже Келлвен теряет мяч на подступах к чужой штрафной при розыгрыше углового. Могли "быки" убегать в контратаку, но спас столичный коллектив тот факт, что подыграл при обработке мяча себе рукой Мозес. 
    • Угловой
      18'
      Угловой подали "армейцы" с правого края. После скидки от Виллиана пытался сыграть головой Чалов, но его опередил Волков, который снова выбил мяч на угловой.
    • Угловой
      17'
      С левого края последовала передача от Файзуллаева на Келлвена, но успевает там до снаряда дотянуться Батчи, который переправляет мяч на угловой. 
    • Опасный момент
      16'
      Снова Ахметов в центре внимания. В грудь Лукину он мяч направляет. Батчи играет на подступах к штрафной, пробивая с 22-х метров чуть выше перекладины. Прыгает на всякий случай Акинфеев, но не достает до снаряда. 
    • 15'
      Сперцян на Батчи, тот на Ахметова, но долго не решается выполнить пас Ильзат, что приводит к качественной расстановке игроков ЦСКА по своей штрафной и за ее пределами. Под давлением "Краснодару" приходится выводить мяч на свою половину поля. 
    • Угловой
      14'
      Волков на Ахметова, который выполняет пас на дальнюю штангу, но один из защитников, подозревая, что за спиной подключается оппонент, выбивает сферу на угловой. Келлвен подчищает. 
    • 13'
      Мозес не смог убежать к воротам соперника. Виллиан его остановил, идеально отыграв в оборонительных редутах и выбив мяч подальше от опасной зоны.
    • 12'
      Карасёв задает высокий тон для футболистов в стыках. Фол со стороны Алонсо - прямое тому подтверждение. Посмотрим, как он будет судить в последующих игровых эпизодах.
    • Фол, нарушение
      11'
      Шипами Алонсо сейчас снес оппонента на газон. Чалову досталось, но уже все в порядке с Федором. Вернулся он к игре, поднялся на ноги и игру продолжил. 
    • Опасный момент
      9'
      Чалов за спину защитника в штрафную соперника удрал. Прострелил Фёдор в центр, на Файзуллаева, но угодил в Арутюняна. Как кажется, в этой ситуации был готов спасать Сафонов!
    • 8'
      Как такового нет сегодня мороза в Краснодаре. Прохладно? Да. Около +6. Для юга России в декабре - это нормальная футбольная погода.
    • 7'
      Батчи ушел слева во фланг. Увидели мы финт в его исполнении, но прострел игрок выполнил уже в тот момент, когда мяч покинул пределы поля, улетев за лицевую линию.
    • Опасный момент
      6'
      ЧАЛОВ! Хороший удар от Фёдора пошел, но Сафонов до снаряда сумел добраться. Отбил он сферу в сторону от рамки, а добивания мы не увидели!
    • 4'
      Свистят фанаты сейчас. Не нравится болельщикам "Краснодара", что происходит на футбольном поле. До матча болельщики огромное полотно на трибунах разместили. С автографом Черникова.
    • 3'
      На первых минутах встречи ЦСКА владеет мячом на половине поля соперника. Некую выжидательную тактику заняли "быки". Ждут они свой шанс в атаке.
    • 2'
      Футболисты "Краснодара" сегодня вышли на поле в своих традиционных черно-зеленых цветах, а игроки ЦСКА предстали перед нами во всем белом. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Краснодаре! ЦСКА разыграл мяч с центра поля, удачи командам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 21% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 0:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Краснодар
    47.1% (99)
    Ничья
    34.3% (72)
    ЦСКА Москва
    18.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.74% (58)
    Меньше
    51.26% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (102)
    Нет
    14.29% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    21% (44)
    2:1 Краснодар
    14.8% (31)
    1:0 Краснодар
    7.1% (15)
    2:2 Ничья
    5.2% (11)
    1:2 ЦСКА Москва
    3.8% (8)
    3:2 Краснодар
    1% (2)
    2:3 ЦСКА Москва
    1% (2)
    3:1 Краснодар
    1% (2)
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