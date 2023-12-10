Батчи получил передачу от Мозеса на левом фланге. Выполнил далее подачу на дальнюю штангу игрок "Краснодара", где никого из партнеров не оказалось.

Ахметов снова получил мяч в свободной зоне в чужой штрафной. Добрался до снаряда там Акинфеева. От рук Игоря сфера за лицевую линию спланировала. Угловой.

Подавал в итоге напрямую в ворота Сперцян, но с вращением 10-ка "Краснодара" перемудрила. В итоге сфера за лицевую линию улетела, и Акинфееву не потребовалось вступать в игру.

Батчи отдал передачу на Сперцяна, тот выкатил снаряд Арутюняну, и последний нанес сильный и слишком неточный выстрел по рамке соперника. Мяч ушел выше цели.

Сегодня Арутюнян проводит только второй матч в сезоне в основном составе. Но немало игр он в Кубке России сыграл. Появлялся также на поле на замену после того, как в стане его клуба случалась травма.

Келлвен выскочил из-за спин защитников, но не смог он сферу обработать. А ведь мог игрок ЦСКА получить чистый выход на ворота Сафонова. Но не в этот раз!

Очень грубый подкат в ногу Файзуллаеву прилетел сейчас. Черников снес оппонента на газон. ЦСКА атаку завершил, но неудачно, и лишь после завершения эпизода рефери показал "горчичник".

Хорошая подача с правого края на дальний угол штрафной. Виллиан головой там выстреливал в ближний левый угол, но сферу рядом с левой стойкой направил!

ЦСКА начинает активно давить на ворота соперника. В итоге Файзуллаев получил снаряд на подступах к чужой штрафной и отважился на удар по рамке противника. Мяч в спину защитнику прилетает.

Сперцян ускорился в чужой штрафной к мячу, но прострелить не успел. Виллиан мяч на угловой спокойно вынес. Четвертый корнер в поединке. По два на каждую команду уже.

Олусегун проверил реакцию Акинфеева с дальней дистанции. Пробил он с 24-х метров по направлению в правую "шестерку", но Акинфеев контролировал полет снаряда, забрав его в свои перчатки.

Гайич слева мяч получил, не стал он сближаться с кипером "Краснодара" и спокойно пробил в левый угол. Сафонов спокойно сыграл на линии ворот!

Волков отправлял мяч на ход партнеру, но было сложно Сперцяну убежать в контратаку. Защитник его попытку обострить накрыли тут же.

Против Олусегуна жестковато сыграл игрок ЦСКА, прыгнув вперед двумя ногам. Это Зделар был, но сыграл он сначала в мяч, а уже потом проехался по ногам оппоненту.

Как могло показаться со стороны, мяч сейчас в руку Волкову попал после удара Виллиана в штрафной "Краснодара", но свисток Карасёва молчит. "ВАР" тоже.

19' А тут уже Келлвен теряет мяч на подступах к чужой штрафной при розыгрыше углового. Могли "быки" убегать в контратаку, но спас столичный коллектив тот факт, что подыграл при обработке мяча себе рукой Мозес.

18' Угловой подали "армейцы" с правого края. После скидки от Виллиана пытался сыграть головой Чалов, но его опередил Волков, который снова выбил мяч на угловой.

17' С левого края последовала передача от Файзуллаева на Келлвена, но успевает там до снаряда дотянуться Батчи, который переправляет мяч на угловой.

16' Снова Ахметов в центре внимания. В грудь Лукину он мяч направляет. Батчи играет на подступах к штрафной, пробивая с 22-х метров чуть выше перекладины. Прыгает на всякий случай Акинфеев, но не достает до снаряда.

15' Сперцян на Батчи, тот на Ахметова, но долго не решается выполнить пас Ильзат, что приводит к качественной расстановке игроков ЦСКА по своей штрафной и за ее пределами. Под давлением "Краснодару" приходится выводить мяч на свою половину поля.

14' Волков на Ахметова, который выполняет пас на дальнюю штангу, но один из защитников, подозревая, что за спиной подключается оппонент, выбивает сферу на угловой. Келлвен подчищает.

13' Мозес не смог убежать к воротам соперника. Виллиан его остановил, идеально отыграв в оборонительных редутах и выбив мяч подальше от опасной зоны.

12' Карасёв задает высокий тон для футболистов в стыках. Фол со стороны Алонсо - прямое тому подтверждение. Посмотрим, как он будет судить в последующих игровых эпизодах.

11' Шипами Алонсо сейчас снес оппонента на газон. Чалову досталось, но уже все в порядке с Федором. Вернулся он к игре, поднялся на ноги и игру продолжил.